Leipzig/Dresden

Sachsen lebt seit einem Jahr im Corona-Krisenmodus. Für den Ministerpräsidenten des Freistaats gilt das aber auch. Ein Interview über die Pandemie und ihre Folgen.

Herr Ministerpräsident, vor einem Jahr hat das Corona-Virus Sachsen erreicht. Was waren damals Ihre ersten Gedanken?

Wir waren am 3. März in Hof und hatten eine gemeinsame Kabinettssitzung mit der bayerischen Landesregierung. Das hat für uns alle den Blick auf die Situation verändert. In Bayern herrschte damals schon ein viel stärkeres Infektionsgeschehen. An diesem Tag haben wir entschieden, die Buchmesse in Leipzig abzusagen...

...was nicht nur in Leipzig für große Enttäuschung gesorgt hat.

Ich habe noch den Sturm der Entrüstung in Erinnerung, vor allem aus der Branche der Messebauer. Später, hat sich dann herausgestellt, dass diese Entscheidung richtig war, auch wenn sie sehr bittere Folgen hatte.

„Was Corona bedeutet, haben wir erst im November erlebt“

Zwei Wochen später haben Sie dann mit Sozialministerin Petra Köpping die erste Corona-Schutzverordnung für Sachsen vorgestellt. War Ihnen damals schon klar, dass eine gewaltige Krise auf Sachsen zurollt?

Wir kannten die Bilder von Bergamo und das wollten wir auf jeden Fall verhindern. Wir haben damals kaum eine Belastung im Freistaat gespürt. Was Corona für Menschen so richtig bedeutet, wie mit dieser Infektion gestorben wird, das haben wir erst im November und Dezember erlebt.

Die dramatischen Bilder aus diesen Tagen haben sich bei vielen tief eingeprägt. Was ging in Ihnen vor?

Wir, die damals in den Kliniken und Pflegeheimen waren, werden diese Bilder nie vergessen. Sie haben uns klargemacht, wie dramatisch die Lage in Sachsen war. Umso mehr verstört mich jetzt, dass diese Bilder so schnell vergessen werden. Viele haben das Gefühl, dass alles nicht so schlimm gewesen sei und man zur Normalität übergehen könne. Genau das kann man eben noch nicht.

„Das Virus ist heimtückisch“

Warum, die Zahlen sind doch viel besser als im Spätherbst 2020?

Weil das Virus weiter heimtückisch und hochansteckend ist. Wir haben zwar sehr viel gelernt und selbst mit der britischen Mutation gibt es viele Chancen, dass der Sommer gut werden kann. Aber das passiert eben nicht, indem wir machen was wir wollen, sondern indem wir uns die Werkzeuge schaffen, um mit der Situation erfolgreich umzugehen. Statt auf Kontakte pauschal zu verzichten, brauchen wir sichere Kontakte. Dazu sind Schnelltests notwendig. Jeder Öffnungsschritt sollte mit Testmöglichkeiten abgesichert werden.

Im letzten Sommer war die Corona-Gefahr scheinbar weit weg. Die Ferien waren für viele Sachsen fast wie immer. Hat diese positive Stimmung zur Sorglosigkeit des Frühherbstes geführt?

Damals haben wir eine Erfahrung gemacht: Ferien und Reiseverkehr haben nicht nur in Sachsen immer wieder zum Aufflammen der Pandemie geführt. Rückblickend war es so: Wir hatten gute und funktionierende Hygiene-Konzepte. Aber sie haben ab dem Zeitpunkt nicht mehr ausgereicht, als die dunklere Jahreszeit anbrach und die Bevölkerung sich mehr in geschlossenen Räumen aufhielt.

„Das Betretungsverbot kam zu spät“

Was würden Sie aus heutiger Sicht anders machen, wo sind Fehler passiert?

