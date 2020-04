Sachsens Kultusminister im Interview: Wir wissen, dass die Situation nicht leicht ist

Dresden

Die Corona-Krise stellt viele Menschen vor enorme Herausforderungen – so auch Schüler und Eltern. Abiturienten müssen trotz Shutdown ihren Weg zum Abschluss finden, alle anderen Lernenden ohne geregelten Schultag allein neuen Stoff erarbeiten und Leistungen erbringen. Nicht zuletzt haben Eltern von jüngeren Kindern nun neben ihrer Arbeit auch einen täglichen Job als Pädagogen vor der Brust. Wir sprachen mit Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) über Abiturprüfungen, Belastungen des Homeschoolings und die Angst, abgehängt zu werden.

Herr Piwarz, wie schätzen Sie die Chancen ein: Wird am 20. April an Sachsens Schulen wieder unterrichtet?

Christian Piwarz: Das hängt vom Verlauf der Corona-Epidemie ab. Wir fahren hier auf Sicht und beraten uns täglich mit den Experten.

Falls es doch anders kommt: Gibt es einen Plan B?

Christian Piwarz: Wir wissen, dass die derzeitige Situation für die Schüler alles andere als leicht ist, besonders für die, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Wir prüfen täglich die aktuelle Lage und entwickeln mögliche Szenarien. Ohne jede Frage muss der Gesundheitsschutz der Schüler und der Lehrer gewährleistet sein. Sollten daran Zweifel bestehen, denken wir selbstverständlich über eine Verschiebung nach. Das hängt aber auch von den Entscheidungen für ganz Sachsen ab.

Angenommen, in diesem Schuljahr kann es keinen Unterricht mehr geben. Was bedeutet das für das kommende?

Christian Piwarz: Diese Frage stellt sich derzeit nicht. Aber auch dafür entwickeln wir Szenarien.

Abiturtermin wird nicht verschoben

Abiturienten berichten zum Beispiel, der Stoff sei noch gar nicht bis zum Schluss vermittelt worden. Das müsse nun selbst erarbeitet werden und koste Zeit – die beim Lernen für Prüfungen fehlt. Können Sie diese Ängste nehmen?

Christian Piwarz: Ich habe mich mit einem Brief an alle Abiturienten gewendet, um in dieser schwierigen Zeit aus erster Hand zu informieren und ganz klar zu vermitteln: Wir lassen die Schüler nicht im Stich. Wir setzen alles daran, dass die Abiturienten ein qualitativ hochwertiges und vollumfänglich anerkanntes Abitur ablegen können. Wir werden die Abiturienten weiter dabei unterstützen. Das Gleiche gilt auch für die Oberschüler und alle anderen Absolventen.

Bleibt es beim anvisierten Prüfungstermin für Sachsens Abiturienten?

Christian Piwarz: Zum jetzigen Zeitpunkt ja. Unsere Entscheidungen müssen wir aber immer wieder den aktuellen Entwicklungen anpassen. Sollte es zu einer Verschiebung der Prüfungstermine kommen, werden wir die Prüflinge auf jeden Fall rechtzeitig informieren.

Auch die Kommunikation mit den Lehrern ist nicht einfach: Es gibt zum Teil erhebliche Unterschiede beim Stand der Digitalisierung. Wie sollen etwa Abitur-Konsultationen ablaufen, wenn die Schulen gesperrt sind?

Christian Piwarz: Die Oberstufenberater, Tutoren und Kursfachlehrer stehen in engem Kontakt mit den Abiturienten und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Dafür möchte ich mich von Herzen bei den Lehrern bedanken. Sie leisten unter diesen besonderen Umständen großartige Arbeit. Alle tragen gemeinsam dafür Sorge, dass noch nicht behandelter oder zu wiederholender Stoff durch Selbststudium und Selbstlernen erarbeitet werden kann und verschiedenste Wege für Rückfragen zur Verfügung stehen. Der besonderen Herausforderung für die Schüler und Lehrer sind wir uns bewusst. Die Schulgebäude sind betretbar und unbelastet. Unter besonderer Beachtung der erforderlichen Hygienemaßnahmen und Abstandsgebote eröffnen sich damit Konsultationsmöglichkeiten vor den schriftlichen Prüfungen, die schulintern abgestimmt werden können. Sollte der reguläre Ersttermin nicht möglich sein, planen wir die Prüfungen im bereits bekannten Zeitraum der Nachtermine zu schreiben.

