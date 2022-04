Dresden

Seinen Einstand dürfte sich Florian Oest sicherlich anders vorgestellt haben: Der ehemalige Landeschef der CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union hat seit vergangenen Freitag einen neuen Job – verbunden mit einer Debatte über seine Fähigkeiten. Oest spricht nämlich nun für Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa und leitet dessen Stabstelle Kommunikation. Ein Umstand, der einigen deutlich aufstößt.

Gewerkschaft veröffentlicht „kritische Betrachtung“

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) nutzte den Anlass, den Oests neuer Posten bot, und veröffentlichte am Wochenende eine „kritische Betrachtung der Personalpolitik“ im Innenministerium. Die Gewerkschaft sieht die Absetzung von Oests Vorgänger nur als ein weiteres Beispiel für eine Praxis, bei der Ministeriumsmitarbeiter kurzfristig ausgetauscht würden. Unter anderem nennt der BDK den Fall von Reiner Seidlitz. Seidlitz musste Anfang 2019 als Polizei-Inspekteur gehen.

„Es scheint, dass Widerworte gegen den Minister mit der sofortigen Versetzung bestraft werden. Nicht selten genügt auch eine gegenteilige Auffassung beziehungsweise ein anderer Standpunkt, um sich innerhalb kürzester Zeit in einer neuen Funktion wiederzufinden“, schrieb Torsten Schmortte, kommissarischer BDK-Landesvorsitzender. Die Liste derer, „mit denen dementsprechend umgegangen wurde“, sei lang: „Es erhärtet sich der Eindruck, dass persönliche Befindlichkeiten über die der Fachlichkeit und den Interessen der sächsischen Polizei gestellt werden.“ Die Stabsstelle Kommunikation dürfe „nicht zum verlängerten politischen Arm des Ministers werden“.

Linke Köditz spricht von „sächsische Karrieren“

Bereits am Freitag hatte es spitze Kommentare gegeben, nachdem die „Bild“-Zeitung die Personalie Oest öffentlich gemacht hatte. Vor allem der Umstand, dass der 34-Jährige ein Vertrauter von Innenminister Roland Wöller (CDU) ist, sorgte für Kritik. Oest war persönlicher Referent des Ministers, bevor er zuletzt an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg beschäftigt war. In dieser Zeit kandidierte Oest auch als CDU-Direktkandidat im Landkreis Görlitz für den Bundestag – verlor aber im September deutlich gegen den AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla.

Die Innenpolitikerin der Linken, Kerstin Köditz, wies auf Twitter darauf hin, dass Oest „weder Erfahrung in der Polizei noch in der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit“ habe. „Sächsische Karrieren“, bilanzierte sie. Auf einer Facebook-Seite, auf der sich Ehemalige der sächsischen Polizei-Hochschule vernetzen, rief Wöllers Personalentscheidung Ironie und Spott hervor: „Da wird wohl für die Imagepflege der sächsischen Polizei in der kommenden Zeit eine revolutionäre Veränderung zum Positiven zu erwarten sein.“

Ministerium schweigt

Was das Innenministerium von der öffentlichen Debatte hält, lässt sich nicht sagen. „Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte äußert sich das Sächsische Staatsministerium des Innern grundsätzlich nicht zu Personalangelegenheiten“, hieß es auf Anfrage.

Von Kai Kollenberg