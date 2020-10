Leipzig/Dresden

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) ist gegen ein Beherbergungsverbot für den Freistaat. Sie habe auch Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) empfohlen, am Mittwoch in Berlin beim Treffen der Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) dagegen zu stimmen, sagte Petra Köpping der LVZ.

Kretschmer hatte zuvor gesagt, die Gesundheitsminister sollten sich dazu positionieren. Sie kenne in Sachsen keinen Fall, bei dem jemand in einer Beherbergungsstätte einen Corona-Ausbruch verursacht habe, sagte die Ministerin. Das sei kein Risikobereich. Außerdem rät sie dazu, den Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner beizubehalten. Diese Zahl sollte nicht in Frage gestellt werden. Sie sei nicht willkürlich entstanden, sondern nach Beratung mit den Gesundheitsämtern.

Maßnahmen müssen überdacht werden

Das sei der Wert, bei dem die Gesundheitsämter noch die Nachverfolgung der Kontakte leisten könnten. Allerdings sollten die Maßnahmen, die mit diesem Grenzwert verbunden sind, überdacht werden, rät Sachsens Gesundheitsministerin. Da sollten die kreisfreien Städte und Landkreise mehr Freiheiten haben. „Wenn zum Beispiel eine Inzidenz von 50 in einem Krankenhaus oder Pflegeheim erreicht werde, ist die Frage, ob dann bei so einem punktuellen Hotspot die Familienfeier verboten werden muss“, sagt die Ministerin. Das könnte der Landkreis sehr gut selbst vor Ort regeln, rät Köpping.

Kretschmer für Lockerungen des Beherbergungsverbot

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hat sich für eine Lockerung des Beherbergungsverbotes in der Corona-Krise ausgesprochen. „Es gibt eine ganze Reihe von Kollegen, die das in der jetzigen Form für nicht angemessen halten. Ich gehöre dazu“, sagte er am Mittwoch in Dresden kurz vor seiner Abfahrt zum Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und seinen Amtskollegen in Berlin. Das Beherbergungsverbot, dass für Menschen aus Regionen mit erhöhten Infektionszahlen in Sachsen schon seit Juni gelte, sei nicht verhältnismäßig.

Kretschmer sagte, er wünsche sich noch vor den in der kommenden Woche beginnenden Ferien in Sachsen eine Entspannung. Die Mehrheit der Leute, die gesund sind und die sich vernünftig verhalten, dürften nicht in eine kollektive Mithaftung genommen werden.Schon am Mittwochmorgen hatte Kretschmer das Beherbergungsverbot als großen Einschnitt in die persönliche Freiheit der Menschen bezeichnet. Gastronomie und Hotellerie seien nicht die Haupttreiber des Geschehens, sondern private Partys und Rückkehrer aus dem Ausland.

Sachsens Regierung will sich am Donnerstag mit den Landräten und Bürgermeistern treffen, um über die neue Corona-Schutzverordnung zu sprechen.

Von Dr. Anita Kecke (mit dpa)