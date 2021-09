Dresden

Urlaub zu Zeiten der Corona-Pandemie? Das gestaltete sich oft problematisch. Vor allem bevor Impfstoffe verfügbar waren. Sei es im Ausland oder aber auch in heimischen Gefilden. Das traf auch die sächsische Tourismusbranche hart. Mehrere Tausend Jobs gingen verloren. Am kommenden Montag begeht die Welttourismusorganisation den Welttourismustag, um auf die Bedeutung des Tourismus für viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens aufmerksam zu machen. Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch blickt derweil mit Zuversicht auf das Jahr 2022.

„Das kommende Jahr beginnen wir gleich mit einem besonderen Höhepunkt. Der Präsentation Sachsen als Partnerland der weltweit größten Tourismusmesse, der ITB in Berlin. Ich hoffe sehr, dass sich hier nach zwei Jahren Unterbrechung wieder die Welt des Tourismus trifft“, sagt Ministerin Klepsch.

Urlaubsland Sachsen

Laut dem sächsischen Tourismusministerium ist es in Zukunft das ausgesprochene Ziel, in Sachsen den Trend zum Inlandstourismus zu nutzen. So wolle man noch mehr Gäste für den Urlaub im Heimatland interessieren. Dabei soll auch der neue Wettbewerb „Sachsen geht weiter“ helfen. Die Gewinner und ihre Ideen für Innovationen im Tourismus sollen Ende des Jahres prämiert werden. Und das Potenzial ist da: Bereits zu Pfingsten war der Andrang beispielsweise in Leipzig groß.

„Der Tourismus wird sich weiter verändern, so werden die Themen Mobilität und Nachhaltigkeit eine größere Rolle spielen“, sagt Tourismusministerin Barbara Klepsch. So sei zum Beispiel der Ganzjahrestourismus ein wichtiges Thema, das auch finanziell unterstützt würde. „Wir motivieren die Regionen dazu, witterungsunabhängige Angebote zu machen. Dennoch wollen wir den Wintertourismus nicht aus den Augen verlieren. Ich werde noch in diesem Jahr zu einem Wintergipfel zu diesem Thema einladen, um mich mit der Tourismusbranche darüber auszutauschen“, so die Ministerin weiter.

Reisegruppen aus Übersee

Der Freistatt will zudem weiter gezielt im Ausland um Gäste werben. Aktuell passiert das bereits in Österreich. Und auch die ersten amerikanischen Reiseveranstalter waren laut Ministerium im September in Sachsen, um hier Reisen für ihre amerikanischen Kunden zu planen.

Von LVZ/tnh