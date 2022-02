Dresden

Die drei sächsischen Lehrer-Verbände fordern von der Landesregierung deutliche Personalaufstockungen. Angesichts zunehmender Belastung und neuer Anforderungen müsse reagiert werden, wird zum Ende des ersten Schul-Halbjahres erklärt.

„Der jetzt geltende Doppelhaushalt wird den Bedingungen an den Bildungseinrichtungen nicht gerecht – das erleben wir täglich“, kritisiert Uschi Kruse, die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW. Deshalb fordert die GEW, dass im neuen Etat für 2023/24 „deutlich mehr Geld“ für Einstellungen, kleinere Gruppen und Klassen sowie Entlastungen bereitgestellt wird.

Lehrerverband sieht „Besorgnis erregende“ Situation

Ähnlich äußert sich der Sächsische Lehrerverband (SLV). „Die Belastungssituation bei Schulleitungen und Lehrkräften ist Besorgnis erregend. Die jahrzehntelange verfehlte Personalpolitik wirkt in Pandemiezeiten wie ein Verstärker“, sagt SLV-Vize Michael Jung. Resignation und Ausweglosigkeit würden sich zunehmend breit machen – es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis das System endgültig zusammenbricht. „Wenn bei den politischen Entscheidungsträgern nicht endlich ein Umdenken geschieht, wird auch die Nachwuchsgewinnung auf der Strecke bleiben“, warnt Jung.

Studie: Lehrkräfte arbeiten an Belastungsgrenze

Laut einer Studie des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) gaben fast zwei Drittel der Lehrkräfte an, dass zusätzliche Anforderungen im Schulalltag – wie Integration, Inklusion, Ganztagsbetreuung und Mentorentätigkeit – schon vor Corona einen erheblichen Mehraufwand bedeutet haben. Viele seien an ihre Belastungsgrenze gestoßen, heißt es. Darüber hinaus zeigte die Befragung: Während der beiden zwei Corona-Jahre haben an etwa jeder zweiten Schule sowohl die psychischen als auch die physischen Erkrankungen der Lehrkräfte zugenommen – die Folge sind häufig langfristige Ausfälle.

Philologenverband fordert Runden Tisch

Der Philologenverband Sachsen, in dem viele Gymnasiallehrer zusammengeschlossen sind, schlägt einen Runden Tisch zur Lehrerversorgung und Bekämpfung von Unterrichtsausfall vor. „Wenn es etwas gibt, dass dringend verbessert gehört, dann ist es die Bildungsfinanzierung und die Einstellungspolitik des Landesamtes für Schule und Bildung“, sagt der Verbandsvorsitzende Thomas Langer auch mit Blick auf die aktuelle Debatte über eine Bildungsreform. Auch SLV-Vize Jung mahnt: „Viel wichtiger als die von den Regierungsparteien SPD und Grüne geforderte Bildungsreform sind Investitionen in die Unterrichtsqualität und eine ausreichende Lehrerversorgung.“

Prognose: Schülerzahlen steigen in den nächsten Jahren

Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen fehlen an sächsischen Schulen bereits 738 Lehrkräfte: 226 in Grundschulen, 383 in Oberschulen und 129 in Gymnasien. Das geht aus einer Analyse hervor, die die SPD-Bildungsexpertin Sabine Friedel für ihre Landtagsfraktion angefertigt hat. Das Statistische Landesamt geht von weiterhin steigenden Schülerzahlen aus. Demnach werden mindestens 2500 Lehrerstellen in den nächsten sieben Jahren zusätzlich benötigt.

Auch das Kultusministerium hält erhebliche Aufstockungen für notwendig: Laut Berechnungen aus dem Jahr 2020 müsste die benötigte Stellenzahl von 30.740 auf bis zu 33.850 steigen. Eine neue Planung ist momentan in Arbeit. Allerdings gibt es schon jetzt Probleme, ausreichend Lehrkräfte zu finden: So konnten zu Beginn des laufenden Schuljahres 84 der 1101 freien Stellen nicht besetzt werden. Gut zwölf Prozent der Neueinstellungen waren Seiteneinsteiger.

Hürden für Seiteneinsteiger sollen gesenkt werden

Auch deshalb wird innerhalb der Landesregierung darüber nachgedacht, die Schwelle für Seiteneinsteiger zu senken. Laut Kultusminister Christian Piwarz (CDU) könnten künftig auch Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen und Berufsakademien als Lehrkräfte engagiert werden. Einem solchen Verfahren müsste aber der Lehrerhauptpersonalrat zustimmen, so Piwarz. Bislang ist ein Hochschulstudium auch für Berufsfremde eine Einstellungsvoraussetzung. Außerdem soll in Sachsen eine schnellere Anerkennung für Lehrerinnen und Lehrer erfolgen, die ihren Abschluss im Ausland gemacht haben.

Sachsenweit fällt etwa jede 20. Unterrichtsstunde aus

Ein weiteres Problem ist der Unterrichtsausfall: Schon in Vor-Corona-Zeiten konnte etwa jede 20. Schulstunde nicht regulär gehalten werden. Im ersten Schulhalbjahr 2019/20 war der Ausfall auf 5,2 Prozent leicht gestiegen. Neuere, vergleichbare Auswertungen liegen laut Kultusministerium aufgrund der jüngsten pandemiebedingten Schulschließungen und Quarantäne-Maßnahmen nicht vor. Laut GEW-Chefin Kruse haben Studien gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler, die in Sachsen zehn Jahre lang zur Schule gehen, insgesamt ein halbes Jahr gar keinen Unterricht erhalten.

Von Andreas Debski