Sachsens Regierung trifft sich zur Haushaltsklausur in Dresden

Leipzig

In der Staatskanzlei in Dresden kommt an diesem Montag (10.00 Uhr) die Regierung für ihre Haushaltsklausur zusammen. Diskutiert werden soll der neue Doppelhaushalt für die Jahre 2020/21 - und welche Ziele und Vorhaben sich angesichts der Herausforderungen der Corona-Pandemie umsetzen lassen.

In den vergangenen Wochen kamen die Koalitionsfraktionen für Diskussionen zum neuen Doppelhaushalt zusammen - dabei ging es auch um die Prioritätenlisten der Parteien.Im Juni hatte sich das Kabinett bereits in Meerane zur Haushaltsklausur getroffen. Damals hieß es, dass Sachsen trotz Einnahmeverlusten weiter mit einem Etat auf bisherigem Niveau planen will.

Anzeige

Demnach würden für den kommenden Doppelhaushalt 2021/2022 ‎pro Jahr knapp 21 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Die erste Lesung zum Doppelhaushalt soll es am 16. Dezember im Landtag geben. Der Haushaltsbeschluss soll Ende April 2021 stehen.

Von dpa