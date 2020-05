Sachsens Ministerien im Homeoffice – Sparsamkeit rächt sich

Leipzig

In der Corona-Krise bleibt auch für eine Reihe von Angestellten der sächsischen Ministerien das Büro verschlossen. Wie viele andere in dieser Zeit machen sie Homeoffice, um die Ansteckungsgefahr in den Büros zu verringern oder auf ihre Schützlinge wegen geschlossener Schulen und Kindertagesstätten aufzupassen. Die Möglichkeit von Heimarbeit wird innerhalb der Staatsregierung ganz unterschiedlich genutzt, wie es auf LVZ-Nachfrage heißt.

So arbeiten beispielsweise in der Sächsischen Staatskanzlei 64 Prozent aller Beschäftigten von zu Hause. Rund zwei Drittel sind es auch im Finanzministerium. Das Wirtschaftsministerium hat 82 Prozent der Beschäftigten nach Hause geschickt, beim nachgeordneten Landesamt für Straßenbau und Verkehr sind es 66 Prozent und im Justizministerium 40 Prozent. In ähnlicher Größenordnung haben auch das Innenministerien, das Ministerium für Regionalentwicklung, das Wissenschafts- oder das Kultusministerium aufgrund der Corona-Krise reagiert.

Sensible Daten online nicht für alle verfügbar

Dass von Homeoffice nicht noch stärker Gebrauch gemacht wird, hat offensichtlich auch technische Gründe. Viele der sensiblen Daten sind online einfach nicht verfügbar, liegen abgeheftet im Büro.

Von den Bediensteten der Staatskanzlei, die von zu Hause arbeiten, haben mehr als ein Drittel den vollen, die übrigen einen beschränkten Datenzugriff, wie Regierungssprecher Ralph Schreiber mitteilt. Beim Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID), der der Staatskanzlei nachgeordnet ist, arbeiten 81 Prozent aller Bediensteten ohne technische Einschränkungen fern vom Büro.

Das Innenministerium hat 236 seiner 390 Bediensteten ins Homeoffice geschickt. Allerdings haben nur 74 von ihnen Vollzugriff auf die dienstlichen Daten.

Eingeschränkte Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten

Im Wirtschaftsministerium haben etwa zwei Drittel vollen Datenzugriff. Beim nachgeordneten Landesamt für Straßenbau und Verkehr trifft das nur auf knapp ein Drittel der Bediensteten zu.

Beim Ministerium für Regionalentwicklung arbeiten zwei Drittel der Mitarbeiter von zu Hause aus. Während der Corona-Krise wurden die meisten nach und nach technisch so ausgestattet, dass sie vollumfänglich auch von zu Hause arbeiten können.

Beim Kultusministerium haben 135 der 190 Mitarbeiter, die von zu Hause arbeiten, den vollen Datenzugriff. Im Wissenschaftsministerium sind es 130 von 159. Und im Justizministerium 64 von 80, die übrigen haben einen eingeschränkten Datenzugriff.

Finanzministerium spielt beim Homeoffice Vorreiterrolle

Vorbildlich steht das Finanzministerium da. Von den rund 350 Bediensteten seien abwechselnd zwei Drittel von zu Hause aus tätig. „Dabei haben sie weitgehend vollen Zugriff auf die erforderlichen Daten“, teilt das Ministerium mit. Im nachgeordneten Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement besteht laut Ministerium für die rund 1200 Bediensteten „weitgehend die Möglichkeit, auf die dienstliche IT-Umgebung von extern zuzugreifen“. Folglich braucht nur ein Drittel der Bediensteten vor Ort in den Dienststellen zu arbeiten.

„Es rächt sich jetzt, dass der Freistaat Sachsen in den letzten Jahren die Digitalisierung der Verwaltung nur schleppend vorangetrieben hat“, kritisiert der sächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst.

FDP-Politiker: In den Büros arbeiten einige am Limit

Es sei „geradezu paradox“, dass ein Teil der Mitarbeiter in Sachsen bei der Bewältigung der Corona-Folgen am absoluten Limit arbeite, während andere im Homeoffice gar nicht richtig arbeitsfähig sein können, so der Politiker.

Herbst schlägt zugleich versöhnliche Worte an: Im Vergleich mit den Bezirksverwaltungen in Berlin sei Sachsen trotz aller technischen Rückständigkeit offensichtlich sogar noch gut aufgestellt. „Seit Wochen sind in Berlin alle Bürgerämter für den Publikumsverkehr gesperrt – außer für Notfälle. Die einfache Ummeldung einer Zweitwohnung wird zur ‚mission impossible’“, schildert Herbst aus persönlicher Erfahrung. „Eine digitale Anmeldemöglichkeit gibt es erst gar nicht.“

Kritik kommt auch von Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach. Er hält es für „absurd, dass manche Mitarbeiter im Büro vollen Datenzugriff haben, während bei der mobilen Arbeit dies nicht gewährleistet werden kann.“ Der Freistaat müsse mehr in die technischen Ressourcen investieren. „ Sparsamkeit ist da fehl am Platze.“ Wie es gehen kann, zeige das Finanzministerium beispielhaft, sagt Schlimbach mit hörbaren Unterton.

Landesverwaltung rüstet technisch auf

Im März letzten Jahres sei beschlossen worden, beim Austausch oder Neukauf von technischer Arbeitsplatzausstattung darauf zu achten, dass die Endgeräte auch mobil und damit auch im Homeoffice eingesetzt werden können, erklärt Regierungssprecher Schreiber. „So werden derzeit mehr und mehr klassische Desktop-PCs durch Notebooks ersetzt und die zentralen Infrastrukturen für die Einwahl ins dienstliche Datennetz ausgebaut.“ Der Prozess dauere noch an. Aktuell stünde noch nicht jedem Bediensteten ein mobiles Endgerät und die notwendige Technik für die Einwahl zur Verfügung.

Zugleich verweist Schreiber auf das „Prinzip der sparsamen Mittelverwendung“. Funktionsfähige, mit aktueller Software ausgestattete Desktop-PCs sollten bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit von drei und mehr Jahren genutzt werden. Da auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssten, ginge das Ganze nicht ohne größere Investitionen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hätten die IT-Fachkräfte in den Behörden, im Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste und in der Sächsischen Staatskanzlei (Abteilung für Digitalisierung der Verwaltung) „alle naheliegenden Aktivitäten ergriffen, um den Ausbau der Telearbeitsfähigkeit zügig voranzutreiben“.

Schreiber bricht eine Lanze für alle Bediensteten im Homeoffice: Ihr Engagement sei trotz eingeschränkter technischer Möglichkeiten groß. „Jeder Bedienstete will seinen Teil zur Bewältigung der Corona-Pandemie beitragen.“

Von Andreas Dunte