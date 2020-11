Sachsens Kosmetik-Branche wehrt sich gegen angeordnete Corona-Schließung

Leipzig

Die 684 Kosmetiksalons in der Region Leipzig erhalten Rückendeckung von der Handwerkskammer. „Wir fordern die sächsische Regierung auf, die wegen Corona verfügte Schließung dieser Betriebe aufzuheben“, sagte gestern Claus Gröhn (64), Präsident der Handwerkskammer Leipzig. „Es sind Existenzen bedroht“, mahnte der oberste Chef von 12 000 regionalen Handwerksfirmen und sprach sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1500 Euro im Monat für die betroffenen Unternehmer aus. Die Kammer helfe, wo sie könne.

In Sachsen-Anhalt dürfen Kosmetikerinnen weiterarbeiten

Tatsächlich unterscheiden sich die Hygieneanforderungen für Friseure und Kosmetiker nur marginal. Friseure dürfen in Sachsen weiter ihre Kunden bedienen, den Kosmetikern ist das untersagt, „weil körper- beziehungsweise gesichtsnahe Dienstleistungen ausgeführt werden“, wie das Haus von Sozialministerin Petra Köpping (62, SPD) erklärte, ohne auf den Unterschied zu Friseuren einzugehen.

In Sachsen-Anhalt dagegen dürfen die Kosmetikerinnen weiterarbeiten. Das Sozialministerium begründete das mit einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Magdeburgs vom Mai. Das Gericht hatte damals die Schließung außer Vollzug gesetzt. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (58, SPD) ergänzte, die Einrichtungen hätten einen festen Kundenstamm und „es sind eins zu eins dieselben Personen, die sich dort begegnen“.

Kein privates Einkommen – Handwerksmeisterin denkt aber nicht ans Aufgeben

Carmen Däbritz (31) hat sich erst im Januar in Leipzig selbstständig gemacht. Sollte der zweite Lockdown im November beendet werden, „dann habe ich in diesem Jahr zehn Wochen lang kein privates Einkommen gehabt“. Gut dass ihr Lebenspartner einen ordentlich bezahlten Job bei der Telekom hat. Die laufenden Kosten für ihr Geschäft müsse sie dennoch aufbringen. „Ich habe da viel Geld reingesteckt.“ Der Laden hätte vorher „den Wende-Charme gehabt“. Es sei völlig unverständlich, warum die Salons komplett dichtmachen müssen. „Wir bieten Beratung an und Dienstleistungen sowie kosmetische Fußpflege, bei denen auch die Kunden ihren Mund-Nasen-Schutz aufhaben können.“ Wenigstens diese Tätigkeiten müssten weiter erlaubt sein, meint die Handwerksmeisterin. Ans Aufgeben denkt sie dennoch nicht, schließlich „wirft man die ganze Arbeit nicht so einfach weg“. An eine Klage gegen die Landesverordnung habe sie zwar schon gedacht. „Aber das ist als Einzelperson schwierig.“

„Noch ist völlig unklar, wie es mit dem Geschäft in der jetzigen Form weitergeht“

Cindy Bobilow (32) aus Böhlen hat vor neun Jahren gemeinsam mit zwei Kolleginnen den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. „Wir haben das Glück, dass wir nicht nur einen Kosmetik-, sondern zugleich auch einen Friseursalon betreiben. Da kommt wenigstens ein bisschen Geld rein.“ Der erste Lockdown sei sehr belastend gewesen, erinnert sie sich. „Da hatte ich so manche Nacht schlecht geschlafen.“ Als der Laden wieder geöffnet wurde, „haben wir vor Freude erst mal ein Glas Sekt getrunken.“ Jetzt hofft Bobilow auf den von der Bundesregierung zugesagten 75-prozentigen Ersatz des Umsatzausfalls für den November. Persönlich sei sie zwar guter Dinge, da die Kosmetikbranche generell im Aufwind sei. Doch noch sei völlig unklar, wie es mit ihrem Geschäft in der jetzigen Form weitergeht. „Notfalls muss ich Mitarbeiter entlassen.“

„Rücklagen waren eigentlich für Investitionen ins Geschäft und für die Altersvorsorge bestimmt“

Claudia Wolf (36) hat vor fünf Jahren den Salon in Leipzig von ihrer damaligen Chefin übernommen und ist Einzelkämpferin. „Vielleicht ist es deshalb für mich etwas einfacher, als wenn ich Angestellte hätte“, sinniert sie. So sei die Kontaktkette auf jeden Fall problemlos nachvollziehbar. Das Hin und Her mit den zwei Lockdowns habe dennoch dafür gesorgt, „dass es mit meinen Gefühlen auf und ab ging“, so die Kosmetikmeisterin. Glücklicherweise habe sie in den vergangenen Jahren Rücklagen erwirtschaftet, um Krisen zu überstehen. Allerdings sei das Geld eigentlich für Investitionen ins Geschäft und für die Altersvorsorge bestimmt gewesen. Geholfen habe ihr „der Zusammenhalt in meiner Familie“. Jetzt hofft Wolf, dass es im Dezember weitergehen kann. Denn dann steht das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft an.

