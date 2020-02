Sachsens Schäfer und Jäger begrüßen vereinfachten Wolfs-Abschuss

Leipzig

Wölfe können künftig nach Angriffen auf Nutztiere leichter abgeschossen werden. Der Bundesrat stimmte am Freitag in Berlin einer neuen Regelung zu, die den Abschuss auch dann erlaubt, wenn nicht klar ist, welches Raubtier genau etwa Schafe gerissen hat - und zwar so lange, bis es keine weiteren Schäden mehr gibt. In Sachsen stieß die Entscheidung am Freitag bei Betroffenen auf positives Echo.

So begrüßt der Sächsische Schaf- und Ziegenzuchtverband – mit Sitz im Leipziger Ortsteil Liebertwolkwitz – die Neuregelung ausdrücklich. „Wir haben gehofft, dass der Bundesrat die Entscheidung so trifft", sagte Verbandssprecherin Regina Walther gegenüber der LVZ. Es gehe keineswegs darum, jeden Wolf zu töten, betont sie, "sondern nur Problemwölfe, die sogar geschützt Schafe und Ziegen reißen. Wichtig ist, dass Landräte jetzt Rechtssicherheit haben."

Zum Mindestschutz gehören Walther zufolge unter anderem 90 Zentimeter hohe Elektrozäune. Zudem sollten Weidetiere nicht angebunden werden, damit sie im Notfall flüchten können. Die Züchterin rechnet damit, dass einzelne Wölfe Weidetierhaltern jetzt auch im Leipziger Umland vermehrt Kopfschmerzen bereiten, wo bislang keine Wolfsrudel bekannt sind. Auf der Suche nach neuen Territorien könnten Jungtiere hier aufkreuzen, nachdem das Rudel sie verstoßen hat. "Eine hundertprozetige Sicherheit gibt es nicht."

Jäger: Nur ein erster Schritt

Für Frank Seyring, Präsident des Sächsischen Jägerverbandes, gehen die Veränderungen im Gesetz allerdings noch nicht weit genug. „Das kann nur ein erster Schritt sein. Von einer guten Lösung sind wir noch weit entfernt“, sagte Seyring auf LVZ-Nachfrage. Auch mit der neuen Regelung müsse jeder Abschuss noch konkret freigegeben werden. „Fakt ist aber, der Wolf kann sich bei uns weiter ohne Ende ausbreiten“, so der Jäger-Präsident. Er plädiert stattdessen für eine Regelung, die eine Maximalgröße der Wolfspopulation festlegt. „Alles was über die diese Bestandsgrenze hinausgeht, könnte dann wie bei jeden anderen Tier auch, entnommen werden.“

Zudem kritisierte Seyring, dass die Debatte über den Wolf in Deutschland vor allem von den Großstädtern dominiert werde. „Die Gefahr, die vom Wolf ausgeht, wird von vielen verkannt. Ich möchte mal die Leute sehen, wenn auf ihrem Marktplatz eine Schafherde vom Wolf gerissen wird“, so Seyring weiter.

Umwelthilfe: Neues Gesetz ist rechtswidrig

Umweltschützer protestieren dagegen seit längerem gegen die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes. Für den BUND Sachsen ist klar, dass der Wolf aus dem Jagdrecht entfernt und auch die Tötung von sogenannten „Problemwölfen“ grundsätzlich keine Option sei, sondern stattdessen auf Vergrämung und besseren Schutz der Nutztiere gesetzt werden sollte. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hält die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes für auch europarechtswidrig, da sie strenge Vorgaben des Artenschutzrechts für Ausnahmegenehmigungen für den Abschuss geschützter Tierarten unterläuft.

Mit der Gesetzesänderung sei der Bestand geschützter Arten wie Fischotter, Kegelrobbe und Luchs in Deutschland in Gefahr. Die DUH kritisiert, dass ein möglicher Einspruch des Bundesrats gegen die Gesetzesnovelle ausblieb, und kündigt an, den Vollzug durch die Bundesländer genau zu beobachten. Im Vorfeld hatten Naturschutzverbände Bundestag und Bundesrat mehrfach aufgefordert, den geplanten Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes nicht zuzustimmen.

Von Mathias Wöbking / Matthias Puppe