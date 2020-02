Sachsens Generation 65plus: Darum arbeiten immer mehr Rentner

Leipzig

Statt den wohlverdienten Ruhestand zu genießen, gehen immer mehr Rentner arbeiten. Die Zahl der Menschen, die die Regelaltersgrenze überschritten haben und dennoch eine bezahlte Tätigkeit ausüben, ist in den mitteldeutschen Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf 112 .780 (Ende 2019) gestiegen. Das ist ein Anstieg binnen eines Jahres um 12.380, wie die Landesarbeitsagentur in Chemnitz auf LVZ-Anfrage mitteilte.

Die Gründe: Spaß, Ausgleich – und zu geringe Rente

Von der Generation 65plus übt der Großteil (92.040) einen Minijob aus. 20.740 sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Sachsen hat allein mit 10.338 älteren Beschäftigten und 47 .171 Minijobbern die meisten noch arbeitenden Senioren – und auch den größten Anstieg unter allen drei Ländern. Im Jahr 2010 waren es noch insgesamt 32 .909 Senioren, die einen Minijob ausübten oder in Teil- oder Vollzeit arbeiteten. Beschäftigt ist die Generation 65plus vor allem im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Bereich Erziehung und Unterricht, als Post-Zusteller, Hausmeister oder im Wachschutz.

Die Gründe, warum Rentner weiter arbeiten, seien vielfältig, sagt Agenturchef Klaus-Peter Hansen.„Ein Teil der Menschen hat große Freude an der Arbeit und jobbt deshalb über das Rentenalter hinaus. Anderen sei es wichtig, einen Ausgleich und damit Abwechslung im Alltag zu haben. „Wiederum andere haben zu geringe Altersbezüge oder wollen sich spezielle Konsumwünsche erfüllen.“ Das hätten Umfragen unter den Senioren ergeben. In einigen Fällen würden die Firmen Vollzeitjobs in Teilzeitjobs umwandeln, um den Übergang in die Altersrente zu vereinfachen.

Linke fordert Rentenreform

Susanne Scharper, sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion in Sachsen, sieht es so: „Ein Teil arbeitet sicher freiwillig oder aus Pflichtbewusstsein, um den Arbeitgeber nicht im Stich zu lassen. Ein erheblicher Teil aber schuftet, weil die Rente nicht reicht – etwa wegen horrender Beiträge zur Privaten Krankenversicherung.“ Erhielten Bestandsrentner in Sachsen 2018 im Durchschnitt noch 1.075,80 Euro, bekamen neue Rentner nur noch 1.012,38 Euro, sagt Schaper.

Sie fordert Sachsens Regierung auf, in Berlin für ein höheres Rentenniveau zu streiten und dafür, dass die gesetzliche Rentenversicherungspflicht auf Beamte, Selbstständige und Freiberufler wie Politiker ausgedehnt wird. „Die Beitragsbemessungsgrenzen müssen weg, damit Großverdiener pflichtgemäß zur Solidargemeinschaft beitragen.“

DGB : Renten müssen auskömmlich sein

Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach ist ebenfalls kritisch: „Zahlreiche Firmenchefs haben tatsächlich Probleme, gut ausgebildetes Personal zu finden und bitten den einen oder anderen älteren Kollegen weiterzumachen“, sagt der Gewerkschafter. Der Hauptgrund dafür, dass Ältere noch arbeiteten, liege allerdings darin, dass viele Sachsen nach der Wende lange arbeitslos waren und ihre Rente deshalb nicht reicht. Die Koalition müsse dafür sorgen, „dass kein Rentner aus der Not heraus noch nebenbei jobben muss“, fordert er.

Von Andreas Dunte