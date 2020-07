Dresden

Nach den Sommerferien sollen sich Sachsens Schüler wieder auf Unterricht im Normalbetrieb einrichten – allerdings weiterhin unter Pandemiebedingungen. „Wir wollen im neuen Schuljahr so viel wie möglich Präsenzunterricht“, gab Kultusmister Christian Piwarz ( CDU) als Ziel aus. „Die Schülerinnen und Schüler werden wie gewohnt in ihren Klassen und Kursen nach den geltenden Stundentafeln und Lehrplänen unterrichtet.“

Damit besteht ab 31. August wieder uneingeschränkte Schulbesuchspflicht. Der bislang vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern gilt im kommenden Schuljahr für Schulen und schulische Veranstaltungen nicht mehr. Piwarz appellierte aber an ein Höchstmaß an Disziplin und Verantwortungsbewusstsein, vor allem während der Ferien. Was er aus spanischen Urlaubsregionen gesehen habe, „erfüllt mich mit Sorge“, so der Minister. seine dringende Bitte: „Nicht nachlässig werden!“

Defizite sollen abgebaut werden

Piwarz erinnerte daran, dass die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Monaten mit sehr unterschiedlichen Lehr- und Lernvoraussetzungen konfrontiert waren. „Es ist daher besonders wichtig, für jeden Schüler den Nachholbedarf zu bestimmen und die ermittelten Defizite in der Unterrichtsplanung für das neue Schuljahr zu berücksichtigen“, unterstrich der Minister. Der Pflichtunterricht habe im kommenden Schuljahr höchste Priorität. „Das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung und Teilhabe und die Chancengerechtigkeit dürfen in der Abwägung mit Infektionsschutzmaßnahmen nicht leichtfertig unter die Räder geraten“, stellte der Minister klar. „Schulschließungen werden nur die Ultima Ratio sein.“ Diese würden im Falle von Infektionen lokal und zeitlich begrenzt durchgesetzt.

Für den Fall, dass vorübergehende Lernzeiten für die Schüler zu Hause nötig seien, müssten Kommunikationswege mit Schülern und Eltern ebenso wie das Angebot von Präsenz-Sprechzeiten geklärt werden. Jede Schule solle einheitliche Lösungen in der elektronischen Kommunikation und beim Fernunterricht etablieren.

Studie belegt geringe Infektionszahlen

Schulleitungen können ab Herbst eigenverantwortlich festlegen, in welchen Situationen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Auch Sportunterricht soll möglichst oft stattfinden. Anwesende müssen täglich dokumentiert werden, um Infektionsketten besser nachvollziehen zu können. Allerdings sollten Kinder mit Erkältungssymptomen im Zweifel lieber zu Hause bleiben, so Piwarz. „Wir wollen gesunde Kinder an unseren Schulen unterrichten.“

Bestätigt sieht sich das Kultusministerium durch eine aktuelle Studie. Mediziner des Universitätsklinikums Dresden haben im Mai und Juni über 2000 Blutproben aus 13 Schulen in Dresden und den Landkreisen Görlitz und Bautzen untersucht, darunter auch 500 Lehrer. Die bundesweit bisher größte Studie zum Immunitätsstatus von Schülern und deren Lehrer hat ergeben, dass „die Verbreitung des Sars-CoV-2-Virus in den Haushalten deutlich weniger dynamisch vor sich ging als bisher angenommen“, wie es Studienleiter Professor Reinhard Berner zusammenfasste. Der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus und der Virologe Professor Alexander Dalpke vom Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Medizinischen Fakultät der TU Dresden haben in den Monaten Mai und Juni mehr als Blutproben von Schülern im Durchschnittsalter von 15 Jahren und Lehrern aus weiterführenden Schulen in Dresden und dem Landkreis Bautzen untersucht. Die Ergebnisse einer ähnlichen Untersuchung, die im Raum Leipzig durchgeführt wurde, sollen in den kommenden Tagen vorgestellt werden.

Wegen lokaler Hotspots nicht flächendeckend schließen

Berner sprach angesichts von 12 Infektionsfällen von einer Infektionsrate „deutlich unter den Erwartungen“. Dennoch sei das Virus „gefährlich und ausnehmend ernst zu nehmen“. Die Schulschließungen im März seien „alternativlos“ gewesen, auch wenn die flächendeckende Schulschließung im Freistaat aus heutiger Sicht anders zu bewerten sei, so der Mediziner. Künftig würden lokale Hotspots auch lokal behandelt.

