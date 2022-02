Dresden

Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) will den umstrittenen Richter und Ex-Bundestagsabgeordneten Jens Maier (AfD) in den Ruhestand schicken. Wie die Ministerin in Dresden erklärte, sei Maier am Freitag zwar mitgeteilt worden, dass er zum 14. März eine Stelle als Richter am Amtsgericht Dippoldiswalde beginnt. „Damit erfüllen wir den Rückführungsanspruch, den er als ehemaliger Abgeordneter schlicht und ergreifend nach dem Gesetz hat“, sagte sie. Das Justizministerium will dies aber mit einem Verfahren vor dem Dienstgericht für Richter verhindern.

Ministerium will Richtergesetz nutzen

Konkret stellt das Ministerium auf Paragraf 31 des Deutschen Richtergesetzes ab. Danach kann ein Richter in den Ruhestand versetzt werden, „wenn Tatsachen außerhalb seiner richterlichen Tätigkeit eine Maßnahme dieser Art zwingend gebieten, um eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzuwenden“. Einen entsprechenden Antrag hat die Ministerin am Dienstgericht für Richter, das beim Landgericht Leipzig beheimatet ist, eingereicht.

„Zudem habe ich einen Eilantrag beim Dienstgericht für Richter gestellt, Herrn Maier ab dem Zeitpunkt seiner Rückkehr in den Dienst die Führung der Amtsgeschäfte vorläufig zu untersagen“, sagte die Ministerin. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass der AfD-Politiker bis zu einer Entscheidung über seinen Ruhestand als Richter tätig ist.

Paragraf 31 wird selten angewendet

Die Debatte über den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Maier bewegt die Öffentlichkeit seit Wochen. Der 60-Jährige hatte im September den Wiedereinzug in den Bundestag verfehlt und im Dezember einen Rückkehrantrag auf sein ruhendes Richteramt gestellt. Maier wird vom Verfassungsschutz als Rechtsextremer eingestuft und war zudem einer der Hauptakteure der rechtsextremistischen – und inzwischen aufgelösten – AfD-Parteiströmung „Der Flügel“. Unter anderem das Internationale Auschwitz Komitee oder der Zentralrat der Juden fordern, Maiers Rückkehr in den Richterdienst zu verhindern.

Der Paragraf 31 des Richtergesetzes sei eine „sehr selten angewendete Norm“, sagte Justizministerin Meier. „Wir bewegen uns hier in einem absoluten juristischen Neuland.“ Bei dem Verfahren gegen Jens Maier handele es sich „nach unseren Recherchen erst um das dritte entsprechende Verfahren in der deutschen Rechtsgeschichte“.

Gefahr einer „Justizkrise“

Eine Beeinträchtigung der Rechtspflege, die für die Anwendung von Paragraf 31 Voraussetzung ist, bedeutet laut der Ministerin, „dass aufgrund des Verhaltens einer Richterin oder eines Richters seine oder ihre Verfassungstreue, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und Integrität in Frage stehen und somit die Gefahr einer auch nur lokalen sogenannten Justizkrise besteht“. Meier zeigte sich überzeugt, dass dies bei Jens Maier „objektiv der Fall ist“. Das ergebe sich „nicht zuletzt aus der öffentlichen Debatte der letzten Wochen und Äußerungen aus der Wissenschaft, der Richterschaft oder den Religionsgemeinschaften zu diesem Fall“.

Bisher wurde sowohl von der Ministerin als auch von Landespolitikerin und Rechtsexperten zwei andere Möglichkeiten diskutiert, um eine erneute Richtertätigkeit von Maier verhindern. Zum einen ging es um ein Disziplinarverfahren, bei dem nach Auffassung des Ministeriums aber nur „die oder der unmittelbare Dienstvorgesetze“ entscheiden könne, ob Pflichtverletzungen vorliegen.

Richteranklage weiter möglich

Zum anderen wurde die Option der Richteranklage debattiert. Dabei würde der sächsische Landtag mit Zwei-Drittel-Mehrheit das Bundesverfassungsgericht anrufen, einen Richter in den Ruhestand zu versetzen oder sogar zu entlassen. In der schwarz-grün-roten Koalition gehen die Meinungen auseinander, ob eine Richteranklage überhaupt möglich sei. Die Grünen-Landtagsfraktion hat jüngst ein Rechtsgutachten zu dieser Frage in Auftrag gegeben.

Der nun gestellte Antrag auf Versetzung in den Ruhestand lässt ein Disziplinarverfahren oder eine Richteranklage gegen Maier weiterhin zu: „Über diesem Weg bleiben gleichzeitig alle anderen Maßnahmen weiterhin möglich“, sagte die Ministerin.

Von Kai Kollenberg