Erfüllung des Lehrplans nicht im Vordergrund

Eltern müssen neben ihrer Arbeit, die oftmals nicht im Homeoffice erledigt werden kann, nun auch Homeschooling gewährleisten. Das gelingt unterschiedlich gut, die Belastungen sind hoch. Wie soll der unterschiedliche Bildungsstand bei Wiedereröffnung ausgeglichen werden?

Christian Piwarz: Wir sind uns bewusst, dass es für viele Familien eine organisatorische, aber auch psychologische vollkommen neue Herausforderung bedeutet, wenn Schulen und Kitas über Wochen geschlossen bleiben. Eltern können und sollen den Unterricht in der Schule nicht ersetzen. Die Anfragen und Berichte, die uns aus ganz Sachsen erreichen, zeichnen ein sehr unterschiedliches Bild, wie gut es an den einzelnen Schulen gelingt, die Lernzeit zu organisieren. Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf zu den Lernaufgaben sollten sich Eltern direkt an die Schule oder den Lehrer wenden. Aber schon jetzt ist klar: Die Erfüllung des Lehrplanes steht im verbleibenden Schuljahr nicht im Vordergrund.

Kinder und Eltern stehen unter Druck, die Aufgaben überhaupt allein zu Hause schaffen zu können. Was empfehlen Sie den Lehrern? Wie sollen diese die Aufgaben bewerten?

Christian Piwarz: Hier müssen wir unterscheiden zwischen Bewertung und Benotung. Bewertung ohne Noten ermöglicht den Schülern, ein Feedback für ihre Leistungen zu bekommen. Diese Rückmeldungen sind wichtig. Die Bewertung sollte wertschätzend und ermutigend sein und Hinweise für das weitere Lernen enthalten. Überzogene Forderungen sind unangebracht. Noten sollten in der jetzigen Situation für Schüler in der Grundschule grundsätzlich nicht gegeben werden. Auch an Oberschulen sollte auf eine Benotung weitgehend verzichtet werden, ebenso bei Förderschulen. An den Gymnasien ist eine Benotung mit Blick auf höhere Klassenstufen möglich. Ich höre vielfach, dass die Lehrkräfte in der gegenwärtigen Situation eine Bewertung mit viel Augenmaß, hoher Sensibilität und unter Berücksichtigung der individuellen Lerngegebenheiten vornehmen. In keinem Fall sollten Familien in der aktuellen Situation unter Druck gesetzt. Die Lehrkräfte gehen bei der Auswahl der Aufgaben und bei der Umsetzung der Lehrpläne mit pädagogischem Fingerspitzengefühl vor und stimmen sich im Lehrerkollegium ab.

Haben genug Spielraum und Puffer

Wird man den Stoff, der jetzt auf der Strecke bleibt, überhaupt je wieder aufholen können?

Christian Piwarz: Bei den Abschlussjahrgängen ist der meiste Lernstoff durch. Was noch fehlt, wird jetzt gemeinsam mit den Lehrern im Selbststudium erarbeitet und gefestigt. Bei den anderen Jahrgängen kann der Lernstoff nachgeholt werden. Da gibt es genügend Spielraum und Puffer im Lehrplan. Die Lehrpläne geben verbindliche Inhalte im Umfang für etwa 25 Wochen – bei Abiturienten noch weniger – vor. Ein Schuljahr umfasst insgesamt aber 37 bis 40 Wochen. Das macht den Spielraum deutlich.

In manchen Familien gibt es keinen Computer zu Hause. Vielfach werden Aufgaben aber digital gestellt und müssen dann auch digital erledigt werden. Wie kann man verhindern, dass die Kinder abgehängt werden?

Christian Piwarz: Es ist allen bewusst, dass die Bedingungen für das Lernen zu Hause während der Schulschließungen sehr unterschiedlich sind. Das betrifft die technischen Möglichkeiten der einzelnen Schule ebenso wie das Lernumfeld. Und es betrifft die Angebote der Schulen ebenso wie die persönlichen Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern. Deshalb darf es keine überzogenen Forderungen und keinen Leistungsdruck geben. Grundsätzlich gilt, dass Lehrer in dieser absoluten Ausnahmesituation bei der Auswahl und dem Umfang der Aufgaben mit Bedacht vorgehen. Sie wissen, dass die Bedingungen für das Lernen sehr unterschiedlich sind. Ist den Lehrern bekannt, dass die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind, sollten sie den Schülern die Aufgaben auf analogem Wege übermitteln.

Ist eine Wiederholung des Schuljahres eine Option?

Christian Piwarz: Das ist derzeit nun wirklich kein Thema.

Von Matthias Puppe