Doppelspitze soll Sachsens Linke aus dem Tal der Tränen führen

Dresden

Sachsens Linken geht es nicht gut. So beschrieb Fraktionschef Rico Gebhardt beim Landesparteitag in Dresden die Stimmung der Genossen im Lande. Für die 14 verbliebenen Mitstreiter der Landtagsfraktion, unter denen er mit 56 der Älteste ist, versprach er den rund 200 Delegierten am Sonnabend, „unseren Teil beizutragen, dass wir aus dem Tal der Tränen wieder herauskommen“. Kreativer und rebellischer als bisher wolle die Linke werden, die designierte Kenia-Koalition vor sich „hertreiben und die AfD-Fraktion rechts liegenlassen“.

Stimmen und Sitze fast halbiert

Die scheidende Parteichefin Antje Feiks hatte am Abend zuvor angesichts von 13 verlorenen Landtagssitzen von einer krachenden Wahlniederlage gesprochen. Anfang September kamen die Linken auf 10,4 Prozent der Stimmen, fünf Jahre zuvor waren es noch 18,9 Prozent. Um einen Neuanfang auch personell zu untersetzen, trat nach zweijähriger Führungsarbeit nicht mehr zur Wahl an. Die 40-Jährige wurde unter langem Beifall der Delegierten in der Messehalle verabschiedet und will sich künftig als Landtagsabgeordnete vor allem um ländliche Regionen, Datenschutz und Netzpolitik kümmern.

Hausgemachte Existenzkrise

Am Sonnabend haben die rund 200 Delegierten einen neuen Landesvorstand gewählt. Erstmals wird Sachsens Linke von einer Doppelspitze geführt: Die Chemnitzerin Susanne Schaper (41) und der Leipziger Stefan Hartmann (51) wollen Aufbruchstimmung unter ihren Genossen verbreiten. Die Landtagsabgeordnete Schaper erhielt 60,1 Prozent der 175 abgegebenen Stimmen, Bundesvorstandsmitglied Hartmann kam auf 62,4 Prozent.

Schaper sprach von einer „existenziellen Krise, die in wesentlichen Teilen hausgemachte Ursachen hat“. Die einst stärkste Oppositionskraft habe sich in den Augen vieler Wähler in eine Partei des Establishments gewandelt. „Als kämpferische Stimme des Protestes gegen den Kapitalismus, als Kümmererpartei und als Interessenvertreterin der Ostdeutschen wird sie von der großen Mehrheit der Bevölkerung kaum noch wahrgenommen.“ Als Motiv, diesen „bestimmt nicht vergnügungssteuerpflichtigen Co-Vorsitz zu übernehmen, nannte Schaper „die Sorge um die Perspektive unseres Landes und des demokratischen Sozialismus“. Verlorenes Vertrauen müsse nun zurückgewonnen werden.

Schaper wolle als Co-Vorsitzende „den innerparteilichen Pluralismus abbilden und möglichst flügelübergreifend alle relevanten Teile der Partei einbeziehen. Nötig sei ein Bündnis der Verantwortung. Es sei Zeit für ein Signal, dass die Zeit der Selbstbefassung bei der Linken vorbei sei, so die gelernte Krankenschwester.

Weiße Flecken in der Fläche

„Wir verschwinden langsam aus der Fläche“, warnte Hartmann. Um die Arbeitsfähigkeit von Kreisverbänden auf dem Lande zu erhalten, müsse wieder „Graswurzelarbeit“ geleistet werden. Die Linken müssten Meinungspluralität und Differenzen in den eigenen Reihen anerkennen, um gemeinsam handeln zu können. An erster Stelle stehe für ihn, „so schnell wie möglich einen Zustand zu erreichen, in dem wir innerparteilich auf Gemeinsamkeit und Zusammenwirken setzen“, um „nicht den Gefahren der Spaltung zu unterliegen“. Die soziale Frage als Markenkern der Linken müsse wesentlich effektiver öffentlich wirksam werden, so der Leipziger. Wachsender Marktradikalität und Menschenverachtung müsse die Linke den Traum von Solidarität und Gerechtigkeit entgegenhalten. „ Die Linke ist der Partner für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite der Menschen stehen“, so Hartmann.

Kapitalismuskritik soll betont werden

Am Sonnabend wurde ein Leitantrag unter dem Titel „Aufbruch 2020“ angenommen, der den Weg für eine Neuausrichtung der Partei weisen soll. Die Linke will sich wieder ein stärkeres Profil als antikapitalistische Partei geben, sich von anderen etablierten Parteien unterscheiden. Zudem will sie sich verstärkt um Armutsbekämpfung, Bildung, Weltoffenheit und Umweltschutz kümmern.

Kenia als Chance für Linke

Der Leipziger Landtagsabgeordnete Franz Sodann (46) forderte eine „viel stärkere, neu gedachte Außenwirkung“. Man müsse stärker zu den Vereinen gehen, um zuzuhören und nicht den Rechten die Unterwanderung in Dörfern und Kleinstädten zu überlassen. Sodann sah in der designierten Kenia-Koalition eine Chance für die Linke, da „Sozialdemokraten und Grüne unweigerlich Federn lassen müssen“.

Von Winfried Mahr