Wir haben einen Fehler mit den Erfahrungen aus dem Frühjahr 2020 gemacht. Damals waren die Pflegeheime geschlossen und die Menschen haben sehr unter der Einsamkeit gelitten. Das wollten wir auf keinen Fall wiederholen. Nachdem klar wurde, wie bösartig das Virus in den Heimen wütet, haben wir das geändert. Aber das Betretungsverbot und die Pflicht zu Schnelltests kamen zu spät. Rückblickend würde man manches anders machen. Jetzt geht es aber vor allem darum, aus diesen Fehlern für die Zukunft zu lernen.

Gehört in die Fehler-Reihe auch der sächsische Widerstand gegen das Beherbergungsverbot? Sie haben am 14. Oktober beim Länder-Bund-Treffen diese Festlegung zum Ärger von Angela Merkel mit verhindert.

Politik muss immer maßvoll sein und Abwägungsentscheidungen treffen. Und Sie wissen, dass zum damaligen Zeitpunkt eine ganze Reihe von Verfassungsgerichten die dortigen Beherbergungsverbote aufgehoben haben. Unsere Einschätzung in Sachsen war deshalb, dass diese Maßnahme überzogen ist, sie wird keinen rechtlichen Bestand haben. Deshalb haben wir sie aufgehoben.

„Die dritte Corona-Welle wird es geben“

Wirbel verursachte die Nachricht, dass die Landesregierung am Gesundheits-Notstandgesetz arbeitet.

Wir haben nach den furchtbaren Tagen im Dezember das Gesundheitssystem noch einmal gestärkt. Dabei gab es auch Überlegungen, welche strukturellen Veränderungen notwendig sind. Im Sozialministerium wurde beispielsweise eine Stabsstelle eingerichtet. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Brand- und Katastrophenschutzgesetz nicht der Regelungsgegenstand ist für eine Pandemie. In diesem Zusammenhang gab es den Vorschlag für solch ein Gesetz.

Wie ist der konkrete Stand?

Es wird daran gearbeitet. Wir sollten uns nichts vormachen: Ich sehe viele Chancen für einen Sommer und auch für ein Frühjahr, in dem Dinge möglich sind. Aber zunächst einmal zieht auf uns eine sehr dunkle Wolke in Form der britischen Mutation zu. Die dritte Corona-Welle wird es in den nächsten Wochen geben. Deshalb müssen wir sehen, mit welchen Instrumenten wir ihr begegnen können.

„Falsch zu öffnen, zu öffnen, zu öffnen“

Sind es die Erfahrungen aus dem letzten Herbst, die Sie so vorsichtig werden lassen?

Als Ingenieur geht es mir darum, zu wissen, was passiert. Im Sommer kannten wir die Situation und konnten diese Freiheiten geben. Alles andere wäre auch falsch gewesen und vor Gericht gescheitert. Jetzt aber wissen wir, dass eine dritte Welle kommt. Dass die britische Variante des Virus zwischen einem Drittel und der Hälfte ansteckender ist. Deswegen wäre es doch falsch, nun zu öffnen, zu öffnen, zu öffnen.

Wie lange soll das noch so gehen?

Wenn wir jetzt möglichst wenig Interaktionen haben, dann werden wir besser durchzukommen als wenn das Virus die Chance hat, hunderttausende Menschen anzustecken. Das ist der Grund, weshalb ich jetzt sage: langsam. Das bedeutet aber nicht, dass es jetzt über die nächsten Wochen und Monate so geht. Ich weiß, es gibt eine Übermüdung in der Bevölkerung, die etwas mit der unglaublichen Überforderung und auch mit der Vereinsamung zu tun hat. Und auch mit dem Missmanagement bei den Wirtschaftshilfen.

„Das kann man nicht machen“

Sie meinen die Bundesregierung?

Was ist das für ein Vorgang? Die Bundesrepublik gibt 80 Milliarden für direkte Wirtschaftshilfen aus und es gibt eine Frustration in Größenordnungen, weil das Geld von November und Dezember heute noch nicht auf den Konten der Unternehmer ist. Menschen sehen sich in ihrer Existenz bedroht und fragen sich: Kommt nun das Geld oder war das alles nur ein leeres Versprechen? Das kann man nicht machen.

