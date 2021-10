Sachsens Ministerpräsident – unter italienischer Sonne

Rom

Felice Perani hat Tränen der Rührung in den Augen, als er dem sächsischen Ministerpräsidenten gegenübersteht. „Sie haben mir das Leben gerettet“, sagt er und überreicht Michael Kretschmer (CDU) stellvertretend für alle Helfer ein Geschenk, es ist die Nachbildung des Turiner Grabtuches. 76 Tage lang lag der Italiener Felice Perani mit einer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation des Leipziger Uni-Klinikums, nun kann er sich auch beim Landeschef bedanken für die Solidarität und Hilfe in einer Zeit, in der aus Peranis Heimat Bergamo dramatische Bilder um die Welt gingen. Der italienische Lehrer war einer von acht Patienten, die im März mit einer Luftbrücke aus Bergamo nach Sachsen geflogen wurden, weil dort die Kliniken niemanden mehr behandeln konnten. Vier Covid-Patienten kamen nach Leipzig, nur Perani überlebte – und ist den Leipzigern, Sachsen und Deutschland noch heute zutiefst dankbar. Wie ein Sohn oder ein Bruder sei er in Leipzig behandelt worden, sagt er. Insgesamt nahm Deutschland im Frühjahr 2020 44 Patienten aus dem Ausland auf. „Das ist gelebte europäische Solidarität. Wir haben gesehen, dass wir uns gegenseitig brauchen“, sagt Kretschmer an diesem Abend ganz staatsmännisch.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, l) redet in der deutschen Botschaft mit Felice Perani und gibt ihm die Hand. Quelle: Pawel Sosnowski/Sächsische Staatskanzlei/dpa

Perfekter Abschluss

Es ist der perfekte Abschluss für den Ministerpräsidenten hier an diesem Spätsommerabend in Rom in der „Villa Almone“, der Residenz des Deutschen Botschafters, zum Ende seines Kurzbesuchs in der italienischen Hauptstadt. Fernab der sächsischen Heimat und eine Woche nach den desaströsen Ergebnissen der CDU in Sachsen bei der Bundestagswahl kann der CDU-Politiker einmal vor allem positiv über sein Bundesland sprechen. Hier muss er nicht erklären, warum die Sachsen bei dieser Wahl anders gewählt haben als andere Bundesländer. Muss sich nicht um das Image seines Landes sorgen, das in der vergangenen Woche schon wieder gelitten hat. Muss sich nicht darüber ärgern, dass auch der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet dafür mitverantwortlich ist, dass seine Partei in der einstigen schwarzen Hochburg Sachsen so verloren hat und er nun wie damals nach der Bundestagswahl 2017 wieder vor der Frage steht: Was ist der Weg für Sachsen?

Hingehen und Zuhören als politisches Prinzip

„Wir haben in den vergangenen vier Jahren viel mit den Menschen in Sachsen geredet, zugehört und versucht, Dinge zu verbessern“, sagt der Ministerpräsident, der das Zuhören und Hingehen zum politischen Prinzip für sich gemacht hat. Das schlechte Ergebnis seiner Partei wertet er als Protest. „Mir geht es jetzt auch darum, den Menschen im Land aufzuzeigen, wie die Zukunft in unserer Heimat aussehen kann – eine Vision für Sachsen zu entwerfen, die Mut macht.“ Und damit fängt er nun unter der italienischen Sonne an.

Hier sollen die schönen Seiten von Sachsen im Vordergrund stehen; und deshalb hat die Delegation des Ministerpräsidenten sogar das Bergmusikkorps Schneeberg mitgebracht. Am Montagabend wird in Rom in der Deutschen Botschaft der Tag der Deutschen Einheit mit mehr als 500 Gästen „nachgefeiert“ – umrahmt von den Schneeberger Bläsern, die neben den deutschen und italienischen Hymnen natürlich das Steigerlied im Gepäck haben. Sachsen ist in diesem Jahr Ausrichter dieser Einheitsfeier in Rom. Sächsische Unternehmen wie Glashütte Original oder Wandelbots aus Dresden dürfen sich präsentieren, großformatige Bilder vom Cospudener See, der Sächsischen Schweiz und „Elbflorenz“ säumen den Roten Teppich. Der Ministerpräsident betont, wie wichtig die Wertegemeinschaft Europa sei, um vor allem der Weltmacht China etwas entgegenzusetzen. Dabei hören ihm auch der ehemalige Hessen-Ministerpräsident Roland Koch (CDU) zu, sowie der frühere CDU-Bundesminister Franz Josef Jung, die auch gerade in Rom sind. Weltpolitik trifft auf Landespolitik – und Parteipolitik.

