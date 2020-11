Dresden

In Sachsen sollen die Weihnachtsferien als zusätzlicher Schutz gegen die Corona-Ausbreitung in diesem Jahr vorgezogen werden. Das kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bereits vor den Beratungen mit Amtskollegen und Bundeskanzleramt an. Bei Sachsens Schülern trifft diese Aussicht, bereits nach dem 18. Dezember Ferien zu haben, allerdings auf wenig bis gar keine Begeisterung. „Eine Verlängerung der Weihnachtsferien können wir nicht befürworten“, sagte Joanna Kesicka, Vorsitzende des Landessschülerrates, am Mittwoch gegenüber der LVZ.

„Man muss sich fragen, löst dass das Problem und wie viel erhofft man sich davon?“, fragt sich Kesicka. Ein oder zwei Tage mehr Winterferien seien zwar machbar: „Aber wie groß wird der Beitrag zur Senkung der Infektionszahlen sein? Ein längerer Zeitraum wäre vermutlich effektiver, aber Weihnachten steht in weniger als einem Monat an“, so die Schülersprecherin weiter.

LSR warnt: Zeitpläne geraten durcheinander

Abgesehen vom zweifelhaften Effekt der zusätzlichen Ferientage bringe das Vorziehen auch logistische Probleme für Lehrer und Schüler: „Die Schulen haben ihre Zeitpläne auf die Ferienzeiten eingestellt, insbesondere für Leistungskontrollen und Klausuren, jede Ferienverschiebung bringt diese Pläne durcheinander. Gerade Abschlussjahrgänge werden dadurch zusätzlich unter Stress gesetzt“, so Joanna Kesicka weiter.

Laut Plan sollen die Weihnachtsferien in Sachsen eigentlich am 23. Dezember beginnen und bis zum 4. Januar dauern. Eine Vorverlegung des Beginns würde bedeuten, dass es zwei mehr Ferientage werden, die gegebenenfalls später in anderen Ferien wieder ausgeglichen werden müssten.

Sachsens Ministerpräsident berät am Mittwoch unter anderem auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU), welche Maßnahmen die weiterhin hohen Infektionszahlen und inzwischen auch stark gestiegenen Fälle von verstorbenen Covid-19-Patienten verringern können. Neben vorgezogenen Ferien sollen auch die Feiern zum Weihnachtsfest auf einen bestimmten Personenkreis begrenzt werden.

Von Matthias Puppe