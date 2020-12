Sachsens Kultusministerium begrüßt Corona-Selbsttests für Lehrer und Erzieher

Dresden

Sachsen befürwortet die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) ins Spiel gebrachten Corona-Selbsttests für Lehrer und Erziehern. „Wir stehen den Schnelltest an Schulen und auch an Kitas sehr offen gegenüber. Alles was hilft, unterstützen wir“, hieß es am Donnerstag aus dem Kultusministerium von Christian Piwarz ( CDU). Die konkreten Einzelheiten, wie solche Tests im Alltag ablaufen, müssten allerdings noch mit dem Sozialministerium geklärt werden.

Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, begrüßte den Vorstoß. Man unterstütze das Vorhaben des Ministers, allerdings müssten die Test freiwillig bleiben und die dann geschulten Lehrer dürften nicht auch bei Schnelltestungen an Schülern eingesetzt werden.

Spahn : Alltagstaugliche Option

Laut Bundesgesundheitsminister Spahn sollen Kitas und Schulen bereits ab Freitag eigenständig Corona-Schnelltests beziehen und nutzen können. „Lehrerinnen und Lehrer werden sich regelmäßig selbst testen dürfen“, so der Minister gegenüber der Funke Mediengruppe. Antigen-Schnelltests könnten dabei helfen, die Pädagogen und damit auch Kinder besser zu schützen. „Das ist eine weitere alltagstaugliche Option, um Kindern auch in Pandemiezeiten den Kita- oder Schulbesuch zu ermöglichen“, sagte Spahn. Bislang dürfen Antigen-Schnelltests nur von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden dem Robert Koch-Institut seit Beginn der Pandemie 636 Corona-Ausbrüche in Schulen übermittelt, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten. In den letzten vier Wochen habe es demnach rund 64 Ausbrüche pro Woche gegeben. 18 Prozent dieser Ausbrüche hätten 6-10-Jährige, 26 Prozent 11-14-Jährige, 31 Prozent 15-20-Jährige und 25 Prozent Personen über 21 Jahren betroffen. Bei 53 Ausbrüchen (8 Prozent) seien nur erwachsene Personen betroffen gewesen. Den Daten zufolge liegt der Anteil der Infektionsfälle an Schulen an allen Corona-Ausbrüchen bei etwa zwei Prozent.

Von Matthias Puppe (mit dpa)