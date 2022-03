Sachsens Migranten überwältigt von Ukraine-Hilfe – Warnung vor Zweiklassensystem

Leipzig

Sachsens Migrantenbeiräte sehen mit Begeisterung, wie im Freistaat aktuell den Geflüchteten aus der Ukraine geholfen wird. Sie mahnen aber auch, dass es einen langen Atem brauche, um die Krise bewältigen zu können. Zudem fürchten sie, dass eine Zweiklassengesellschaft unter den Schutzsuchenden entstehen könnte.

„Wir sind überwältigt von der Solidarität der sächsischen Bevölkerung mit den Menschen aus der Ukraine. Tausende Menschen spenden für die Menschen im Kriegsgebiet oder helfen den zu uns kommenden Menschen bei ihrer Ankunft und geben ihnen ein Dach über den Kopf“, schreibt Pedro Montero, Vorsitzender des Chemnitzer Ausländerbeirats, in einer am Montag veröffentlichen gemeinsamen Erklärung des sächsischen Migrantennetzwerks. Er begrüßte auch, dass sich Unternehmen an den Hilfen beteiligten. „Die Auswirkungen des Krieges werden uns noch lange beschäftigen und noch viel Kraft kosten. Unsere Solidarität darf nicht nachlassen“, so Montero.

Vincze: Politik hat aus Ereignissen von 2015 gelernt

Für Viktor Vincze vom Dresdner Ausländerbeirat ist die aktuelle Hilfe auch ein Zeichen dafür, dass die Politik aus den Ereignissen von 2015 gelernt habe. Europa habe schnell seine Grenzen für die Geflüchteten geöffnet, es werden nun Wohnungen gesucht, Sprach und Integrationskurse angeboten und in den Ankommenszentren die Anmeldeverfahren gebündelt. „Wir müssen dabei nur aufpassen, dass nicht zwei Klassen von Geflüchteten entstehen. Alle, die bei uns Schutz suchen, haben ein schnelles Verfahren und Integration vom ersten Tag an verdient“, so Vincze.

Mohamed Okasha vom Leipziger Migrantenbeirat lobt die Gremien der Stadt Leipzig, die beispielsweise sofort ein Sonderbudget in Höhe von neun Millionen Euro für die Geflüchtetenhilfe auf den Weg gebracht habe und nun auch daran arbeite, die Hilfen längerfristig zur Verfügung zu stellen. „Wir werden zur Bewältigung der aktuellen Situation einen langen Atem brauchen und sollten darauf achten, dass wir für die Zukunft vorsorgen und allen Geflüchteten die gleiche Aufmerksamkeit geben. Schließlich müssen wir darauf schauen, dass die Übergriffe auf russischsprachige Menschen nicht weiter zunehmen oder Neiddebatten entstehen, weil die einen kostenlos mit der Bahn fahren dürfen und die anderen nicht.“

Laut statistischem Bundesamt lebten in Sachsen Ende 2020 etwa 375.000 Menschen mit einem Migrationshintergrund. Das entspricht etwa neun Prozent der Gesamtbevölkerung. In den Großstädten ist der Anteil größer, in Leipzig hat etwa jede(r) Sechste – 16,5 Prozent – kulturelle Wurzeln außerhalb Deutschlands. Im Dachverband der sächsische Migrantenorganisationen (DSM) sind mehr als 50 Einzelgruppen und -verbände organisiert.

Von Matthias Puppe