Leipzig

Das Thema Corona-Drittimpfung schlägt große Wellen. Nach Empfehlung der Sächsischen Impfkommission (Siko) sollen sich alle Sächsinnen und Sachsen ab 18 Jahre ohne Einschränkungen boostern lassen. Nur: Wo sollen diese Impfungen stattfinden? Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) schließt die Wiederöffnung der Impfzentren aus. Aber ginge das überhaupt?

„Kein Impfzentrum im Winterschlaf“

Für das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das bis Ende September die Impfzentren in Sachsen betrieben hatte, sagt Sprecher Kai Kranich diplomatisch, der Wiederaufbau der Impfzentren sei derzeit kein Auftrag, dem seine Organisation nachkomme. „Wir haben jetzt auch nirgendwo ein Impfzentrum, das sich einfach nur im Winterschlaf befindet.“ Wenn Not am Mann sei, bekäme man aber zweifellos eine Lösung hin. Dennoch: Alle Zentren seien abgebaut, alle Liegenschaften komplett an die Eigner übergeben worden. Lediglich das Inventar wurde nur eingelagert. „Das könnte bei Bedarf sehr schnell wieder an den Start gebracht werden“, sagt Kranich.

Das Problem sei vielmehr neue geeignete Liegenschaften sowie das medizinische Personal dafür zu finden. Seinerzeit wurde das Personal von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen zur Verfügung gestellt. Alle darüber hinaus vom DRK eingestellten rund 600 Personen seien bereits in ihre ursprünglichen Berufe zurückgekehrt. Eine Überbrückung durch Ehrenamtliche könne bestenfalls für zwei bis drei Tage, nicht aber für mehrere Wochen gewährleistet werden, so der Sprecher.

„Das Personal ist endlich“

Für Erik Bodendieck, Chef der Landesärztekammer Sachsen, steht die Wiedereröffnung der Impfzentren gar nicht zur Debatte. „Man braucht ja dort auch Personal. Und das Personal ist endlich.“ In der Zeit der Impfzentren hätten zahlreiche Ärzte für zwei bis drei Tage in der Woche ihre Praxen geschlossen, um im Impfzentrum zu arbeiten. Das sei jetzt undenkbar. „Wer behandelt dann die ganzen anderen Infekt-Patienten?“, fragt Bodendieck.

Gebraucht werde vielmehr eine neue Variante mit regionalen Zusammenschlüssen, bei der die eine Ärztegruppe vor Ort behandele und die andere dafür impfe. Das könne nur regionsweise geregelt werden, ist sich der Landesärztekammer-Chef sicher. Rein theoretisch würden dabei Booster- und Grippeschutzimpfung zusammen erfolgen. „Das braucht man aber letztendlich gar nicht, weil die Nachfrage derzeit gar nicht da ist. Aus meiner Sicht macht das im Moment gar keinen Sinn.“ Zudem könnten auch die Betriebsärzte und Krankenhäuser Impfungen vornehmen.

„Es wurde vieles schon gesagt“

Gar nichts mehr geht dagegen jetzt schon beim Sächsischen Hausärzteverband. Auf die Frage, ob die sächsischen Hausärzte rein theoretisch in der Lage wären, die Booster-Impfungen in den Praxen durchzuführen, heißt es am Sitz in Chemnitz wörtlich: „Aufgrund der aktuellen Situation, dass jetzt in den Praxen so viel los ist, nehmen wir im Moment keine Presseanfragen mehr wahr.“

Im Klartext: Ganz gleich, was auch gefragt wird – wir antworten nicht mehr. Grund sei die zunehmende Anzahl von Impfungen – auch gegen die saisonale Grippe. „Es ist einfach nicht zu schaffen und es ist ja auch vieles schon gesagt worden zu den Booster-Impfungen“, so die Dame am Telefon des Hausärzteverbandes. „Neue Erkenntnisse haben wir dazu auch nicht.“

Von Roland Herold