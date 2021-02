Sachsens Hausärzte wollen in ihren Praxen gegen Corona impfen - dürfen aber nicht

Dresden/Leipzig

Die sächsischen Hausärzte wollen so schnell wie möglich auch in ihren eigenen Praxen gegen Corona impfen. Die Mehrheit der 2700 Hausarztpraxen im Freistaat sei – bei ausreichend Impfstoff und bei geschickter Planung – sehr gut dazu in der Lage und würde sich sofort beteiligen, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Sächsischen Hausärzteverbandes, Dr. Klaus Lorenzen, der Leipziger Volkszeitung.

„Wir werden täglich von unseren Patienten, gerade den älteren, gefragt, wann wir sie endlich impfen können“, so der Dresdner Allgemeinmediziner, der selbst eine Hausarztpraxis im Stadtteil Langebrück betreibt. „Insbesondere die über 80-Jährigen klagen uns ihr Leid, dass sie keinen Impftermin bekommen und dann auch nicht wissen, wie sie in das meist weit entfernte Impfzentrum kommen sollen. Die Kinder wohnen oft in München, Kiel oder sonst wo und können die Eltern nicht fahren. Das höre ich fast täglich“, erzählt er.

Anzeige

„Herr Doktor, wann können Sie mich impfen?“

Ähnliche Erfahrungen macht der Leipziger Hausarzt Dr. Thomas Lipp. „Herr Doktor, wann können Sie mich denn gegen Corona impfen?“, werde er täglich gefragt, von älteren, aber auch jüngeren, chronisch kranken, Patienten. „Und selbstverständlich könnte ich das machen. Man lässt mich aber nicht“, empört sich Lipp, der auch Chef des Sächsischen Hartmannbundes ist. Und er legt nach: Die Bundesregierung komme ihm vor wie die Olsenbande aus den gleichnamigen Kultfilmen, die jeden Tag sage, sie habe einen Plan. Aber dann passiere nichts.

Dr. Thomas Lipp mit Schwester Maria Felber in seiner Praxis in Leipzig Quelle: Kempner

Vorausgesetzt, es sei endlich genügend Impfstoff vorhanden, würde Lipp sogar die gesamte niedergelassene Ärzteschaft in das Impfmanagement einbeziehen. „Dann müssen die Arztpraxen ran. Sie impfen doch auch ihre Patienten gegen Grippe“, lautet seine Argumentation. „Ich würde der Bundesregierung empfehlen, der Selbstverwaltung der Ärzteschaft zu vertrauen. Dann impfen wir alle bereitwilligen Bürger in Deutschland in zwei, drei Monaten durch“, lautet seine kühne Prognose. Er geht dabei von 100.000 niedergelassenen Ärzten aus, die sich beteiligen würden.

Pilotprojekt in Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern lässt seit einigen Tagen das Impfen gegen Corona beim Hausarzt zu. Zehn Arztpraxen des Landkreises Nordwestmecklenburg beteiligen sich an diesem Pilotprojekt, bei dem Senioren über 80 Jahre nun auch bei ihrem Hausarzt geimpft werden dürfen. Voraussetzung ist, dass genügend Impfstoff bereitsteht. Ziel sei es, insbesondere älteren Bewohnern ländlicher Regionen kurze Wege zum Impfen zu gewährleisten, sagte dazu Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Impftermine für die Hausarztpraxen werden telefonisch über eine Landes-Hotline vergeben.

Das sächsische Gesundheitsministerium sieht darin auf Anfrage der LVZ jedoch keinen Modellfall für den Freistaat. Bund und Länder hätten sich aus verschiedenen Gründen gegen eine unmittelbare Einbeziehung von Hausärzten in die Verimpfung des Biontech-Impfstoffs entschieden, heißt es aus dem Sozialministerium. Wesentliche Argumente seien die Knappheit des Impfstoffs, die mit einer hohen Priorisierung einhergehe, und die extrem anspruchsvollen Lagerungsbedingungen sowie die Tatsache, dass der Impfstoff nur in Mehrdosenbehältnissen zur Verfügung stehe.

