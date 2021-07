Leipzig

Die Proteste von Ausbau-Gegnern des Flughafens Leipzig/Halle haben zu kontroversen Diskussionen geführt. Am Sonntag äußerte sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zu den Vorfällen am Schkeuditzer Airport.

„Die Grundlage unseres Zusammenlebens ist, dass Gewalt weder gegen Personen noch Sachen ausgeübt wird. Hier sind Grenzen überschritten worden. Dafür hat der Rechtsstaat vernünftige Instrumente und Schritte, die jetzt auch angewandt werden“, sagte Kretschmer auf LVZ-Nachfrage am Sonntag. „Ich glaube, die Mehrzahl der Menschen in Sachsen würde sagen: Recht wäre, wenn die Blockierer den Millionenschaden bezahlten.“

Als Reaktion auf die Flughafen-Blockade hatte Sachsen Wirtschaftsminister und SPD-Chef Dulig am Sonnabend bereits getwittert: „Der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Die Demo nachts am DHL-Drehkreuz ist inakzeptabel. Durch den Rückstau wurde gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen und der freie Handel am internationalen Airport blockiert. Protest gehört zur Demokratie, aber nicht so!“

