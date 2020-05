Sachsens Handwerker leiden unter den Corona-Verboten

Leipzig/Dresden

Sachsens Handwerker leiden unter den Auswirkungen der Corona-Krise besonders. „Die vom Staat verfügten Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben zu drastischen Einbrüchen in der Geschäftstätigkeit von Handwerksbetrieben in nahezu allen Wirtschaftszweigen geführt“, sagt Roland Ermer, Präsident des Sächsischen Handwerkstages, der LVZ. Fast 80 Prozent der sächsischen Betriebe verzeichneten Umsatzeinbrüche, knapp 60 Prozent Auftragsstornierungen. Rund ein Viertel sei von behördlich verfügten Betriebsschließungen betroffen. Das geht aus einer Online-Befragung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks hervor, an der auch sächsische Betriebe teilgenommen haben.

Besonders von Umsatzrückgängen betroffen sind laut Ermer Betriebe der Gesundheitshandwerke, insbesondere Augenoptiker, Hörakustiker, Zahntechniker und Orthopädietechniker. Ebenso betroffen seien Friseure, Kosmetiker, Goldschmiede, Maßschneider, Uhrmacher und Fotografen. „Massive Umsatzeinbußen gibt es aber auch in den Lebensmittelhandwerken sowie im Kfz-Gewerbe“, so Ermer. Das Bau- und Ausbauhandwerk leide hingegen weniger.

Ermer fordert erneut Sofortzuschüsse für das Handwerk

Der Handwerkstags-Präsident kritisierte erneut, dass sich Sachsen im Gegensatz zu anderen Bundesländern geweigert habe, Sofortzuschüsse zu zahlen. Das wäre vor allem für Friseure und Kosmetiker wichtig gewesen, die ihre Umsätze nicht nachholen könnten.

Notwendig sei jetzt ein umfangreiches Konjunkturpaket, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, fordert der Präsident der Dresdner Handwerkskammer, Jörg Dittrich. „Der Freistaat hat bei den Zuschüssen gespart, das eingesparte Geld muss nun bei den Konjunkturmaßnahmen obendrauf.“ Auch ein Gutscheinsystem für regionale handwerkliche Dienstleistungen sei denkbar, um den privaten Konsum wieder anzukurbeln. Zudem würde Friseuren, Bäckern und Fleischereien eine begrenzte Mehrwertsteuersenkung von 19 auf sieben Prozent helfen – wie für die Gastronomie bereits angekündigt.

Außerdem schlug die Dresdner Handwerkskammer vor, Ausbildungsbetriebe zu unterstützen, indem der Staat für die ersten drei Monate 75 Prozent des Lehrlingsentgeltes übernimmt. Das könnte ein Anreiz für die Betriebe sein, weiter auszubilden. Denn viele Unternehmen würden sich derzeit angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit zurückhalten.

Ausbildungsbereitschaft bei Unternehmen sinkt

In einer Umfrage unter Betrieben in Ostsachsen berichten 63 Prozent der Firmen von Umsatzrückgängen, mehr als jedes zweite Unternehmen (56 Prozent) registriert Auftragsstornierungen. 35 Prozent der Betriebe müssen krisenbedingt auf Personal verzichten, zwei von zehn Unternehmen (23 Prozent) beklagen fehlendes Material und fehlende Vorprodukte. Außerdem plant laut Umfrage ein Viertel der Betriebe im Freistaat, die berufliche Ausbildung im nächsten Jahr zurückzuschrauben.

„Diese Zahlen sind beispiellos“, unterstreicht Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. „Weder die Flutkatastrophen in Sachsen noch die Auswirkungen der Finanzkrise lassen sich mit den Folgen, die wir heute sehen, vergleichen.“

Von Andreas Dunte