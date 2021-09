Sachsens Grüne fordern mehr Engagement für Geflüchtete und Abschiebestopp nach Afghanistan

Dresden

Die sächsischen Grünen kritisieren die bestehenden Aufnahmeprogramme der Bundesregierung und fordern mehr Engagement für Schutzbedürftige aus Afghanistan in Deutschland und Sachsen. Das geht aus einem am Mittwoch beschlossenen Positionspapier der Fraktion hervor, das Bleibeperspektiven für in Sachsen lebende Afghaninnen und Afghanen in den Fokus nimmt.

Petra Sejdi (Grüne) Quelle: Martin Jehnichen

„Die erschütternden Bilder nach dem Rückzug der internationalen Truppen aus Afghanistan sind mittlerweile wieder aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden, für die Menschen vor Ort aber immer noch real“, erklärte Petra Čagalj Sejdi, Fraktionssprecherin der Grünen für Asyl und Migration, gegenüber der Leipziger Volkszeitung. „Weiterhin bangen Menschen um ihr Leben, weil sie aufgrund der prekären Sicherheitslage vor Ort und ihrem Engagement für den Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen in Gefahr sind.“ Wegen der durch die Bundesregierung gesetzten Vorgaben bei den Rettungsflügen blieben viele ohne Schutz.

„Koalitionsvereinbarung jetzt umsetzen“

Sachsens Bündnisgrüne begrüßen zwar ausdrücklich, dass die Europäische Kommission alle Mitgliedstaaten zur Aufnahme von Schutzbedürftigen aufgerufen hat und zahlreiche Bundesländer bereits entsprechende Bereitschaft signalisiert haben. „Auch die sächsische Staatsregierung sollte sich jetzt beim Bundesinnenministerium dafür einsetzen. Wir haben die Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Menschen bereits im Koalitionsvertrag vereinbart und sind dazu im Gespräch mit unseren Koalitionspartnerinnen“, unterstrich die Fraktionssprecherin und fügte hinzu: „Mit Blick auf Afghanistan ist jetzt der Zeitpunkt, diese Vereinbarung umzusetzen.“

Grüne fordern Abschiebestopp

Abschiebungen nach Afghanistan seien aufgrund der prekären sicherheitspolitischen und der katastrophalen humanitären Lage nicht vertretbar, heißt es in dem Papier. An die Ressortadresse von Innenminister Roland Wöller (CDU) ergeht daher die Forderung: „Um von Bleiberechtsregelungen wie der Ausbildungs- oder der Beschäftigungsduldung Gebrauch machen zu können, sollte das Sächsische Innenministerium die Ermessensspielräume des Aufenthaltsgesetzes endlich ausschöpfen.“

Sachsens Grüne fordern einen rigorosen Abschiebestopp. „Ein solch klares Bekenntnis, dass Abschiebungen nach Afghanistan nicht stattfinden werden, erwarten wir auch von der sächsischen Staatsregierung“, so Sejdi.

Von lvz