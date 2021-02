Dresden

In Sachsen sollen ab 15. Februar zunächst Kitas und Grundschulen wieder öffnen. Darauf hat sich nach LVZ-Informationen die Regierungskoalition mit Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen geeinigt. Entgegen den ursprünglichen Plänen soll es ab der Klasse 5 noch keinen Wechselunterricht geben, sondern weiterhin an „häuslicher Lernzeit“ und Distanzunterricht festgehalten werden.

Für die Abschlussklassen, die bereits seit 18. Januar in den Schulen unterrichtet werden, ändert sich nichts. Nach den derzeitigen Winterferien werden ab 8. Februar auch die Abschlussjahrgänge an die Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen zurückkehren.

Kitas und Schulen in „eingeschränktem Regelbetrieb“

In den vergangenen Tagen hatte es in der Kenia-Koalition Diskussionen über einen möglichen Schwellenwert gegeben, ab dem Kitas und Schulen wieder geöffnet werden können. Zunächst war eine Inzidenz von 50 im Gespräch gewesen, nun scheint aufgrund der aktuellen Ansteckungszahlen eine Inzidenz von etwa 100 realistisch. Die Kitas und Grundschulen sollen deshalb in einem „eingeschränkten Regelbetrieb“ neu starten können. Das heißt: Es wird zugewiesene Räume und Betreuer beziehungsweise Lehrer geben, die festen Gruppen und Klassen dürfen keinen Kontakt zu anderen Kindern haben, was auch für die Außengelände gilt. Dagegen wird eine Öffnung ab der Klasse 5 an weiterführenden Schulen zum gegenwärtig Zeitpunkt ausgeschlossen.

Endgültige Entscheidung wohl erst kommende Woche

Mit einer endgültigen Entscheidung ist allerdings kaum vor dem für Mittwoch angesetzten Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten zu rechnen, hieß es in Dresden. Eine entsprechende, dringende Bitte sei aus Berlin geäußert worden. Doch in mehreren Bundesländern gibt es bereits Lockerungen im Kita- und Schulbereich. „Unser Ziel ist es, die Grundschulen und Kitas Mitte Februar im eingeschränkten Regelbetrieb wieder zu öffnen, wenn es die Infektionszahlen zulassen“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) auf LVZ-Nachfrage.

Koalition diskutiert über Sechs-Stufen-Plan

Darüber hinaus nimmt in Sachsen auch der Lockdown-Ausstieg konkretere Formen an. In Dresden traf sich am Donnerstagabend eine Spitzenrunde, um die vorliegenden drei Szenarien abzugleichen. Die Koalitionspartner CDU, Grüne und SPD haben jeweils eigene Papiere entworfen. Im Gespräch ist auch ein Sechs-Stufen-Plan mit Abstufungen nach Inzidenzwerten: 0 bis 10, bis 35, bis 50, bis 100, bis 200 und über 200. Aktuell wird diskutiert, welche Lockerungen es bei den jeweiligen Grenzwerten geben könnte. Der Inzidenzwert für Sachsen lag am Donnerstag bei 100,1.

