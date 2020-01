Sachsens Polizei fährt künftig E-Golf – warum die Polizei fast immer auf VW setzt

Dresden

Sachsens Polizei fährt VW – künftig auch elektrisch. Noch in diesem Quartal sollen die ersten E-Golf als Streifenwagen an den Start gehen. „Das Polizeiverwaltungsamt wird den Polizeidienststellen im ersten Quartal 2020 zehn E-Golf zur Verfügung stellen“, kündigte eine Sprecherin des Innenministeriums gegenüber der LVZ an. Damit hält der Stromer, der seit 2017 auch in der Gläsernen Manufaktur in Dresden gebaut wird, erstmals auch Einzug in den Polizeidienst des Freistaates.

Und die Stromer sind sogar doppelte Sachsen: Montiert wird der E-Golf in Dresden, zum Streifenwagen umgerüstet wird er dann in dem 2013 eröffneten Spezialwerk von VW in St. Egidien vor den Toren Zwickaus. Und auch seine Weltpremiere feiert der zum Streifenwagen umgebaute Stromer in Sachsen: 2014 auf derPolizeimesse GPEC in Leipzig. Wenig später ging das erste Exemplar sogar real auf Verbrecherjagd – aber nicht in Sachsen, sondern auf Helgoland.

Dabei fahren Sachsens Ordnungshüter schon seit Jahren auch elektrisch. „Derzeit befinden sich 45 Elektrofahrzeuge im Fuhrpark der sächsischen Polizei“, so die Sprecherin. Doch während ansonsten fast durchweg VW gefahren wird, stammen die Stromer ausschließlich von anderen Marken: 15 Renault Zoe, fünf Renault Kangoo Z.E. und 25 Exemplare der inzwischen eingestellte Elektro-Version der B-Klasse von Mercedes. Eingesetzt werden sie vor allem für planbare Fahrten von Bürgerpolizisten und Kurierfahrten. Modelle aus Sachsen sucht man im Elektro-Fuhrpark dagegen bisher vergebens: Kein E-Golf aus Dresden und auch kein einziger BMW i3 aus Leipzig, der hier bereits seit 2013 gebaut wird.

BMW i3 wird in Nürnberg nicht mehr eingesetzt

Das war vielleicht auch besser so. Zumindest, wenn den Beamten im benachbarten Bayern glaubt. Die hatten schon 2015 zehn E-Autos für den Streifendienst angeschafft – und dabei konsequent auf den Elektro-BMW aus Leipzig gesetzt. Das Urteil nach gut vier Jahren Testbetrieb fällt vernichtend aus: „Das Fahrzeug eignet sich nicht als Standardstreifenwagen“, sagte Polizeisprecher Michael Siefener den „Nürnberger Nachrichten“.

Nur 160 Kilometer Reichweite mit einer Akkuladung seien einfach zu wenig, Platz für die Ausrüstung der Beamten gebe es in dem Kompaktwagen auch nicht. Und wenn mal jemand festgenommen werde, müsse der sich auf die enge Rückbank zwängen. Der i3 der Nürnberger Polizei wird inzwischen daher nur noch zur Verkehrserziehung eingesetzt. Als Flop sieht der Polizeisprecher den Test trotzdem nicht. „Der BMW i3 hat sich jedoch als umweltfreundliche Ergänzung für bestimmte Einsatzbereiche wie Verkehrsprävention und Ermittlungsdienste herausgestellt. Außerdem hat er sich als Imageträger in der Öffentlichkeit bewährt.“

Übergabe der i3-Flotte an die Bayerische Polizei im September 2015 in München. Quelle: Bayerisches Innenministerium

Umrüstung der Fahrzeuge in St. Egidien bei Zwickau

Zumindest bei der Reichweite hat BMW längst nachgebessert. Der aktuelle i3 schafft dank größerer Akkus 260 Kilometer. Sachsens Polizei setzt jetzt trotzdem lieber auf das Konkurrenzmodell von VW aus Dresden. Und bei den nun bestellten zehn E-Golf soll es nach dem Willen von VW nicht bleiben. „Wir wollen in St. Egidien dann auch Elektrofahrzeuge umrüsten“, kündigte Werkssprecher Carsten Krebs gegenüber der LVZ an. Schließlich werden in Zwickau ab Mitte 2020 nur noch E-Autos gebaut. Die Produktion des vollelektrischen ID.3 läuft seit November, im Mai soll als zweites Modell das SUV ID Crozz folgen, das dann ID.4X heißen wird. In St. Egidien könnte beide Modelle dann mit Blaulicht und Martinshorn ausgerüstet werden.

