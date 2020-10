Dresden

Fast zwei Jahre nach Einführung der Lehrer-Verbeamtung zieht Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) ein positives Zwischenfazit. Die Erwartungen seien „mehr als erfüllt“ worden, sagt Piwarz gegenüber lvz.de. Sachsen habe „auf dem hart umkämpften Lehrkräfte-Arbeitsmarkt einen zentralen Wettbewerbsnachteil abbauen können“. Dank des neuen Angebotes sei auch das Interesse, aus anderen Bundesländern nach Sachsen zu wechseln, deutlich gestiegen. „Seit die Verbeamtung von Lehrkräften zugelassen wurde, wurden mehr als 200 Versetzungsanträge gestellt, die zwischenzeitlich größtenteils vollzogen wurden“, erklärt Piwarz.

Knapp ein Fünftel der sächsischen Lehrer verbeamtet

Der Freistaat hatte die Lehrer-Verbeamtung nach langjährigen Diskussionen Anfang 2019 für Pädagogen bis zu 42 Jahre eingeführt. Bislang haben sich 6150 Lehrer verbeamten lassen, davon sind 1214 Neueinstellungen, 4936 hatten bereits in Sachsen unterrichtet. Momentan arbeiten im Freistaat 33.603 Lehrer. Das heißt, ein knappes Fünftel von ihnen ist verbeamtet. Dass sich nicht mehr sogenannte Bestandslehrer verbeamten ließen, liegt vor allem an der Altersstruktur: Der größte Teil der Pädagogen ist jenseits der 42 Jahre.

Aktuell noch 140 Stellen unbesetzt

Der Wermutstropfen ist zudem: Rund 140 Stellen sind derzeit nicht besetzt – laut Kultusministerium sei das allerdings eine „überraschend geringe Zahl“, die bei dem großen Personalbestand durch ständige Fluktuation (Ruhestand, Kündigung, Teilzeit, Tod) zu erklären sei. Derzeit läuft das Einstellungsverfahren für Seiteneinsteiger zum 1. November. Die Ausschreibungen für grundständig ausgebildete Lehrer zum 1. Februar 2021 sollen in Kürze starten.

GEW-Kritik: Keine Entspannung in Problembereichen

Dagegen sieht die Lehrer-Gewerkschaft GEW die Zwischenbilanz deutlich negativer als der Kultusminister. „Bei den größten Problemen, die wir in Sachsen haben, gibt es keinerlei Entspannung“, kritisiert GEW-Landeschefin Uschi Klar. Die Verbeamtung sei vor allem an Gymnasien und Grundschulen ein Renner – „doch dort haben wir die geringsten Probleme, Lehrer zu finden“. An Ober-, Förder- und Berufsschulen seien die Personalsorgen hingegen „weiterhin riesig“. So seien 13,7 Prozent der Lehrer an Oberschulen mittlerweile Seiteneinsteiger. Um die künftig ausscheidenden Lehrer zu ersetzen und auf die steigenden Schülerzahlen zu reagieren, wären laut Uschi Kruse etwa 3000 neue Stellen erforderlich: „Der Freistaat Sachsen muss jetzt jeden Lehrer einstellen, der irgendwo auf dem Markt ist.“

Sächsischer Lehrer-Verband: Standortnachteil wettgemacht

Im Gegensatz zur GEW wertet der Sächsische Lehrer-Verband (SLV) die Verbeamtung als „großen und wichtigen Schritt nach vorn“. SLV-Landeschef Jens Weichelt sagt: „Damit wurde ein entscheidender Standortnachteil wettgemacht. Das ist von den jungen Lehrern sehr gut angenommen worden.“ Ein Zeichen dafür sei, dass der Anteil von Seiteneinsteigern erheblich gesenkt wurde: Zum Schuljahresstart waren nur noch 121 von 1043 keine ausgebildeten Lehrer. Gleichzeitig konnten mehr als 50 Stellen nicht besetzt werden, gerade für die ländlichen Regionen gab es zu wenige Bewerbungen. Um mehr Lehrer insbesondere für Ober-, Förder- und Berufsschulen anzuwerben, fordert der SLV, die Ausbildung neu zu justieren und auch stärker zu regionalisieren –und somit „Bleibeeffekte“ zu erzielen.

Von Andreas Debski