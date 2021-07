Dresden

Diese Bilder lassen den Atem stocken: Auf einem Leipziger Schießstand steht ein Polizist dicht neben den Schießscheiben, nahezu ungeschützt in der Schussbahn – während ein anderer Beamter das neue Sturmgewehr Haenel CR223 testet. Ein winziger Fehler würde genügen und das Training könnte in einer Katastrophe enden. Zu sehen ist dieser lebensgefährliche Leichtsinn auf einem heimlich gedrehten Video, das die „Morgenpost“ am Freitag veröffentlicht hat. Besonders pikant ist dabei: Bei dem Mann vor der Feuerlinie handelt es sich nicht etwa um einen unerfahrenen Beamten, sondern um den Chef-Schießtrainer der sächsischen Bereitschaftspolizei in Leipzig.

Chef der Bereitschaftspolizei wusste seit März bescheid

Wie sich jetzt herausstellt, hat der Chef der Bereitschaftspolizei, Dirk Lichtenberger, bereits seit dem 12. März dieses Jahres von den lebensgefährlichen Sicherheitsverstößen gewusst und eine Prüfung durch das Fortbildungszentrum der sächsischen Polizei in Auftrag gegeben. Allerdings wurde versäumt, das Innenministerium beziehungsweise den Landespolizeipräsidenten über den Vorfall zu unterrichten. Bemerkenswert erscheint im Nachgang auch: Mit der entsprechenden Stellungnahme des Fortbildungszentrums, nur für Aus- und Weiterbildung zuständig zu sein, betrachtete das Präsidium der Bereitschaftspolizei den Vorgang als abgeschlossen – weitere Konsequenzen blieben aus.

Landespolizeipräsident: Nicht tolerierbarer Sicherheitsverstoß

Aus Sicherheitskreisen verlautete am Freitag, dass der lebensgefährliche Vorfall wohl kein Einzelfall gewesen sein soll. Sachsens Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar spricht gegenüber der LVZ von einem „nicht tolerierbaren Sicherheitsverstoß“, nachdem er das entsprechende Video gesehen hat. „Gegen die beteiligten Beamten werden Disziplinarverfahren eingeleitet. Mit Bekanntwerden der Aufnahmen im Sächsischen Staatsministerium des Innern wurden derartige Verfahrensweise für die gesamte sächsische Polizei untersagt“, erklärt Kretzschmar. Aus dem sächsischen Innenministerium heißt es darüber hinaus: Die Einschätzung des Fortbildungszentrums werde im Haus von Ressortchef Roland Wöller (CDU) insbesondere mit Blick auf die Arbeitssicherheit „nicht geteilt“.

Neues Dienstgewehr wird in Leipzig getestet

Bei dem auf einem Leipziger 25-Meter-Schießstand gefilmten Vorfall handelte es sich um Tests für das neue Sturmgewehr CR223 der sächsischen Polizei, das von der Suhler Waffenschmiede Haenel hergestellt wird. Mit einer sogenannten Anschussprüfung muss die Visiereinrichtung eingestellt werden – auch deshalb erscheint der Sicherheitsverstoß des Schießtrainers umso leichtfertiger. Es handelte sich allerdings nicht um eine Aus- und Fortbildung, für die bundesweit einheitliche Regeln gelten, betont das Landespolizeipräsidium. Die Anschussüberprüfung sei ein rein technischer Vorgang, „der ausschließlich von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt wird“.

Von Andreas Debski