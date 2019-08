Kabarettisten aus Ost und West sehen in der Sachsen-Wahl am 1. September eine ernste Herausforderung. Mit einem Wahl-Special am Sonntag wollen sie in der Dresdner Herkuleskeule Stellung beziehen. Mit dabei sind bekannte Namen wie Olaf Schubert, Christian Ehring oder Christine Prayon – zu sehen ist das auch im Livestream.