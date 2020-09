Delitzsch/Döbernitz

Donnerstagvormittag auf dem Kartoffelhof Lienig im Delitzscher Ortsteil Döbernitz. Hoher Besuch hat sich angekündigt. Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) und jede Menge Gäste von Umweltbehörden und anderen Betrieben sind zum Feldtag angemeldet, wollen sich den Betrieb ansehen. Ansonsten alles wie gehabt. Die Traktoren rollen, der Hofladen ist geöffnet, die Kartoffelernte läuft auf Hochtouren, die Getreideernte ist Geschichte. Die Besucher aber interessiert vor allem das Umwelt-Engagement des Betriebs.

Kartoffelhof gilt als beispielgebender Betrieb

Nicht alle Schwalbennester sind an der vorgeschlagenen Stelle aber die Tiere "lernen" noch. Quelle: Wolfgang Sens

Anzeige

Der Kartoffelhof, seit 30 Jahren gibt es das Familienunternehmen, ist und bleibt ein konventioneller Landwirtschaftsbetrieb. Auch ohne Bio-Zertifikate ist er jedoch mit Öko-Bewusstsein ausgestattet. Der Kartoffelhof Lienig hat seit fünf Jahren einen „ Betriebsplan Natur“, ist einer von mehr als 40 im Freistaat und schon weiter als jene 35 Betriebe, die gerade dabei sind, einen zu entwickeln. Ein Großteil der mitwirkenden Betriebe sind konventionelle Unternehmen so wie der Kartoffelhof, die sich einfach um die Umwelt sorgen. Neben dem Kartoffelhof haben im Altkreis Delitzsch auch die Agrargenossenschaft Hohenprießnitz, das Landgut Brodau bei Delitzsch und der Landwirtschaftsbetrieb Krostitz in Behlitz bei Eilenburg Natur-Betriebspläne. Der Kartoffelhof wird gerne als beispielgebend genannt.

Weitere LVZ+ Artikel

Naturschutz ist Aufgabe der Gesellschaft

Ein „gesamtgesellschaftliches Anliegen und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, nennt Wolfram Günther den Naturschutz. Der Landwirtschaft als größtem Flächennutzer komme da besondere Verantwortung zu, doch Betriebswirtschaft und Naturschutz müssten auch zusammenpassen können. Genau das will der Betriebsplan Natur. Mit solch einem Betriebsplan Natur werden einerseits Naturschutzleistungen eines Landwirtschaftsbetriebes vom Schwalbennest bis zum Blühstreifen gewürdigt und andererseits weiterer Handlungsbedarf ermittelt. Berater klären, wo zum Beispiel Hecken stehen gelassen werden können, Nisthilfen einen Platz finden oder Mähen nicht sein muss. Die Naturschutzberater zeigen dazu auch Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten auf, wobei viele Dinge sich unkompliziert und ohne großen Geldaufwand umsetzen lassen.

Betriebsplan Natur ist freiwilliger Natur

Während die Landwirte zu manchen Maßnahmen wie der Einrichtung ökologischer Vorrangflächen verpflichtet sind, sind Aktionen wie die Nistkästen und Co. freiwilliger Natur. Andrea Lienig macht das gerne. Aus durch und durch menschlichem Eigennutz: „Mich erfreut es doch selber auf dem Weg früh zur Arbeit, wenn ich die Feldhasen hoppeln sehe, dass die Schmetterlinge fliegen und wie bunt die Bienenweiden sind“, sagt die Landwirtin, „mich freut es, wenn alles grün ist und nicht gepflastert“.

Viele kleine Schritte haben Natur im Blick

Schwalben sind bei den Lienigs immer willkommen. Quelle: Wolfgang Sens

Es sind keine Riesenprojekte, sondern viele kleine, die in Summe die Natur im Blick haben: Auf dem Kartoffelhof hat man sich zu Nisthilfen unterschiedlicher Art entschlossen, die sich überall auf dem Gelände verteilen und unterschiedlichen Vögeln Unterschlupf bieten. Rebhuhn, Feldlerche, Rot- und Schwarzmilan sowie Kiebitz haben eine Heimat auf den insgesamt 600 Hektar Fläche, die der Betrieb nutzt. Ein Storchennest gibt es direkt am Hof. Rauchschwalben und Turmfalken haben auch seit Jahren eine Heimat auf dem Hof. Zudem wurde noch vor anderthalb Jahren eine Streuobstwiese angelegt und Blühflächen werden naturbelassen gestaltet.

So ein Betriebsplan Natur macht auch deutlich, dass es gar nicht die große Komplettumstellung sein muss, um einen Landwirtschaftsbetrieb ökologischer zu gestalten. Es gibt mit Nistkästen, Blühwiesen und Co. eben einiges, was landwirtschaftliche Betriebe zum Naturschutz beitragen können. Der Betriebsplan Natur basiert dabei rein auf Freiwilligkeit. Es geht nicht um erhobene Zeigefinger, sondern um ein Miteinander. Es geht um Vorschläge, nicht um Dogmen. Damit trifft er den Nerv vieler Bauern: Der Landwirt säge nicht an dem Ast, auf dem er sitzt, erklärt Bauernverbandsgeschäftsführerin Christine Richter – schon daher sei das Interesse groß, die Umwelt zu bewahren, auch ohne konkreten Betriebsplan Natur. Dass man Schwalben nicht verjagt, sondern ihnen Unterschlupf bietet, dass man Insekten Blühwiesen gibt und vieles mehr sei auch so längst Usus in den Betrieben.

