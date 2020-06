Sachsens Kommunen drücken aufs Tempo: Corona-Auflagen für Kitas müssen weg

Leipzig/Dresden

Die rund 3000 Kindertagesstätten in Sachsen ächzen unter den Corona-Auflagen. Weder das Personal noch die Räume reichten dafür aus. „Uns geht es vor allem darum, die Betreuung der Kinder wieder zu den Regelöffnungszeiten zu ermöglichen“, betonte der Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages Mischa Woitscheck. Angesichts der Lockerungen in weiten Teilen des beruflichen und sozialen Lebens fordert der kommunale Spitzenverband „eine zeitnahe Rückkehr zum normalen Regelbetrieb noch vor den Sommerferien“.

Urlaubssaison verschärft die Lage

Die bislang aufrecht erhaltenen Einschränkungen führten dazu, „dass Eltern derzeit nicht überall eine Früh- oder Spätbetreuung für ihre Kinder beanspruchen können“ so Woitscheck. „Außerdem fällt es vielen Einrichtungen zunehmend schwerer, das Prinzip der festen und voneinander getrennten Gruppen personell abzusichern.“ Die bevorstehende Urlaubssaison werde die Lage in den Kitas noch weiter erschweren.

Akzeptanz wird weiter abnehmen

Die Krippen und Kindergärten zählten mittlerweile zu den wenigen Bereichen, in denen noch derart erhebliche Einschränkungen gelten. „Der Freistaat muss aus unserer Sicht fortlaufend prüfen, ob die gegenwärtigen Einschränkungen des Kita-Betriebs angesichts der Infektionslage und der geltenden Corona-Schutzverordnung noch geeignet, erforderlich und angemessen sind“, sagte Woitscheck. Kritische Rückmeldungen aus den Kommunen bewogen ihn zu der Warnung: „Vor dem Hintergrund der weitreichenden Lockerungen in anderen Bereichen wird die Akzeptanz der Eltern für die Einschränkungen in den Kitas weiter abnehmen.“

Kultusministerium tritt auf die Bremse

Die Forderung der Kommunen sei „legitim und nachvollziehbar“, räumte Dirk Reelfs vom Sächsischen Kultusministerium gegenüber der LVZ ein. Allerdings erlaube die aktuelle Situation noch keine Rückkehr zum normalen Regelbetrieb in Schulen und Kitas. „ Sachsen ist bei den Lockerungen schon deutlich weiter als andere Bundesländer“, betonte der Ministeriumssprecher. Die aktuellen Einschränkungen gelten bis zum 29. Juni. Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) hatte eine Rückkehr zum Normalbetrieb „spätestens nach den Sommerferien“ als Ziel ausgegeben, sofern es das Infektionsgeschehen erlaube.

Die noch bestehenden Schutzmaßnahmen seien auch ein Sicherheitsnetz, um bei möglichen Infektionen in einer Kita oder Schule nicht automatisch die ganze Einrichtung schließen zu müssen. „Wir gehen weiter mit Bedacht voran, das sind wir den Kindern schuldig“, so der Minister. Rund 325 000 Mädchen und Jungen werden laut Statistischem Landesamt normalerweise in Kitas und Tagespflegeeinrichtungen betreut. Momentan liegt die Betreuungsquote bei 82 Prozent der sonst üblichen Kinder.

Mehrheit für Normalbetrieb ab Herbst

In dieser Situation könne es auch helfen, sich mehr untereinander auszutauschen, lautet ein Rat aus dem Rathaus in Wurzen (Kreis Leipzig). „Unsere Bürger haben sehr gut verstanden, dass die Maßnahmen nicht von uns, sondern eben von höherer Stelle kommen“, sagte Sprecherin Cornelia Hanspach der LVZ. Bei städtischen Anordnungen habe eine gute Kommunikation geholfen. So zum Beispiel bei Kitas in städtischer Trägerschaft: „Die Eltern waren, in Anbetracht der Situation, absolut verständnisvoll.“

Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge für die vollständige Öffnung von Schulen und Kitas nach den Sommerferien. 58 Prozent der Befragten sprachen sich in der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für eine komplette Öffnung der Schulen und nach den Ferien aus, rund ein Drittel der Befragten (34 Prozent) sagten dagegen, der Kita- und Schulbetrieb sollte weiterhin nur teilweise erfolgen.

