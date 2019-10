Dresden/Leipzig

Sachsens evangelischer Landesbischof Carsten Rentzing will nach Vorwürfen wegen der Mitgliedschaft in einer Burschenschaft zurücktreten. Das teilte das Evangelisch-Lutherische Landeskirchenamt in Dresden am Freitagnachmittag mit. „Um Schaden von meiner Kirche abzuwenden, habe ich mich entschieden, mein Amt zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen“, wird Rentzing in einer Mitteilung zitiert.

Rentzing ist seit 2015 evangelischer Landesbischof. Vor rund vier Wochen wurde bekannt, dass er bis heute inaktives Mitglied der schlagenden Verbindung „Hercynia“, einer Alten Prager Landsmannschaft, ist. Der 52-Jährige hatte die Mitgliedschaft selbst in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung öffentlich gemacht.

Öffentliche Kritik und Online-Petition

„Ich bin angetreten mit dem Wunsch, die verschiedenen Positionen innerhalb der Landeskirche wieder einander näher zu bringen. Mein oberstes Ziel war und ist die Einheit der Kirche. Ich muss mit großem Bedauern feststellen, dass die aktuelle Diskussion um meine Person diesem Ziel schadet. Sie ist nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die gesamte Kirche derzeit eine Belastung“, erklärte Rentzing am Freitag in der Mitteilung.

Für die Mitgliedscharf wurde Rentzing scharf kritisiert, unter anderem vom früheren Thomaskirchen-Pfarrer Christian Wolff.In einer Online-Petition hatten sich auch die Leipziger Pfarrer Andreas Dohrn und Frank Martin sowie der Kirchvorsteher Matthias Rudolph für eine Aufklärung ausgesprochen.

Rentzing : „Positionen von vor 30 Jahren teile ich heute nicht mehr“

Rentzing hatte daraufhin erklärt, er sei nur noch formal Mitglied. „Ich trage diesen Teil meiner Biografie ganz bewusst nicht offen vor mir her, aber ich stehe dazu, dass es ein Abschnitt in meinem Leben war, den ich nicht verleugnen kann und will.“ Kein Leben verlaufe nur geradlinig, auch das seine nicht.

Der Landesbischof betonte nun, er stehe zwar „für konservative Positionen und Werte“. Der Weg in die Kirche habe ihn jedoch verändert. „Positionen, die ich vor 30 Jahren vertreten habe, teile ich heute nicht mehr.“ Seine Rücktrittsankündigung schloss er mit einem Bibelzitat aus dem Johannes-Evangelium: „Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die Du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir eins sind.“

Von Robert Nößler