Generationenwechsel ändert Bewusstsein

Zudem finde jetzt in vielen Betrieben der Generationenwechsel statt und die jüngere Generation setze verstärkt auf unterschiedlichste „Öko“-Maßnahmen, auch wenn die Betriebe deshalb nicht gleich zu Bio-Betrieben werden, sondern weiterhin konventionell arbeiten. Konventionell heiße nicht Umweltsünder zu sein, im Gegenteil: „Wir wollen die Umwelt ja erhalten, wir Landwirte brauchen die Artenvielfalt und das Zusammenspiel der Natur“, sagt Christine Richter. Viele konventionelle Betriebe würden auch so schon zusehen, dass sie ihren Beitrag leisten und mit Blühwiesen, Nestern und Insektenflächen vorangehen.

Regionalität gefragter als Bio-Produkte

Es sei in Nordsachsen aber auch weniger direkte Nachfrage nach Bio-Produkten da, hat der Bauernverband beobachtet. Die Konsumenten schätzen die Regionalität, legen besonderen Wert eher auf die kurzen Wege als auf Bio-Siegel. In der Öko-Bilanz schneidet die konventionelle Kartoffel aus dem Hofladen Lienigs besser ab als die Bio-Kollegin, die aus Ägypten über tausende Kilometer herantransportiert wird. Ein Bio-Label tragen die Kartoffeln nicht, voller Chemie sind sie deshalb noch lange nicht: „Dinge wie Pflanzenschutz werden auch bei konventionellen Betrieben immer nur mit Augenmaß eingesetzt, niemand hat Interesse daran, die Chemiekeule zu schwingen“, erläutert Andrea Lienig auch stellvertretend für ihre Kollegen, „man macht nicht kaputt, womit man die nächsten Jahre arbeiten will“. Nur nach Bedarf setzt sie Mittel ein. Sie selbst esse ihre Kartoffeln ja auch und schon aus diesem Grund könne sie gar kein Schindluder treiben. Man düngt bedarfsgerecht und an Bodenproben orientiert. Weiteres Argument: Pflanzenschutzmittel und jedwede Chemie ist teuer, mehrere tausend Euro sind da schnell weg und Erfolg doch nicht garantiert – schon deshalb setzt kein Bauer das aus reinem Spaß ein.

Vorurteile widerlegt

Auch darüber hinaus würden Vorurteile über die konventionelle Landwirtschaft nicht stimmen, erinnert Andrea Lienig. Dass der Betriebsplan Natur auch eine Plakette am Hof und nun den Ministerbesuch eingebracht hat, ist nicht der ausschlaggebende Punkt – Andrea Lienig und ihrem Team geht es um Umweltbewusstsein, um Bewahrung der Natur. So bedauern sie alle, dass der Storch den extra für ihn errichteten Horst noch nicht angenommen hat. Die Wiese, auf der sonst das Hoffest gefeiert wird, welches nun wegen Corona ausfällt, wird selbstverständlich nach wie vor nicht gemäht und ist Paradies für Insekten – da gibt es gar keine Frage.

Heike Weidt vom Landschaftspflegeverband erläutert die Zusammenarbeit mit den Betrieben. Quelle: Wolfgang Sens

Es sind viele Kleinigkeiten, die ein gutes Ganzes ergeben. Als Beraterin steht dem Kartoffelhof Heike Weidt vom Landschaftspflegeverband Nordsachsen zur Seite. Ziel ist das gegenseitige Verständnis von Landwirtschaft und Naturschutz weiter zu verbessern und naturschutzgerechtes Handeln in den Firmen weiter zu festigen. Dass der Ansatz praxisnah und einfach gehalten wird, sei die oberste Devise, so Heike Weidt. „Der Naturschutz soll nicht Luft zum Atmen nehmen“, betont die Beraterin – der Betrieb muss auch betriebswirtschaftlich existieren können. Es gehe darum möglichst viele Ansatzpunkte zu finden, wo man der Natur einfach mal ihren Lauf lassen kann. Schon 2007/08 gab es das erste Artenschutzprojekt mit dem Kartoffelhof, der seitdem konsequent am Ball geblieben ist.

Staatsminister Wolfram Günther (rechts) erhält zum Abschied einen Präsentkorb. Quelle: Wolfgang Sens

Auch in anderen Bereichen engagiert sich der Kartoffelhof. Durch den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage hat der Kartoffelhof in fast acht Jahren auch schon tausende Tonnen Kohlendioxid eingespart. Die Solaranlage speist die Kühlanlagen für die Kartoffeln, aber auch die elektrischen Gabelstapler werden geladen. Der Kartoffelhof zeigt stellvertretend für viele Betriebe in Nordsachsen: Auch kleine Schritte führen in die richtige Richtung – ohne blinden Aktionismus oder Hexenjagden.

Von Christine Jacob