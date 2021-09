Sachsens Innenausschuss untersucht Leipziger Demo-Randale

Dresden

Die Leipziger „LinX“-Demo soll landespolitisch aufgearbeitet werden: Auf Antrag der AfD-Fraktion findet am Donnerstag eine Sondersitzung des Innenausschuss im sächsischen Landtag statt. Das Treffen wird nicht öffentlich sein. Auf der Tagesordnung stehen die Randale vom vergangenen Sonnabend sowie etwaige Konsequenzen. Neben den Innenexperten der Landtagsfraktionen werden auch Innenminister Roland Wöller (CDU) und Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar erwartet.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Morddrohungen

Für die „Wir sind alle LinX“-Demonstration war bundesweit mobilisiert worden. Aus dem Aufzug flogen unter anderem Steine gegen mehrere Bankgebäude, das Polizeipräsidium ebenfalls angegriffen, später wurden im Stadtteil Connewitz eine große Barrikade und ein kleineres Feuer auf der Straße entzündet. Laut Polizei wurden sieben Beamte bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt unter anderem wegen eines Drohplakates gegen den Extremismus-Chefermittler der sächsischen Polizei, das bei der Demonstration gezeigt worden war.

Sächsische Linke-Spitze verurteilt Ausschreitungen

Die sächsischen Linke-Vorsitzenden Susanne Schaper und Stefan Hartmann hatten die Ausschreitungen und Gewaltaufrufe bereits am Sonntag verurteilt: „Gewalt ist für uns kein akzeptables Mittel der politischen Auseinandersetzung.“ Zuvor stand die Anmelderin der Demonstration, die Linke-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel, in der Kritik. Wöller hatte die Linke aufgefordert, sich von ihr zu distanzieren. Die beiden Parteivorsitzenden verwiesen darauf, dass Nagel von der Versammlungsbehörde in Leipzig für ihre Zuverlässigkeit geschätzt werde. Nagel ist auch stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss.

