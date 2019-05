Dresden

Zu wenig Platz, dicke Luft, veraltete Telefon- und Computeranlagen: Der sächsische Landtag platzt nicht nur aus allen Nähten, sondern muss insgesamt generalüberholt werden. Dazu gehören der Austausch der Kommunikationstechnik, die häufig noch aus den 1990er Jahren stammt, der Einbau einer Klimaanlage, überfällige Brandschutzmaßnahmen, neue Beleuchtung und Sicherheitstechnik, die Herrichtung zur Barrierefreiheit und auch das Beheben internetfreier Zonen. Die Crux ist: Zwar sind die Probleme seit Jahren bekannt, bislang hat sich aber noch niemand an die Umsetzung herangetraut.

Schätzung von 2017: Gesamtkosten bis zu 40 Millionen Euro

Denn das Projekt gilt als heikel – und das gleich im doppelter Hinsicht. Zum einen dürfen die Kosten bei allem nachvollziehbaren Sanierungsbedarf keinesfalls aus dem Ruder laufen, so wie es zuletzt bei der Sächsischen Aufbaubank gewesen ist. Eine interne, bereits zwei Jahre alte Wunschliste umfasste immerhin rund 400 Vorschläge aus den Fraktionen, die seit Monaten von der Baukommission zusammengestrichen wird. Und zum anderen soll in der Öffentlichkeit – schon gar nicht im Wahljahr – der Eindruck einer Luxussanierung vermieden werden. Deshalb geben sich die meisten Abgeordneten eher einsilbig, wenn sie auf die anstehenden Bauarbeiten angesprochen werden. Immerhin wurde schon 2017 mit einer zweijährigen Bauzeit und Gesamtkosten von bis zu 40 Millionen Euro gerechnet.

Neuer Querflügel soll mehr Platz schaffen

Damals war aber noch kein zusätzliches Gebäude veranschlagt worden, der mittlerweile geprüft und von vielen Beteiligten favorisiert wird: Zwischen dem Altbau, der in den 1920er Jahren als Finanzamt entstanden ist und in dem zu DDR-Zeiten die SED-Bezirksleitung gesessen hat, und dem langgezogenen Glasneubau mit Plenarsaal soll ein weiterer Querflügel (siehe Foto) entstehen. Damit könnte die bislang zur Verfügung stehende Fläche von 18 000 auf mehr als 20 000 Quadratmeter wachsen. Neben Büro- und Beratungsräumen würde der neue Innenhof-Trakt auch einen abhörsicheren Raum, den es momentan nicht den Anforderungen entsprechend gibt, sowie einen großen Saal unter anderem für öffentliche Ausschusssitzungen aufnehmen können. Allein für diesen Neubau dürfte eine niedrige zweistellige Millionensumme notwendig sein, heißt es.

Im Haushalt sind 700.000 Euro für Planungsleistungen vorgesehen

Konkretes ist allerdings noch nicht zu erfahren. „Aufgrund des frühen Projektstadiums können noch keine belastbaren Gesamtkosten benannt werden“, erklärt Sandra Jäschke, die Sprecherin des sächsischen Finanzministeriums. Im laufenden Doppelhaushalt sind zumindest keine Baukosten vorgesehen – aber es ist ein größerer Posten für Planungsleistungen enthalten: Für dieses Jahr sind 200 000 Euro und für 2020 weitere 500 000 Euro avisiert.

Landtagsmitarbeiter müssen in angemietete Räume ausweichen

Dass der Landtag ein akutes Platzproblem hat, macht Landtagssprecher Ivo Klatte klar: „Wir haben keine nutzbaren Räume mehr im Haus, selbst im Keller nicht – alles ist belegt.“ Erst im März mussten abermals Mitarbeiter umziehen: Der Petitionsdienst und der Juristische Dienst sind seither ausgelagert. Zuvor hatten bereits andere Teile der Landtagsverwaltung Platz für die Fraktionen schaffen müssen. Hinzu kommt: Zehn Zimmer auf der Semperoper-Seite des Landtagsaltbaus dürfen aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht mehr permanent als Büros genutzt werden – weil sie sich ab dem Frühjahr zu sehr aufheizen. Da die zusätzlichen Standorte aber meist angemietet werden müssen, sollen sie keine Dauerlösung sein, was wiederum ebenfalls für einen neuen Querflügel sprechen würde.

Bauzeit wird bislang auf etwa zwei Jahre veranschlagt

Der Landtag steht zudem vor einem weiteren Problem: Da damit zu rechnen ist, dass bei der Wahl am 1. September 2019 wieder mindestens sechs Parteien das Parlament stellen werden, dürfte eine Reduzierung der aktuell 126 Abgeordneten unwahrscheinlich sein. Vielmehr könnte es dazu kommen, dass es aufgrund von Überhang- und Ausgleichsmandaten mehr Sitze geben wird, meinen Wahlforscher schon jetzt. Und das schließt wiederum einen noch größeren Platzbedarf ein. Zugleich steht schon heute fest: Während einer Komplettsanierung müsste das sächsische Parlament komplett umziehen. Als Ausweichstandort für Abgeordnete und Landtagsmitarbeiter ist ein ehemaliges Ministeriumsgebäude in der nahe gelegenen Ostra-Allee, gegenüber des Zwingers, im Gespräch. Bei der veranschlagten Bauzeit könnten damit weitere hohe Kosten entstehen.

Landtagssprecher: Befinden uns in der Phase der Prüfung

Landtagssprecher Ivo Klatte weiß, dass die Diskussionen um die Sanierung durchaus pikant sind: „In der Planungsphase entstehen natürlich auch neue Ideen. Wir sind jetzt in der Phase der Prüfung, was zwingend erforderlich ist und was darüber hinaus sinnvollerweise gemacht werden sollte. Letztlich wird nicht alles kommen, was irgendwann mal vorgeschlagen wurde.“ Ähnlich äußern sich Abgeordnete, die in der Baukommission mitarbeiten. „Wir wollen eine zeitgemäße Ausstattung des Landtages, die die Bürgerfreundlichkeit verbessert und die Technik des Hauses auf den Stand der Zeit bringt“, sagt Valentin Lippmann, der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünenfraktion. Dessen CDU-Amtskollege Stephan Meyer erklärt: „Uns ist wichtig, den Stand der Technik zu erreichen, um auch mehr Digitalisierung in der Parlamentsarbeit zu ermöglichen. Gleiches gilt für die Barrierefreiheit, Brandschutz sowie bessere Möglichkeiten zur Teilnahme der Öffentlichkeit an Anhörungen.“ Auch für Dagmar Neukirch ( SPD) zählt: „Im Fokus steht, eine möglichst effiziente und nachhaltige Lösung zu finden.“

Nächstes Landtagspräsidium muss über Sanierung entscheiden

Bis Ende der parlamentarischen Sommerpause soll von der Baukommission ein Abschlussbericht vorliegen. Das scheint – auch mit Blick auf die seit mehreren Jahren laufenden Gespräche – ein optimistisches Ziel. Wohl nicht ohne Grund sagt der Grünen-Abgeordnete Lippmann: „Ich wäre froh, wenn die Planungen noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden könnten.“ Danach muss das Präsidium des neuen Landtags über den Sanierungsfall entscheiden. „Der Baubeginn ist noch völlig offen. Das kann noch einige Jahre dauern“, gibt sich Landtagssprecher Klatte keinen Illusionen hin.

Von Andreas Debski