Dresden

Sachsens Migrantenbeiräte haben eine Woche vor den Wahlen im Freistaat einen Forderungskatalog an die Landespolitik übergeben. Im 44-seitigen Schreiben, das am Freitag dem Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth ( CDU) und Sachsen Integrationsministerin Petra Köpping ( SPD) überreicht wurde, geht es vor allem um verbesserte Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen, um einen Dialog der Kulturen, um den Zugang zu frühkindlicher Bildung und Gesundheitsvorsorge auch für Migranten, um die Einhaltung von Grundrechten – auch bei Abschiebungen – und um die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt.

„Wenn wir die Potenziale unserer vielfältigen Gesellschaft nutzen wollen, benötigt es einen gesellschaftlichen Struktur- und Bewusstseinswandel, der durch Vielfaltskompetenz gezeichnet ist“, sagte Kanwal Sethi, Vorsitzender des Dachverbands der sächsischen Migrantenbeiräte ( DSM) bei der Vorstellung. Zuwanderungs sei keine Illusion, keine Verschwörung und auch keine Katastrophe schreibt er im Vorwort des Forderungskatalogs. Sie sei ein Fakt. „In den nächsten Jahren werden weltweit fast eine halbe Milliarde Menschen unterwegs sein zu einem neuen Leben. Es wäre ein Irrtum anzunehmen, Wanderungen seien etwas Ungewöhnliches oder nur exzeptionelle Störfälle der Geschichte.“ Damit die Integration vor Ort gelinge, sei es wichtig, nicht immer nur über Migranten zu reden, sondern auch mit ihnen.

Gedanke der Anpassung steht Vielfalt entgegen

Anne-Christin Tannhäuser, wissenschaftliche Mitarbeiterin des DSM kritisierte, dass im politischen Diskurs in Sachsen zwar besonders laut die Integration aller Neuzugewanderten verlangt werde. Dahinter stecke aber „noch zu oft der Gedanke der Anpassung, der Vielfalt entgegensteht, zum Beispiel bei der komplizierten und kostspieligen Anerkennung ausländischer Abschlüsse.“ Sie hofft, dass in der anstehenden Legislatur Verbesserung geschaffen werden. „Die Voraussetzungen für echte Teilhabe in Sachsen müssen noch geschaffen werden, Zugänge müssen sich öffnen und strukturelle Ausschlüsse abgebaut werden.“

Zum Jahresende 2018 lebten in Sachsen knapp 200.000 Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Das entsprach einem Bevölkerungsanteil von 4,9 Prozent. Etwa ein Drittel der Ausländer kamen aus Länder der Europäischen Union in den Freistaat. Darüber hinaus gibt es auch deutsche Staatsbürger, deren Hauptherkunftsprache nicht ausschließlich Deutsch ist – umgangssprachlich auch Menschen mit Migrationshintergrund genannt. Etwa jeder zehnte Schüler an Sachsens Schulen spricht neben Deutsch noch eine weitere Muttersprache.

Der vollständige Forderungskatalog als PDF: dsm-sachsen.de

Von Matthias Puppe