Schließlich gehört VW ansonsten zu den Hauptausrüstern der Polizei – vor allem in Sachsen: Von den insgesamt 1169 Funkstreifenwagen im Freistaat tragen 1049 das VW-Logo am Kühlergrill – fast 90 Prozent. Die beliebtesten Modelle laut Innenministerium: Golf V, Golf VI und Golf 7. Die anderen beiden sächsischen Hersteller spielen dagegen kaum ein Rolle. Nur ein BMW befindet sich im Fuhrpark – und kein einziger Porsche.

Mehr zum Thema:

Nur 120 Einsatzfahrzeuge kommen von anderen Herstellern als VW – und fast die Hälfte davon fährt elektrisch. Bei Renault sind sogar ausschließlich die Elektroautos im Einsatz. Das bescherte dem französischen Hersteller aus dem Stand den Aufstieg zum viertwichtigsten Auto-Lieferanten der sächsischen Polizei – hinter Opel (52) und Mercedes, wo zu den 25 Stromern noch 12 Fahrzeuge mit klassischem Antrieb hinzukommen.

Bisher vier bis fünf Millionen Euro pro Jahr fürs Tanken

Angeschafft wurden die bisherigen E-Streifenwagen allesamt 2016. Bei der Übergabe der Fahrzeuge sprach der damalige Innenminister Markus Ulbig ( CDU) vom „bisher größten E-Mobilitätsprojekt bei der sächsischen Polizei“. Finanziert wurde der Kauf damals von der Sächsischen Energieagentur im Rahmen des Projekts „Schaufensters Elektromobilität“. Und damit die Stromer auch Tanken können, wurde für jedes der 45 Autos auch eine Ladesäule vors Revier gebaut. Insgesamt zwei Millionen Euro lief sich der Freistaat das Projekt damals kosten. Erste Tests mit E-Autos liefen bei Sachsens Polizei sogar schon 2013 und 2014: Ein Jahr lang durften die Bürgerpolizisten mit zehn Elektro-Smart aus dem Hause Daimler auf Streife gehen.

„Der Umweltaspekt spielt bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge seit längerer Zeit bereits eine Rolle“, sagte die Ministeriumssprecherin. So fließe bei der Ausschreibung neben dem Kaufpreis auch der Spritverbrauch ein. Und es werde auch geprüft, inwieweit sich Benziner und Diesel im Fuhrpark durch Stromer ersetzen lassen. Das könnte sich am Ende sogar rechnen: Denn bisher gibt der Freistaat jedes Jahr vier bis fünf Millionen Euro für das Betanken der Polizeiautos aus. Diese Tankrechnung würde bei mehr E-Autos im Fuhrpark sinken, erklärte die Sprecherin.

Volkswagen mit großen Interesse an Belieferung

Und warum erhält fast immer VW den Zuschlag? Mit einer Bevorzugung des heimischen Anbieters habe das nichts zu tun, wehrte die Ministeriumssprecherin ab. Der Kauf neuer Polizeiautos werde ganz normal europaweit ausgeschrieben. „Jeder Anbieter, der die entsprechend ausgeschriebenen Leistungen anbietet, kann sich grundsätzlich an den Verfahren beteiligen.“ Und es gebe auch regelmäßig mehrere Angebote. Den Zuschlag erhalte dann das wirtschaftlichste.

Dass das oft von VW kommt, hat aber offenbar seinen Grund. „Die Polizei genießt allgemein ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung und hat ein positives Image“, sagte ein Sprecher in Wolfsburg. „ Volkswagen hat daher grundsätzlich Interesse daran, sie mit Fahrzeugen zu beliefern.“ Das, so glauben Beobachter, dürfte in die Preisgestaltung einfließen.

Von Frank Johannsen