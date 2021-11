Leipzig

In Sachsen gibt es erneut eine starke Zunahme von Corona-Fällen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg laut Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag auf 276,8. Am Samstag hatte der Wert 266,4 betragen, am Sonntag der Vorwoche lag die Inzidenz noch deutlich darunter bei 178. Sachsen hat damit weiterhin die bundesweit zweithöchste Wocheninzidenz. Negativer Spitzenreiter bei den Corona-Fallzahlen bleibt Thüringen, das erstmals seit Januar diesen Jahres wieder über die 300er-Inzidenz kam (Sonntag: 303,3).

In Sachsen wurde in sechs Landkreisen der Inzidenzwert von 300 übersprungen. Vor allem in der sächsischen Schweiz zeigt die Kurve steil nach oben: Hier lag der Wert am Samstag sogar über der 500er Grenze, ehe er am Sonntag etwas auf 453 zurückging. Die geringste Inzidenz hat landesweit weiterhin Leipzig (Sonntag: 133,2), allerdings mit steigender Tendenz.

Maskenpflicht für Sachsens Schüler könnte bleiben

Auch in den Kliniken ist die Entwicklung immer stärker spürbar. So wurden in Sachsen mit Stand Sonntag 179 Patienten auf der Intensivstation behandelt. Am Freitag waren es erstmals 180 gewesen – bleibt dieser Wert an fünf aufeinander folgenden Tage so hoch, tritt die Vorwarnstufe am übernächsten Tag in Kraft. Hintergrund ist die 5+2-Regel. Auf den Normalstationen sind aktuell 699 Betten belegt – damit ist hier bereits der Vorwarnstufen-Grenzwert von 650 Betten überschritten. Dies könnte unter anderem Folgen für die sächsischen Schüler haben, deren Herbstferien am Sonntag zu Ende gingen. Eigentlich war geplant, dass an weiterführenden Schulen ab dem 8. November die Maskenpflicht fällt. Gilt die Vorwarnstufe, bleibt die Maske.

Dresdner Uni-Experte: Bald 400 Corona-Intensivpatienten

In Sachsen rechnen Mediziner mit weiter steigenden Fallzahlen. Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Dresdner Uni-Klinikums prophezeit bereits in zwei Wochen mehr als 400 Corona-Intensivpatienten. Ab 420 belegten Intensivbetten an fünf Tagen in Folge würde die nächsthöhere Überlastungsstufe greifen. Dann könnte es unter anderem wieder Wechselunterricht an den Schulen geben. Auch das 2G-Optionsmodell fiele dann weg – Zutritt zu Veranstaltungen oder Gaststätten hätten allein nur noch Geimpfte oder Genesene.

Die rasante Entwicklung hatte zuletzt auch die Debatte über weitere Einschnitte für Ungeimpfte angeheizt. So prüft Sachsen derzeit verschärfte 2G-Regeln im öffentlichen Leben, die für Ungeimpfte einen Lockdown bedeuten würden. Der Dresdner Uni-Mediziner Albrecht bestätigte in der Bild am Sonntag, dass sächsische Klinikchefs bei einem Treffen in der Staatskanzlei am Montag harte 2G-Maßnahmen für Gastronomie und Events sowie die Vorbereitung des Lockdowns für Ungeimpfte einfordern werden.

Comeback der Impfzentren? Sachsen bleibt skeptisch

Am Wochenende verstärkten sich zudem die Forderungen nach mehr Tempo bei den Drittimpfungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will zeitnah einen Bund-Länder-Gipfel zu den Booster-Impfungen einberufen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach drängt darauf die Impfzentren wieder zu öffnen, um beim Boostern schneller zu werden. In der sächsischen Koalition bleibt man jedoch skeptisch. CDU, Grüne und SPD hatten schon im Sommer heftig über die Verlängerung der Impfzentren bis Ende September gerungen. Vor allem die CDU hatte aufgrund der hohen Kosten auf ein Ende der Zentren gedrängt. Hinzu kommt: In Sachsen ist die Nachfrage nach Impfungen nicht hoch. Es gebe daher keine Notwendigkeit, über die Impfzentren nochmals zu diskutieren, heißt es.

Kapazität der 30 mobilen Impfteams nicht ausgeschöpft

Derzeit sind in Sachsen noch 30 mobile Impfteams im Einsatz. Deren Impfkapazitäten werden laut Sozialministerium nicht ausgeschöpft. Zudem gebe es Impfangebote bei Haus-, Fach- und Betriebsärzten sowie in einigen Kliniken. Theoretisch ließen sich die Impfzentren aber relativ schnell wieder aufbauen. Das Material und das Inventar wurde eingelagert, um für den Notfall vorbereitet zu sein.

Von Kai Kollenberg und Olaf Majer