Leipzig

„Das Telefon klingelt pausenlos.” Seit die Sächsische Landesregierung die Priorisierung für die Corona-Schutzimpfung in den Hausarztpraxen aufgehoben hat, kommen Mediziner wie Bernhard Koch kaum noch hinterher. „Meiner Meinung nach kam die Entscheidung verfrüht“, sagte der Allgemeinarzt, der eine Praxis in Leipzig-Schleußig betreibt. „Es werden falsche Hoffnungen geweckt.“

Denn: Ausreichend Impfstoff gibt es nicht. Das berichtet nicht nur Koch. „Die Nachfrage übersteigt das Angebot um ein Vielfaches“, sagte ein Sprecher der Sächsischen Landesärztekammer am Freitag. Auch Jörg-Friedrich Onnasch, der in einer Gemeinschaftspraxis in Leipzig-Probstheida arbeitet, verbringt viel Zeit mit dem Thema Corona-Schutzimpfung. „Das Hauptproblem ist die logistische Herausforderung“, sagt Onnasch. In der einen Woche bekomme er gar keine der bestellten Dosen, in der nächsten Woche treffe alles ein wie geordert. „So lässt sich nicht planen.“

Engpässe bei den Herstellern

Zu Schwankungen kommt es laut Sächsischem Apothekerverband, weil die Menge der vom Bund zur Verfügung gestellten Impfdosen wöchentlich variiert – abhängig von den Lieferungen der Hersteller. „Zudem ist die zu verteilende Gesamtmenge in Sachsen abhängig von den sich beteiligenden Hausärzten“, teilte eine Sprecherin auf LVZ-Anfrage mit.

So hatte zuletzt Biontech/Pfizer angekündigt, die avisierten Liefermengen für die Woche ab 7. Juni nicht einhalten zu können. „Bislang gibt es bei den Lieferankündigungen für die Impfzentren keine Änderungen“, hieß es dazu aus dem Sächsischen Sozialministerium. Auswirkungen auf die Zweitimpfungen oder die Buchungen gebe es nicht. Den Hausarztpraxen in Sachsen hingegen würden anteilig weniger Impfstoffe zur Verfügung stehen – trotzdem stünde für die Ärzte mehr Impfstoff bereit als zuletzt. „Die ab Juni erwartete deutliche Steigerung verzögert sich aber“, teilte das Sozialministerium mit.

Gut gekühlt: Die Impfstoffe müssen speziell gelagert werden, damit sie ihre Wirksamkeit behalten. Quelle: Christian Modla

Für die Praxen ist die Ungewissheit ein logistisches Problem. Weil der aufgetaute Impfstoff von Biontech/Pfizer schnell verbraucht werden muss, telefonierte der Leipziger Hausarzt Onnasch in manchen Wochen seinen Patientinnen und Patienten hinterher, um alles noch rechtzeitig zu verabreichen. An anderen Tagen sitzt er auf dem Trockenen. „Es ist wie eine Lotterie.“ Ein wenig Entspannung erhoffe er sich schon, da das Vakzin künftig 32 Tage gelagert werden darf. „Wir bestellen jetzt einfach so viel wie möglich und schauen, was wir bekommen.“

Extra Kontingente für Kinder notwendig

Dass schon in gut einer Woche auch Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden sollen, ist laut Sächsischer Landesärztekammer schwer umsetzbar. „Die aktuellen Impfstoffmengen reichen nicht einmal für die Priorisierung aus“, räumte der Sprecher ein. Eher denkbar sei, dass nun Kinder und Jugendliche mit einem höheren Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf geimpft würden. Darüber könne der behandelnde Arzt entscheiden.

Um alle der etwa 200.000 Jugendlichen in Sachsen impfen zu können, benötige es zusätzliche Kontingente. Gleichbleibende Impfstoffmengen auf noch mehr Menschen aufzuteilen, sei nicht sinnvoll. Eine andere Frage sei, ob die Impfung für Jugendliche aus medizinischer Sicht notwendig ist. Nur für eine Urlaubsreise sollte ein Kind nicht unbedingt geimpft werden.

Falsche Erwartungen geschürt

Schon jetzt stehen etwa 120 Menschen auf der Warteliste von Hausarzt Koch – allein für Juni. Anfragen darüber hinaus bekommt sein Team ohne Ende. Auch Kollege Onnasch erhält viele Anrufe und E-Mails von Menschen, die Impfreste wollen – diese gebe es bei ihm aber kaum. Ohnehin halte er die Priorisierung aufrecht, impfe zudem vorrangig seine eigenen Patientinnen und Patienten.

Dass nicht mehr Impfstoff verfügbar ist, dafür habe er Verständnis, betonte Koch. Das Impfen an sich mache ihm und seinem Team Freude, viele Patientinnen und Patienten seien sehr dankbar. Allerdings führten fälschlicherweise geschürte Erwartungen zu einem großen Druck – und Frustration auf allen Seiten.

Mehr als 200.000 Dosen für die Impfzentren

Neben den Hausarztpraxen können Menschen der Prioritätsgruppen 1 bis 3 auch weiterhin einen Termin über das Impfportal des Freistaats buchen. Am Freitagnachmittag waren laut der Übersichtsseite Countee.ch gut 3000 freie Slots verfügbar. Allerdings handelte es sich dabei größtenteils um Angebote mit dem Präparat von Astrazeneca, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Dresden auf LVZ-Anfrage mitteilte. Das Vakzin wird in den Zentren aktuell an Menschen ab 40 Jahren verabreicht. Dafür müssen sie diesen Wunsch bei der Anmeldung auf dem Impfportal explizit auswählen.

Am Abend sollten zudem zusätzliche Termine freigeschaltet werden. Auch in der kommenden Woche wird das so sein – am Montagmittag und am Mittwochmorgen. Um welche Impfstoffe und wie viele Termine es sich dabei handelt, war noch nicht bekannt. Das entscheide sich immer erst sehr kurz vor der Bekanntgabe, hieß es.

Sachsens Impfzentren sollen laut Bundesgesundheitsministerium in der kommenden Woche gut 120.000 Dosen Impfstoff bekommen – größtenteils das Präparat von Biontech/Pfizer. Astrazeneca ist nicht dabei. Dafür ist der Planung nach in der Woche ab 7. Juni mit gut 91.000 Dosen des Vektorimpfstoffs zu rechnen. Dann gibt es dafür deutlich weniger Dosen der anderen Vakzine.

Von Josephine Heinze