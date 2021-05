Leipzig

Familien sollen in Sachsen möglichst rasch ein Impfangebot bekommen. „Die Aufgabe der Politik muss sein, dass Familien beim Impfen nicht ganz hinten anstehen – sondern sie müssen ganz vorn stehen“, fordert Kultusminister Christian Piwarz (CDU) gegenüber der LVZ. Deshalb müsse nicht nur die Impfgrenze auf zwölf Jahre gesenkt werden, sondern auch eine Freigabe der Impfpriorisierung für ganze Familien erfolgen.

Lehrer dürfen sich bereits impfen lassen

Hintergrund sind die aktuellen Diskussionen um die Impfreihenfolge und Erleichterungen für bereits Geimpfte. Seit zwei Wochen darf sich in Sachsen auch die Priorisierungsgruppe 3 zum Impfen anmelden: Das betrifft unter anderem über 60-Jährige, Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel, in Apotheken und in der Abfallwirtschaft. Auch für Lehrerinnen und Lehrer sowie Kita-Personal ist das Impfen bereits freigegeben worden.

Piwarz: Müssen das nächste Schuljahr absichern

Das reiche aber bei weitem noch nicht aus, erklärt Piwarz: „Wir müssen jetzt konsequent den nächsten Schritt gehen. Denn es wäre verheerend, wenn wir im nächsten Schuljahr schon wieder die Schulen schließen müssten, weil es hohe Infektionszahlen gibt.“ Deshalb müssten nun unbedingt auch Familien berücksichtigt werden. „Es nutzt gar nichts, wenn der eine oder die andere aus einer Familie geimpft ist – aber die Einschränkungen dennoch für alle weiterhin gelten“, macht Sachsens Kultusminister klar.

Dabei gehe es auch um den Sommerurlaub, den viele Familien „nach diesem Corona-Jahr, das alle geschlaucht hat“, dringend nötig hätten. Familien dürften nicht darunter leiden, dass es immer noch nicht ausreichend Impfangebote gibt – „und das betrifft insbesondere die Kinder“.

Zulassung für Biontech-Impfstoff möglicherweise ab 12 Jahre

In diesem Zusammenhang setzt Piwarz große Hoffnungen auf den Biontech-Impfstoff. Die Hersteller Biontech und Pfizer haben bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung des Impfstoffs für 12- bis 15-Jährige bereits beantragt. Möglicherweise könnten in vier Wochen die ersten Jugendlichen geimpft werden, heißt es. Auch in Europa soll demnächst eine Überprüfung beantragt werden.

„Es wäre ein starkes Signal, wenn der Impfstoff auch für Jugendliche zugelassen werden würde. Wir würden gern auch dieser Altersgruppe ein Impfangebot machen, das ist ja ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung“, sagt Piwarz. Allerdings sei die wissenschaftliche Grundlage und die Verlässlichkeit für eine solche Ausweitung entscheidend – „damit wir alle etwas ruhiger schlafen können“.

Gewaltig geärgert über die Ignoranz im Bund

„Gewaltig geärgert“ habe sich Piwarz darüber, dass der Bund alle sächsischen Überlegungen, um Schulschließungen zu vermeiden, vom Tisch fegte. Heftig kritisierte er den bundesweit eingeführten Wechselunterricht an Grundschulen, der zu einem Wirrwarr führe, das niemand mehr nachvollziehen könne. „Unheimlich schade finde ich, dass der Bund keinerlei Hinweise von uns – die seit Monaten mit der Situation in den Kitas und Schulen leben – angenommen hat“, sagte er gegenüber der LVZ. „Ich hätte mir gewünscht, dass der Bund unsere Einwände ernst nimmt“, so der Minister.

Von Andreas Debski und Matthias Puppe