Sachsens Grüne stimmen für erste Kenia-Koalition im Freistaat

Dresden

Die sächsischen Grünen machen den Weg frei für eine schwarz-rot-grüne Regierungskoalition. Eine klare Mehrheit von 93,2 Prozent der 2606 Parteimitglieder stimmten für die Annahme des Koalitionsvertrages zwischen CDU, Bündnisgrünen und SPD, so das am Donnerstagnachmittag in der Dresdner Parteizentrale verkündete Ergebnis. Damit steht der Wiederwahl von Michael Kretschmer ( CDU) zum Ministerpräsidenten und der Benennung seiner Kabinettsmitglieder am Freitag nichts mehr im Wege.

Landesvorstandssprecher Norman Volger wertete die deutliche Zustimmung der Mitglieder, von denen sich 59 Prozent an der Abstimmung beteiligt hatten, als „großen Rückhalt und Vertrauensvorschuss für die nächsten fünf Jahre“. Die Grünen hofften nach den Koaltionsverhandlungen auf einen neuen Stil des Regierens. Ko-Vorstandssprecherin Christin Melcher sagte, die Grünen hätten sich nach den bisherigen Erfolgen „auf den Weg gemacht, Sachsen zu verändern“

Grüne Kritik an Vertragsinhalten

Punktuelle Kritik am Koalitionsvertrag hatte der Dresdner Grünen-Abgeordnete Johannes Lichdi noch während der Abstimmung geübt. So hätten die Koalitionspartner zwar den Willen formuliert, keine weiteren Dörfer mehr für die Kohleverstromung abzubaggern, ordneten diesen aber dem Weiterbetrieb von Kraftwerken im Rahmen des Kohlekompromisses unter. „Jeden Jubel über den Erhalt von Dörfern halte ich daher für verfrüht. Hier hätte mehr herausgeholt werden müssen.“ Für ihn sei es unvorstellbar, „dass Grüne in einer Regierung verbleiben, die die Abbaggerung von Siedlungen zulässt“, so Lichdi.

AfD-General warnt vor „grünem Albtraum“

Scharfe Kritik an der Regierungsbildung kam von der AfD. Deren sächsischer Generalsekretär Jan Zwerg sprach von einem „grünen Albtraum“ für den Freistaat. „Statt die bürgerliche Mehrheit in Sachsen zu ignorieren und mit grünen Deutschlandhassern zu paktieren, sollte die CDU eine Minderheitsregierung in Erwägung ziehen. Nur aus Feigheit und Angst um den eigenen Posten hat Ministerpräsident Michael Kretschmer diese Variante von vornherein ausgeschlossen.“ Die sächsische AfD bleibe „weiterhin offen für Gespräche über eine Minderheitsregierung“, so Zwergs Angebot.

Linke fordert Waffengleichheit

Die Linksfraktion fordert mehr Offenheit und ein Karenzzeitgesetz. „Auch diese Regierung weckt bei ihrem Amtsantritt Erwartungen hinsichtlich eines neuen Umgangs von Regierung und Opposition. Der Fraktionsvorsitzende Rico Gebhardt unterstrich den Passus im Koalitionsvertrag, wonach CDU, Grüne und SPD ihre Regierungsarbeit „transparenter gestalten und insbesondere die Kontrollfunktion des Parlaments zum Beispiel durch frühzeitige Informationen stärken“ wollten. Dazu wolle die Linke am Freitag einen Gesetzentwurf einbringen. „Der Landtag kontrolliert die Regierung – das ist aber nur möglich, wenn Waffengleichheit bei Informationen besteht.

Im Koalitionsvertrag sei ferner vereinbart, ,eine Karenzzeitregelung für Mitglieder der Staatsregierung‘ einzuführen. Auch dafür wollen die Linken einen Vorschlag vorlegen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Falls Stanislaw Tillich. Der Ex-Ministerpräsident ist heute Aufsichtsratsvorsitzender der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft. „Künftig sollen frühere Regierungsmitglieder eine neue Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes der Staatskanzlei anzeigen müssen, solange sie noch nicht länger als 24 Monate aus dem Amt ausgeschieden sind“, forderte Gebhardt. Ein unabhängiges Gremium solle dazu eine Empfehlung über Genehmigung und Untersagung abgeben.

Kretschmer präsentiert neue Regierungsriege

Als erste Partei hatte die CDU auf ihrem Parteitag am 11. Dezember den Weg für ein Dreierbündnis in Sachsen freigemacht. Auch die SPD-Basis hatte mit großer Mehrheit grünes Licht für eine gemeinsame Koalition mit CDU und Grünen gegeben. Rund 74 Prozent der teilnehmenden Mitglieder sprachen sich bis vorigen Sonntag für ein solches Dreierbündnis aus.

Für den Freitag sind die Vereidigung von CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer und die Vorstellung des neuen Kabinetts geplant. Acht der zwölf Ressorts gehen an die CDU, jeweils zwei an Grüne und SPD. Spannend dürfte unter anderem die Leitung des Finanzressorts werden, nachdem der bisherige Finanzminister Matthias Haß am Mittwoch überraschend mitgeteilt hatte, für diesen Posten nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Der 52-jährige CDU-Politiker führte dafür persönliche Gründe ins Feld. Aber auch andere Ministerposten sind noch für eine Überraschung gut.

Von Winfried Mahr