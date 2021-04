Sachsens Schulen schließen frühestens am Montag

Leipzig

Die Bundesnotbremse zum Coronaschutz tritt bereits am Freitag in Kraft. Auswirkungen auf die Schulen in Sachsen entfaltet sie aber erst am Montag. Am Freitag soll der Schulbetrieb noch einmal wie an allen anderen Tagen in dieser Woche ablaufen. Das bestätigte Dirk Reelfs, Sprecher des Kultusministeriums in Dresden, auf LVZ-Anfrage.

Das Gesetz trete zwar am Freitag in Kraft, so Reelfs, „es entfalte aber im juristischen Sinne seine Wirkung erst am Sonnabend“. Demnach können alle festgelegten Zwangsschließungen für Kreise und Städte mit einer dreitägigen Inzidenz über 165 auch erst am nächsten Schultag gelten und dies sei in Sachsen der Montag. Bei einer Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen gilt Wechselunterricht.

Im Moment dürfen wohl nur die Schulen in Leipzig und Dresden für Montag mit Wechselunterricht planen. Im Landkreis Leipzig liegt der Inzidenzwert zwar mit 155 knapp darunter, die Tendenz ist aber steigend. In der Sächsischen Schweiz lag der Wert am Donnerstag mit 164,9 knapp unter dem Schließungswert. Alle anderen Landkreis müssen nach jetzigem Stand die Schulen komplett schließen.

Wiedereröffnung erst nach sieben Tagen möglich

Die Inzidenzien spielen auch für eine Wiedereröffnung eine Rolle. Wenn im Landkreis oder der kreisfreien Stadt der Wert an fünf Tagen unter 165 liegt, dann dürfen die Schulen am übernächsten Tag wieder öffnen. Das Gleiche gilt auch für den Wert 100, dann entfällt der Wechselunterricht und die Kinder dürfen wieder in ihren Klassen gemeinsam lernen.

Ausnahmen gibt es lediglich für die Schülerinnen und Schüler an den Förderschulen und in den Abschlussklassen. Hierzu zählen auch die 4. Klassen an den Grundschulen. Diese Kinder und Jugendlichen können ihre Schulen auch oberhalb der 165er Inzidenz besuchen. Bei ansonsten geschlossenen Einrichtungen wird für Kinder bestimmter Personen- und Berufsgruppen in den Grund- und Förderschulen eine Notbetreuung eingerichtet.

Auswirkungen auf Kinderbetreuung

Die rechtlichen Vorgaben des Bundesgesetzes untersagen für Einrichtungen der Kindertagesbetreuung ab einer Inzidenz von über 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ab dem übernächsten Tag den Betrieb. Bei einer Inzidenz unterhalb der 165er Inzidenz können Kinderkrippen und Kindergärten, einschließlich heilpädagogische Kindertageseinrichtungen im eingeschränkten Regelbetrieb mit festen Gruppen und Bezugspersonen geöffnet bleiben. Gleiches gilt auch für die Horte. In den Kindertagespflegestellen findet Regelbetrieb statt.

