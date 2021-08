Leipzig

Das sächsische Gesundheitsministerium will wissen, wie man die Impfquote im Freistaat erhöhen kann. Derzeit liegt diese in Sachsen bei der Erstimpfung bei 54,1 Prozent der Bevölkerung und bei der Zweitimpfung bei 50,6 Prozent. Was denken Menschen, die sich nicht impfen lassen? Was hält sie ab? Und vor allem: Wie kann man sie überzeugen?

Erzgebirgskreis steht im Fokus

Das Leipziger Büro für strategische Beratung bekam darum den Auftrag, einen systematischen, datengestützten, mikro-geografischen Ansatz für eine sächsische Modellregion zu entwickeln und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Ein Auszug daraus steht nun bereits auf der Website des Büros. Ausgewählt für die Untersuchung wurde der Erzgebirgskreis. Die Basis dafür bildete eine Umfrage des Mercator Forums Migration und Demokratie (MIDEM) zum Thema Covid-19 in Sachsen, bei der mehr als 1000 Sachsen befragt wurden.

Bürochef Uwe Hitschfeld bestätigte auf LVZ-Anfrage: „Wir wurden beauftragt, aus den sozio-demografischen Gruppen eine konkrete Zielgruppe zu formulieren. Anschließend sollten wir kleinräumig untersuchen, wo diese Zielgruppe anzutreffen und wie ihr Mediennutzungsverhalten ist.“ Daraus seien dann Schlussfolgerungen für eine wirksame, zielgruppengenaue Kommunikationsstrategie, aber auch Möglichkeiten für eine Optimierung der niedrigschwelligen Angebote der Impfkampagne entwickelt worden.

„Wunsch nach Anerkennung und Ablehnung der Regierung“

Einzelne sozialdemografische Merkmale wurden zu einer Zielgruppe verdichtet, in der junge Menschen aus traditionellen oder prekären Milieus den Kern bilden.“ Diese seien ihrem Mediennutzungsverhalten nach eher über Gesundheitsthemen, persönliche Schicksale oder auch Rätsel und Gewinnspiele erreichbar. Der lokale Bezug zu Vorbildern oder Testimonials sei wichtig. „Der Wunsch nach Anerkennung und gleichzeitige Zukunftsangst paaren sich mit Skepsis gegenüber der Regierung und Parteien“, so Hitschfeld. „Sie sind eher nicht davon zu beeindrucken, wenn sich der Ministerpräsident impfen lässt, wohl aber, wenn es der Feuerwehrmann, die Apothekerin oder der Gastwirt um die Ecke tut.“

Zu den Gemeinden mit den potenziell meisten Impfverweigerern im Erzgebirgskreis zählen demnach Lößnitz, Niederwürschnitz, Auerbach, Geyer, Zschopau, Wolkenstein, Kurort Seiffen, Johanngeorgenstadt, Bärenstein und Jöhstadt. „Unsere Untersuchung geht so ins Detail, dass wir – wenn der Impfbus dort in einer Straße steht – sagen können, in welchem Straßenabschnitt es Sinn macht zu klingeln und wo nicht“, sagt Hitschfeld. Mit dem Datenschutz kollidiere das nicht, weil für solche Untersuchungen personenbezogene Daten nur anonymisiert verwendet würden. Mikro-geografische Analysen würden in der Wirtschaft regelmäßig angestellt, zum Beispiel als Grundlage von Standortentscheidungen von Supermärkten oder für die Gestaltung von Mobilitätsangeboten.

Köpping: „Es kostet Überwindung“

Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sagte, man werbe weiter gezielt für die Coronaschutzimpfung und möchte dabei möglichst viele Menschen erreichen. „Deshalb werden wir uns demnächst direkt an die Haushalte wenden, wo wir die Zielgruppe vieler noch nicht geimpfter Menschen vermuten.“

Sie habe Verständnis für die Vorbehalte gegen eine Impfung. „Es kostet Überwindung, sich einen Impfstoff in einen gesunden Körper verabreichen zu lassen“, so Köpping weiter. „Das ging mir auch so, aber ich hab’s getan und bin sehr zufrieden.“ Auch weil sie nun Menschen in ihrem Familien- und Bekanntenkreis wieder ohne Angst vor einer schweren Erkrankung begegnen könne.

Viele Skeptiker sympathisieren mit der AfD

Bekannt aus der MIDEM-Studie war, dass die Impfskepsis bei den 31- bis 40-Jährigen am höchsten ist. Fast jeder Dritte äußerte hier Vorbehalte. Realschulabgänger zeigten eine besonders hohe Abneigung (27 Prozent). Geringverdiener unter 1500 Euro (30 Prozent) standen der Impfung am kritischsten gegenüber. Arbeiterinnen und Arbeiter (30 Prozent) warenmisstrauischer als Beamte (16 Prozent) oder Azubis (13 Prozent).

Befragt nach Parteisympathien nannten 39 Prozent der Impfskeptiker die AfD. Die Freien Wähler kamen auf 23 Prozent und die FDP auf 18 Prozent. Bei allen anderen Parteien gab nur etwa jeder Zehnte an, keine Impfung zu wollen. Das Büro für strategische Beratung betreibt solche Untersuchungen seit vielen Jahren beispielsweise zum Ausbau der Stromnetze oder auch der Verkehrsinfrastruktur.

