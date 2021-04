Sachsens Impfkampagne beschleunigt sich – diese Woche 100.000 neue Dosen erwartet

Bund und Länder wollen heute in Berlin auf einem Impfgipfel über das weitere Vorgehen beraten. In Sachsen hat sich die Verbreitung des Corona-Schutzes zuletzt deutlich beschleunigt. 900.000 Menschen haben mindestens ihre erste Impfung erhalten. Zudem gibt es gute Nachrichten für alle, die auf einen Termin hoffen.

An den sächsischen Impfzentren, wie an diesem in Schkeuditz, bildeten sich zuletzt immer wieder Schlangen. Quelle: André Kempner