Mit einem sehr herzlichen „Grazie“ verabschiedete sich Felice Perani (sitzend) im Mai 2020 von UKL-Vorstand Prof. Christoph Josten (beim Ellenbogengruß) sowie seinen Ärzten Prof. Sebastian Stehr (vorn, Mitte) Dr. Sven Laudi (3.v.l.) und Prof. Sven Bercker (hinten, 2.v.l.). Quelle: Stefan Straube/UKL

Das Programm der Delegationsreise dauert nur einen Tag, mehr Zeit wollte sich Sachsens Ministerpräsident kurz nach der Bundestagswahl nicht nehmen, um wichtige Gespräche innerhalb der Partei nicht zu verpassen. „Wir müssen als CDU Gespräche mit uns selbst führen – das wird aber gerade erfolgreich vermieden“, sagt Kretschmer. Deshalb habe er nun doch mehr Zeit als gedacht. Dieser kurze Seitenhieb geht in Richtung des politischen Berlin und der plötzlichen Jamaika-Diskussionen. Aber das soll eigentlich weiter weg sein.

„Diese kurze Reise ist für mich wie den Akku aufzuladen – auch in inhaltlicher Sicht“, sagt Kretschmer, als er gerade vom Gespräch mit dem italienischen Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti kommt. Über die Halbleiterkrise haben sie gesprochen, wie sie mit den Plänen des US-Chipherstellers Intel umgehen, der für neue Chipfabriken in Europa bis Milliarden investieren will, wofür auch EU-Subventionen notwendig würden. Sachsen möchte als Innovationsstandort bei diesem Zukunftsthema natürlich im Rennen sein. Und auch mit dem Wirtschaftsminister ist wie zuvor mit dem italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza Corona ein Thema: Wie kann man Unternehmen vor Beginn des Herbstes in der Corona-Pandemie Sicherheit geben? „Italien macht derzeit eine stringente Corona-Politik und alle wissen, damit kommt man nun auch durch die nächsten Monate. Die Maßnahmen kann man schultern, die sind vertretbar“, sagt der Ministerpräsident und meint den „Green Pass“, vergleichbar mit der deutschen „3G“-Regelung. In Italien ist bald nichts mehr möglich ohne „Green Pass“, sogar am Arbeitsplatz soll der Impf- oder Testnachweis Pflicht sein. Auch so wolle man in Italien die Impfquote noch weiter erhöhen. Für bestimmte Berufsgruppen wie medizinisches Personal gibt es eine Impfpflicht.

Regeln strenger eingehalten

Überhaupt findet Ministerpräsident Kretschmer, die Italiener nähmen aus ihren Erfahrungen die Pandemie ernster, und meint zu bemerken, dass in Rom die Regeln strenger eingehalten werden: Maskenpflicht, Impf- oder Testnachweis sind vorzuzeigen in Restaurants. Diese Ernsthaftigkeit wünschte er sich auch in Sachsen. „Wir müssen stärker darauf achten, dass die getroffenen Regeln auch eingehalten werden“, sagt er. Und gibt auch Fehler in der eigenen Kommunikation zu: „Mit Drohungen oder Verboten können wir die Impfbereitschaft nicht erhöhen“. In Italien sind mehr als 80 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, Sachsen ist weiter Schlusslicht in Deutschland mit einer Quote von etwa 55 Prozent. Und so kommt er in Italien zum Schluss, dass die 3-G-Regelung nicht reiche. „Private Arbeitgeber müssen das Recht erhalten, von ihren Mitarbeitern zu erfahren, ob sie geimpft sind oder nicht“, sagt Kretschmer.

Enges Miteinander bis zur Marktreife

Bei Luiss Enlab, einem sogenannten Start-up Accelorator („Beschleuniger“), kann sich die sächsische Delegation, der auch der scheidende Bundestagsabgeordnete Marian Wendt (CDU) aus Nordsachsen, die Landtagsabgeordneten Alexander Wiesner (AfD) und Sören Voigt (CDU) sowie Landrat Rolf Keil aus dem Vogtland und Prof. Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, angehören, einmal anschauen, was diese Corona-Politik im Arbeitsalltag heißt: Voll besetzte Räume, ein enges Miteinander. Hier kommen junge Italiener zusammen, um ihre Unternehmensideen mithilfe von Förderungen zur Marktreife zu bringen. Auch Sachsen habe das Potenzial, gerade in Leipzig und Dresden, aber der Freistaat müsse sich noch besser aufstellen, es gäbe „Gelingungsfaktoren“, bilanziert Kretschmer später.

Was der Ministerpräsident auch mitbringt nach Sachsen: Die Erneuerung der Regionalpartnerschaft, die er mit dem Präsidenten der Region Lazio, Nicola Zingaretti, unterzeichnet hat – man wolle weiter zusammenarbeiten und sich in den Bereichen Wissenschaft und Innovation austauschen, Start-ups vernetzen. Dafür gibt es nun eine Arbeitsgruppe. „Man muss sich eben in der Welt umschauen“, sagt Kretschmer über die Reise. Als er wieder in Deutschland ankommt, regnet es.

Von Hannah Suppa