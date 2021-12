Leipzig

Die Aussage von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am vergangenen Dienstag für Aufsehen gesorgt: Weil zu wenig Dosen bestellt worden seien, könne es im ersten Quartal 2022 einen Impfstoffmangel in Deutschland geben, so der SPD-Politiker. Mittlerweile hat die Bundesregierung nachjustiert und weiteren Impfstoff bestellt. Zehn Millionen Moderna-Impfdosen können noch auf Dezember vorgezogen werden. Weitere 25 Millionen Dosen sollen im ersten Quartal 2022 folgen. Weiterhin sollen 80 Millionen Dosen von Biontech über EU-Verträge sowie zwölf Millionen Dosen direkt beschafft werden.

Doch wie steht es um den Impfstoff-Vorrat in Sachsen? Das sächsische Sozialministerium (SMS) teilte auf Anfrage mit, dass die staatlichen Impfangebote im Freistaat derzeit mit ausreichend Impfstoff versorgt seien. „Sachsenweit wurden vergangene Woche rund 245 000 Impfungen verabreicht, davon circa 85 Prozent Booster-Impfungen und neun Prozent Erst-Impfungen. Dies bedeutet eine Steigerung der Gesamt-Impfleistung von rund 30 000 Impfungen im Vergleich zur Vorwoche (48. KW)“, so das Ministerium. Hinsichtlich der verfügbaren Dosen erwartet das Ministerium weitere verlässliche Informationen – doch wie sich die Lage Anfang des Jahres entwickelt ist noch nicht abzusehen.

Biontech steht nur begrenzt zur Verfügung

Allerdings stehen nicht immer alle Vakzine zur Verfügung. „Momentan ist Moderna in den Arztpraxen ausreichend vorhanden. Aber Biontec ist knapp – da leben wir von der Hand in den Mund“, erzählt Klaus Heckemann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen (KVS). Niedergelassene Ärzte bestellen den vom Bund zur Verfügung gestellten Impfstoff über den pharmazeutischen Großhandel und die Apotheken. Laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist das Vakzin von Biontech/Pfizer aktuell nur begrenzt lieferbar. Für die Woche ab 20. Dezember können nur bis zu 30 Dosen je Arzt oder Ärztin bestellt werden. Für Moderna hingegen gebe es keine Höchstbestellmengen.

Rechnung mit vielen Unbekannten

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt lediglich für Menschen unter 30 ausschließlich eine Immunisierung mit dem Vakzin von Biontech. Alle anderen können mit dem Impfstoff von Moderna geimpft werden. Das SMS betont wie wichtig eine zuverlässige Impfstoff-Lieferung ist. „Wir kennen auch die Ankündigung des Bundes, weiteren Impfstoff beschaffen zu wollen. Dies begrüßen wir ausdrücklich. Für ein kontinuierlich hohes Tempo bei der Impfkampagne ist eine zuverlässige und kontinuierliche Belieferung wichtig“, heißt es. Noch immer kommt Sachsen beim Impfen gegen das Coronavirus im bundeweiten Vergleich am langsamstem voran. Bei knapp 60 Prozent liegt die Impfquote der vollständig Geimpften im Freistaat.

Wie sich die Lage Anfang des neuen Jahres entwickle, sei momentan schwer abzusehen, sagt KVS-Chef Heckemann. „Das ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten“, so der Arzt. Es sei ungewiss, wie viel Impfstoff dann vorhanden sei, aber auch, wie sich die Virusvariante Omikron weiter entwickle.