Verband: „Können auch mit Biontech-Impfstoff gut umgehen“

Das lässt der Vizechef des Sächsischen Hausärzteverbandes nicht gelten. „Bei entsprechender Logistik bekommen wir das alles hin“, unterstreicht er und nennt einen möglichen Ablauf: „Das Deutsche Rote Kreuz oder die Malteser liefern uns zum Beispiel am Montagvormittag fünf Fläschchen Impfstoff von Biontech/Pfizner, die schon auf Kühlschranktemperatur aufgewärmt sind und sich so eine Woche halten. Dann können wir jeden Tag eine Ampulle auflösen und damit täglich sechs Patienten impfen.“ Einen Kühlschrank hätten alle. Das überfordere die Praxen nicht.

Viele Hausärzte impfen auch in Altenheimen

Der Leipziger Dr. Lipp hat mit seinem Praxisteam schon drei Heime in der Messestadt geimpft. Auch Lorenzen und seine Mitarbeiter haben bereits Bewohner und Mitarbeiter eines Pflegeheimes in Dresden-Langebrück die Impfspritzen gesetzt. Beide Mediziner sind gut mit dem Impfstoff von Biotech/Pfizer klar gekommen, haben also schon Erfahrungen damit gesammelt. Wie viele andere Hausärzte auch, die jetzt in den Zentren und Heimen impfen.

Die mögliche Befürchtung, dass sich die Hausärzte nicht an die vorgeschriebene Priorisierung halten und erst einmal Familie und Freunde impfen würden, weist Vize-Verbandschef Lorenzen entschieden zurück. Das sei völliger Unsinn. Lipp sieht das etwas anders. „Als Hausarzt möchte ich nicht priorisieren müssen. Daher sollten wir erst loslegen, wenn es genügend Impfstoff gibt.“ Solange seien die Impfzentren nach Lipps Ansicht eine akzeptable Notlösung, auch wegen der komplizierten Lagerung des Biontech/Pfizer-Impfstoffes bei Minus 70 Grad Celsius.

Appell an das Sozialministerium: Wohnortnah impfen

Natürlich sei die Impfstoffknappheit derzeit ein großes Manko. Aber die Planung müsse ja in die Richtung gehen, dass „wir in Zukunft ausreichend Impfstoff haben“, fordert Lorenzen. Sein Appell an das Sozialministerium ist daher: „Wenn ab Ende Februar oder Ende März genügend Impfstoff da ist, müssen die Impfungen wohnortnah geplant werden.“ In Dresden-Langebrück könnten zum Beispiel die beiden niedergelassenen Hausärzte alle über 80-Jährigen wohnortnah im Bürgerhaus impfen, schlägt er vor. „Da ist der Festsaal groß genug, um Abstand zu halten. Und wir sind Profis genug, um alle Hygiene- und Impfregeln einzuhalten. Da brauchen die Patienten nicht in irgendwelche anonymen Impfzentren ins Nirgendwo zu fahren. Und uns kennen sie.“ Mit dieser Idee sei er aber schon beim DRK Sachsens abgeblitzt.

LVZ Direktabnahme Immer freitags um 16 Uhr gibt es aktuelle News rund um RB Leipzig in allen Wettbewerben. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Impfzentren nicht praktikabel für die über 80-Jährigen

„Ich halte die Impfzentren für eine Fehlkonstruktion“, kritisiert Lorenzen. Diese seien nicht praktikabel für die über 80-Jährigen. Von denen lebten nur etwa 15 Prozent in Altenheimen, 85 Prozent aber in den eigenen vier Wänden. Man habe sich viel zu wenig Gedanken gemacht, wie die alten Leute in die Zentren kommen sollen. Lorenzen fordert daher nachdrücklich eine andere Logistik, bei der die Hausärzte ein tragende Rolle spielen.

„Man spricht nicht mit uns, sondern plant einfach etwas teures Neues“, ist er enttäuscht. Das Sozialministerium hält dem entgegen: Die Immunisierungen in den Impfzentren erleichterten in der ersten Phase die Logistik, zudem könnten mehr Menschen in kürzerer Zeit geimpft werden. Immerhin sieht das Ministerium eine Perspektive für den Einsatz der Hausarztpraxen: „Sobald ausreichende Impfstoffmengen vorhanden sind und der verfügbare Impfstoff logistisch weniger aufwendig zu händeln ist, wird es Impfungen in Hausarztpraxen geben“, heißt es. Ein Zeitraum könne aber noch nicht genannt werden.

Von Anita Kecke