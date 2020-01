Sachsens Pflege-Unternehmer fordern mehr Zuschüsse durch Pflegekassen

Dresden

Das Wort Fachkräftemangel mag Igor Ratzenberger in Bezug auf die Situation in der sächsischen Pflege schon gar nicht mehr hören. „Wir sprechen eher von einem Personalmangel – beziehungsweise einem Personalnotstand“, sagt der Vorsitzende der sächsischen Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa). Erklärend fügt er hinzu: „Wir finden jetzt nicht einmal genug Hilfspersonal“. Zum zehnten Mal sind am Mittwoch in Dresden Sachsens private Pfegeunternehmer zusammengekommen, um über die Probleme der Branche und eventuelle Lösungsansätze zu sprechen. Die diskutierten Themen brennen seit Jahren: Neben der vorherrschenden Mitarbeiterfrage ging es um die Zuwanderung ausländischer Pflegekräfte sowie Möglichkeiten der Digitalisierung.

4000 Pflege-Ausbildungsstellen in Sachsen

„Das Problem wird sich durch den demografischen Wandel in Zukunft noch verstärken“, prophezeit Ratzenberger. Nach Angaben des statistischen Landesamtes in Sachsen wird es im Jahr 2030 einen Mehrbedarf von knapp 16000 Vollzeitstellen geben. Da reicht es nicht, dass laut dem bpa-Vorsitzenden die Zahl der Pflege-Azubis in Sachsen seit acht Jahren leicht ansteigt. Abhilfe soll die Reform der Pflegeausbildung ab Januar dieses Jahres mit dem generalistischen Berufsabschluss „Pflegefachkraft“ schaffen. 2020 sollen hierfür in Sachsen rund 4000 Ausbildungsstellen zur Verfügung stehen – die meisten davon bei privaten Diensten und Einrichtungen. Diesen Azubis – sowie allen aktiven Pflegenden – müsse man nun auch moderne und gute Arbeitsbedingungen bieten, sagt Sozialministerin Dagmar Neukirch ( SPD), die der Branche auf dem Fachtag ihre Unterstützung zusagte.

Unternehmen wollen Löhne nicht mit eigenen Mitteln aufstocken

Neukirch wie Ratzenberger betonten die Relevanz gesellschaftlicher Wertschätzung für die Attraktivität des Pflegeberufes. Um 4000 Ausbildungsplätze besetzen zu können, müsse sich aber noch mehr verändern. „Wir sprechen hier ganz einfach auch von der Bezahlung in der Pflege. Es muss mehr Geld in das System fließen“, sagt der bpa-Vorsitzende. „Und dieses Geld wird in der benötigten Höhe nicht aus den Gewinnen der Unternehmen kommen – sagen wir es mal so deutlich“, fügt er hinzu und plädiert stattdessen auf eine Erhöhung der Zuschüsse für Pflegesachleistungen durch die Pflegekassen. Andernfalls müsse jede Preiserhöhung und jede Lohnanpassung – wie bisher – auf die Kosten der Pflegebedürftigen gehen.

Zudem fordert die Branche eine Entlastung durch Entbürokratisierung. Noch immer sei die Kommunikation mit Krankenkassen und Ärzten in vielen Bereichen nicht digital und somit sehr zeitaufwändig. Auch das Verfahren zur Anerkennung ausländischer Pflegekräfte sei extrem kompliziert, teuer und unklar im Ausgang. „Unser Bedarf an Pflegekräften ist momentan unbegrenzt“, sagt Ratzenberger. Es sei nun Aufgabe der Politik, Hürden abzubauen, um die Rekrutierung aus dem Ausland zu vereinfachen.

Von Hanna Gerwig