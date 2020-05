Sachsens Industrie schlägt Alarm: Firmen erwarten Umsatzeinbruch um ein Viertel

Leipzig/Dresden

Die Industrie in Sachsen schlägt Alarm. Die Corona-Krise hat die Metall- und Elektroindustrie, den wichtigsten Industriezweig im Freistaat mit gut 1800 Betrieben und knapp 190000 Beschäftigten, „mit voller Wucht getroffen“, sagt Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner der LVZ.

Stärkste Wirtschaftskrise seit 1990

„Zusätzlich zu den Herausforderungen des politisch forcierten Strukturwandels und den Auswirkungen des Konjunkturabschwungs seit dem vergangenen Jahr sehen sich die Branchen nunmehr mit dem voraussichtlich stärksten Wirtschaftseinbruch seit der Wiedervereinigung konfrontiert“, so Brückner. Der Präsident des Unternehmerverbandes Sachsenmetall rechnet für dieses Jahr mit einem Umsatzrückgang um ein Viertel.

Konsumenten-Zurückhaltung und gestörte Lieferketten

Die Auslastung in den Betrieben sei deutlich zurückgegangen - im April auf 73 Prozent, normal seien maximal 85 Prozent. Sie liege damit auf einem Niveau, wie zuletzt während des Tiefpunktes der Finanzkrise im Jahr 2009. Dabei belasteten verschiedene Hemmnisse die Unternehmen: „Es fehlt an der Nachfrage – nicht zuletzt aufgrund deutlicher Zurückhaltung bei den Konsumenten, an Teilen und Material, weil Lieferketten gestört sind.“ Außerdem hatten Betriebe Probleme, weil Beschäftigte wegen notwendiger Kinderbetreuung nicht zur Arbeit kommen konnten.

„Spitze der Krise ist noch nicht erreicht“

Trotz der Schwierigkeiten versuchten die Firmen, die Belegschaften an Bord zu halten. Das werde jedoch immer schwieriger, je länger das Wiederhochfahren der Wirtschaft dauere. „Deshalb sind bei fehlender Liquidität auch Kündigungen unausweichlich, obwohl sich nach wie vor die Kurzarbeit als wichtiges Instrument erweist“, so Brückner. Bundesweit habe mehr als jedes zweite Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie inzwischen Kurzarbeit angezeigt. „Gleichwohl ist zu befürchten, dass die Spitze hier noch nicht erreicht ist. Zumal nicht vergessen werden darf, dass Kurzarbeit nur eine temporäre Lösung ist – quasi eine Überbrückung für bessere Zeiten, wenn es wieder Arbeit gibt, weil Kunden und Verbraucher wieder Vertrauen gewonnen haben und unsere Produkte und Dienstleistungen bestellen.“

„Schnell Normalität, sonst geht Sozialstaat pleite“

Brückner weiter: „Deshalb muss das Wiederhochfahren der Wirtschaft angesichts der verbesserten Infektionslage jetzt klare Priorität haben, sonst geht der Sozialstaat pleite. Wir brauchen dringend wieder Normalität in den Betrieben.“ Politiker von Bund und Land seien gefordert, den wirtschaftlichen Erholungsprozess mit allen Mitteln – und damit meine er ausdrücklich nicht nur Finanzhilfen – zu unterstützen. Kredite und Zuschüsse könnten kurzfristig die Substanz sichern, ein Aufschwung komme aber nur, „wenn die Kunden Vertrauen fassen und investieren – im ganz Großen und in jeder Familie“.

Forderung: Energiekosten müssen sinken

Keinesfalls dürften die Firmen in diesen schwierigen Zeiten zusätzlich belastet werden, vielmehr brauche es eine deutliche Entlastung als klares Signal. Brückner nennt als Beispiele dafür sinkende Energiekosten sowie die Rücknahme der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge. Gleichzeitig müssten Investitionen erleichtert und Innovationen unterstützt werden. „Und wir erwarten von der Politik strikte Sparsamkeit. Dafür sind alle Ausgabenpositionen auf den Prüfstand zu stellen.“

Zuvor hatten bereits die Industrie- und Handelskammern ( IHK) sowie die Handwerkskammern Sachsens ein Konjunkturprogramm gefordert, um die Wirtschaft wiederzubeleben.

Von Andreas Dunte