Wer ist denn konkret Schuld an dem Dilemma in Berlin. Wirtschaftsminister Peter Altmaier oder Finanzminister Olaf Scholz?

Es gab die Vorstellung, das Geld direkt über die Finanzämter auszuzahlen, weil die am besten wissen, wie die Finanzsituation eines Unternehmens ist. Das wurde vom Bundesfinanzminister abgelehnt. Stattdessen wurde ein sehr kompliziertes Verfahren aufgesetzt und das Ergebnis ist nun wie es ist. 75 Prozent des Umsatzes zu erstatten, ist ein sehr gutes Hilfsmittel. Aber es wirkt eben nicht und das nimmt den Menschen die Kraft.

„Große Bösartigkeit der AfD“

Wird es nach der Schalte mit der Kanzlerin am Mittwoch einen Stufenplan für Öffnungen geben?

Ich denke schon und ich möchte, dass das Parlament und die Volksvertreter intensiv darüber diskutieren. Es ist eine Abwägungsentscheidung, denn bei der Öffnung wird es nur Schritt für Schritt gehen. Die Frage, ob Gastronomie oder Einzelhandel, ob Sportstudio oder Tierpark nun als nächste dran sind, ist eine, die man nicht unter dem Aspekt der Gerechtigkeit diskutieren kann. Aber trotzdem muss sie entschieden werden.

Wie stehen Sie zur AfD-Initiative, die eine Landtags-Sondersitzung vorsieht?

Die AfD nimmt in unverantwortlicher Art und Weise eine Position ein, die Bedrohung durch diese Pandemie zu leugnen. Auf der einen Seite beschimpft sie Verantwortliche für die Situation in den Pflegeheimen, auf der anderen Seite übernimmt sie keine Verantwortung für Entscheidungen. Es ist bitter das zu sehen, weil es in einer schwierigen Zeit Patrioten braucht, die ihre eigenen Interessen hintenanstellen. Es ist eine große Bösartigkeit, die von der AfD ausgeht.

„Viele Existenzen sind erschüttert worden“

Ein Bestandteil des Stufenplans ist ja wohl, dass die Kreise ab einer bestimmten Inzidenz selbst Restriktionen verhängen. Was aber, wenn im Nachbarbundesland etwas ganz anderes gilt?

Sie haben da einen wunden Punkt getroffen. Es gibt am Ende tatsächlich Wechselwirkungen. Ich werde mit den Ministerpräsidenten von Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg deshalb auch im Vorfeld der Konferenz am Mittwoch darüber sprechen, was unsere Linie ist.

Wird es eine politische Aufarbeitung geben, falls die Corona-Pandemie irgendwann vorbei ist?

Wir werden insgesamt als Gesellschaft miteinander diese Pandemie besprechen müssen. Viele Existenzen sind erschüttert worden. Immer wenn etwas ausgesprochen wird, bleibt es nicht als Narbe zurück. Das muss mit einer Kommission neutraler Experten aufgearbeitet werden.

„Dafür braucht es keinen Sachsenfonds“

Sachsen hat im Zusammenhang mit Corona sechs Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen. Nun schlägt Wirtschaftsminister Martin Dulig einen Sachsenfonds vor. Wie stehen Sie dazu?

Mir ist wichtig, das sowohl in Sachsen als auch in Deutschland unsere Generation die Kredite zurückzahlt, die für die Bewältigung dieser Pandemie aufgenommen werden mussten. Sowohl die 400 Milliarden Euro in Berlin als auch die sechs Milliarden Euro in Sachsen waren notwendig. Eine künftige Generation wird aber andere Herausforderungen haben. Deshalb setze ich mich sehr für eine zeitnahe Rückzahlung ein. Das wird aber nur gehen, wenn wir Deutschland eine Dynamik verschaffen, die zu deutlich mehr Wirtschaftskraft, Wachstum, Arbeitsplätzen und Export führen.

