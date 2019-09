Sachsens Grüne stellen erste Bedingungen für Kenia-Koalition

Dresden

Vor den entscheidenden Parteitreffen am Sonnabend schlagen die sächsischen Grünen die ersten Pflöcke für Koalitionsgespräche ein. „Mit uns Grünen wird es keine neuen Tagebaue geben. Und mit uns wird auch kein weiteres Dorf abgebaggert werden“, erklärt Fraktionschef Wolfram Günther, der gemeinsam mit seiner Co-Spitzenkandidatin Katja Meier die Verhandlungen für ein Kenia-Bündnis führen wird, im LVZ-Interview. Außerdem müsse die CDU ihre Symbolpolitik bei der Inneren Sicherheit aufgeben und auch beim Thema Verkehr neue Wege gehen.

Entscheidende Gespräche am Sonnabend

In dieser Woche haben die ersten, zunächst informellen Gespräche zwischen den Parteispitzen von CDU, Grünen und SPD stattgefunden. Am Sonnabend trifft sich der Landesvorstand der Union mit den Kreisvorsitzenden, um das weitere Vorgehen zu beraten. Auch bei den Grünen wird eine Vorentscheidung fallen: Der Parteirat soll über die Aufnahme von Sondierungen entscheiden – das ist die Vorstufe für Koalitionsverhandlungen. Die sächsische SPD-Führung hat bereits entsprechend votiert und Kernforderungen formuliert, etwa die Verankerung des längeren gemeinsamen Lernens und einer Landesverkehrsgesellschaft.

CDU-Fraktionschef: Keine Liebesheirat

Mit einer raschen Regierungsbildung ist allerdings nicht zu rechnen. Zwar wird davon ausgegangen, dass sich sowohl CDU als auch Grüne für Sondierungen aussprechen werden – doch beide liegen in etlichen Themenbereichen noch weit auseinander. CDU-Fraktionschef Christian Hartmann sprach bereits davon, dass dies „keine Liebesheirat“ sei. Bei der Union werden vor allem die Konservativen einige Kröten schlucken müssen. Deshalb wird die Nominierung von Matthias Rößler für den Posten des Landtagspräsidenten, die am heutigen Freitag offiziell erfolgen soll, als versöhnendes Signal von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) in die eigenen Reihen gesehen: Rößler zählt zu den Wertkonservativen in der Union. Innerhalb der Unionsfraktion wird davon ausgegangen, dass „keine einfachen Verhandlungen“ bevorstehen. Der Leipziger CDU-Landtagsabgeordnete Ronald Pohle, der auch im Landesvorstand sitzt, warnt seine Partei bereits vor zu großen Zugeständnissen: „Die CDU ist mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Der Ball liegt jetzt im Feld der Kleinen.“

Grünen-Verhandlungsführer Günther : Erwarte Augenhöhe

Grünen-Verhandlungsführer Günther hält dem entgegen: „Ich erwarte, dass sich alle drei Parteien auf Augenhöhe begegnen. Alles andere hat keinen Sinn, wenn man fünf Jahre gemeinsam regieren und das Land voranbringen will.“ Mit Prüfaufträgen werde sich seine Partei – wie schon 2014 – nicht abspeisen lassen. Auch SPD-Chef Martin Dulig betont: „Es geht darum, gute und kluge Kompromisse zu finden, ohne sich gegenseitig zu erpressen.“

Regierungschef Kretschmer mahnt vor der Vorentscheidung am Sonnabend: „Es geht darum, was man gemeinsam hinkriegt - und nicht nur darum, was man selbst will.“ Erpressungsversuche seien auf dem Weg, eine Koalition zu schmieden, wenig hilfreich. Eine andere Option für eine stabile Regierung als das Kenia-Bündnis sieht Kretschmer, der stets eine Zusammenarbeit sowohl mit der AfD als auch mit der Linken abgelehnt hat, für Sachsen nicht.

Regierungsbildung wird sich über Monate ziehen

Die Grünen verspüren zudem „keinen Zeitdruck“ und wollen erst am 12. Oktober bei einem Parteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen abstimmen – sofern die Sondierungen bis dahin positiv verlaufen. Die CDU hat ihren Parteitag, auf dem eine abschließende Entscheidung fallen könnte, für den 16. November angesetzt. Bei Grünen und SPD wären, sofern es einige Einigung geben sollte, Mitgliederbefragungen notwendig. Bis eine neue Regierung gebildet ist, bleibt die alte im Amt.

Von Andreas Debski