Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (46, CDU) will Innenminister Roland Wöller (51, CDU) am Freitag offenbar entlassen. Das erfuhr die LVZ aus Koalitionskreisen. Ministerpräsident Michael Kretschmer will sich am Mittag vor der Presse äußern.

Zuletzt hatte es anhaltende Kritik an Wöllers Amtsführung gegeben. Die beiden großen Polizei-Gewerkschaften GdP und DPolG hatten in der vergangenen Woche den Rücktritt des Ministers gefordert. Auch ein Krisentreffen am Dienstag hatte die Probleme nicht ausräumen können.

In der Koalition und vor allem in der CDU war zuletzt die Sorge groß, dass Wöller mit seiner Amtsführung dem Ministerium großem Schaden zufügen könnte. Seit Tagen war deswegen über mögliche Nachfolger spekuliert worden. Wöller selbst soll einen Rücktritt abgelehnt haben - so offenbar noch am Donnerstag. Ministerpräsident Kretschmer entschied nun für ihn.

Schuster wird Nachfolger

Nachfolger wird der Unionspolitiker Armin Schuster (60). Der Innenpolitiker saß bis 2020 im Bundestag und war zuvor stellvertretender Leiter des Bundespolizeiamtes Frankfurt (Oder). Von 2004 bis 2009 leitete der gebürtige Andernacher als Polizeidirektor das Bundespolizeiamt Weil am Rhein. Bis jetzt war Schuster Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Er galt 2015 als parteiinterner Kritiker von Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen deren Flüchtlingspolitik.

Armin Schuster soll neuer Innenminister in Sachsen werden. Quelle: Britta Pedersen

Wöllers Amtszeit war von anhaltender Kritik begleitet

Wöller hatte das Innenressort im Dezember 2017 übernommen. Seine Amtszeit war von Skandalen begleitet. Unter anderem eine Löschaffäre beim sächsischen Verfassungsschutz, das Leipziger „Fahrradgate“ und immer neue Enthüllungen zum Mobilen Einsatzkommando sorgten für Schlagzeilen.

Zuletzt stand die Personalpolitik des Ministers in der Kritik. Wöller hatte Anfang April einen Vertrauten an die Spitze der Stabsstelle Kommunikation der Polizei gesetzt. Außerdem plante er, eine Freundin seiner Frau zur neuen Kanzlerin der sächsischen Polizei-Hochschule zu machen.

Von Andreas Debski und Kai Kollenberg