Also kein Sachsenfonds?

Dafür braucht es keinen Sachsenfonds, sondern eine Bundesregierung, die den Menschen etwas zutraut, die nicht alles regeln will und die nicht immer mehr Bürokratie entwickelt.

„Entscheidend ist, dass wir schnell vorankommen“

Mit Blick auf den anstehenden Doppelhaushalt: Kann sich denn Sachsen weiter so viel leisten wie bisher?

Natürlich müssen wir Prioritäten setzen. In einen Haushalt von 20 Milliarden Euro ist aber sehr viel Gestaltungsspielraum. Man muss sich ein Stück weit konzentrieren. Wer neue Dinge machen will, muss auch sagen, an welchen Stellen das Geld reduziert wird. Das macht jeder bei sich zuhause und der Staat sollte das auch tun.

Stichwort Impfdrängler: Wo würden Sie die Grenze ziehen zwischen Rettung überzähliger Impfdosen und unberechtigtem Vordrängeln?

Das Entscheidende ist doch, dass wir schnell vorankommen. Jede Impfdosis, die im Freistaat vorhanden ist, muss wirklich verimpft werden. Dafür haben wir jetzt noch einmal zusätzlich 60 Millionen Euro bewilligt, um schneller voranzukommen. Im Moment geht es ja immer noch um homöopathische Dosen, aber das wird sich in den nächsten Wochen verändern. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt in dieser Frage.

„Dankbar für Unterstützung“

Aber ist der richtige Weg, die Impfzentren weiter auszubauen? Müssten nicht die Hausärzte viel stärker einbezogen werden?

Ein Impfzentrum in einer Stadt wie Zwickau verimpft am Tag 600 Dosen. Da kann man sich vorstellen, wie viele Hausärzte man braucht. Für den schnellen Durchsatz sind Impfzentren wichtig. Aber mit den Zunahme der Produktion von Impfstoff werden die Hausärzte immer mehr Verantwortung erhalten.

Wie lautet ihr Gesamtresümee für ein Jahr Corona in Sachsen?

Ich habe – und das verbindet mich mit vielen Ärzten und Krankenschwestern – die schlimmste Weihnachtszeit und den schlimmsten Jahreswechsel in meinem Leben erlebt. Es war eine furchtbare Situation und ich bin dankbar für so viel Unterstützung und übermenschliche Leistung, die vollbracht wurde. Das ist etwas, was mich wiederum glücklich macht: Dass man Menschen hat, auf die man sich verlassen kann. Menschen, die es einfach machen, weil es in dem Moment notwendig ist. Deswegen bin ich mir sicher, dass wir die kommenden Monate schaffen.

„Wir sehen Licht am Ende des Tunnels“

Obwohl noch gar nicht klar ist, welche Auswirkungen die britische Mutation hat?

Es gibt einen Tunnel, der wegen der Virus-Mutation etwas länger sein wird. Aber wir sehen alle an seinem Ende das Licht. Der Hotel- und Gaststättenverband beispielsweise hat kluge Vorschläge gemacht, damit wieder geöffnet werden kann. Nicht heute, aber in einer absehbaren Zeit.

Wie geht es nach Corona weiter?

Ein ganz wichtiges Thema ist die Fachkräftezuwanderung. Es muss nicht sein, dass wir in Sachsen immer weniger Einwohner werden. Wir brauchen die Zuwanderung von außen. Und außerdem wünsche ich mir natürlich, dass RB Leipzig in diesem Jahr den Meistertitel holt.

„Im Sommer bleiben wir in Deutschland“

Haben Sie mit Ihrer Familie schon Sommerpläne geschmiedet?

Wir haben unsere Pläne für Ostern beerdigt. Deshalb weiß ich auch, wie man sich da fühlt. Im Sommer werden wir wohl in Deutschland bleiben, was mich aber gar nicht traurig macht, weil es so tolle Gegenden gibt.

Von André Böhmer und Roland Herold