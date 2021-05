Leipzig

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat sich am Montagabend in der LVZ-Kuppel den Fragen unserer Leserinnen und Leser gestellt. Die Antworten wurden per Livestream ausgestrahlt. Im Folgenden sind ein paar der Auskünfte protokolliert. Den Videomitschnitt finden Sie weiter unten im Text.

Frau Köpping, Johannes Heinemann möchte gern wissen: Wie hoch schätzen Sie aktuell die Wahrscheinlichkeit ein, auf dem Impfportal einen Termin zu erhalten?

Ich habe selbst meinen Termin über das Portal gebucht – in der Zeit, als Astrazeneca für die über 60-Jährigen geöffnet wurde. Damals hatte ich sofort Glück. Klar ist aber auch: Umso mehr Menschen dürfen, umso schneller sind die Termine vergeben. Vergangene Woche haben wir 35.000 Impftermine in 30 Stunden vergeben können. Das ist natürlich für alle, die keinen bekommen haben, trotzdem unbefriedigend. Aber, um noch mehr impfen zu können, braucht es auch mehr Impfstoff.

Hängepartie bei Sputnik V

Hannelore Römer fragt, warum der russische Impfstoff Sputnik V noch nicht zugelassen ist. Das könnte doch helfen?

Unser Ministerpräsident war ja jüngst in Moskau, um bei Sputnik V noch einmal nachzuverhandeln. Wir brauchen in Deutschland aber immer erst die Zulassung der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA. Ohne diese werden wir keinen neuen Impfstoff bekommen können. Soviel ich weiß, fehlen bei Sputnik V bisher noch einige Unterlagen und Kontrollmechanismen für die Genehmigung. Wir hoffen, dass diese nun zügig nachgereicht werden. Zumindest bekommen wir jetzt zusätzlich schon den Impfstoff von Johnson & Johnson.

Thea Grau vergleicht die Impfzahlen der Bundesländer und wundert sich, warum Sachsen bei der Zahl der Geimpften hinten vielen anderen liegt?

Das hat mehrere Gründe: Zum einen haben wir die Impfabstände zwischen Erst- und Zweitimpfung mit Biontech nicht erweitert, weil wir einen hohen Anteil von älteren Bürgern haben. Diese sind erst mit der zweiten Impfung wirklich gut geschützt. Es gab ja nach der Erstimpfung immer noch Ausbrüche in den Pflegeheimen. Deshalb war es wichtig, diesen Weg zu gehen. Bei den Zweitimpfungen sind wir bundesweit auf dem zweiten Platz und wenn man beide Impfungen pro 100.000 Einwohnern zusammen nimmt, liegen wir auf Platz sieben. Es kamen zwischendrin immer Fragen: Liegt da bei Euch noch Impfstoff rum? Nein. Wir haben bisher immer alles verimpft, was da war. Deshalb kann ich mir so manche Statistik auch selbst nicht erklären.

Impftermine verdoppeln sich

Angelika Röber bemüht sich schon lange vergeblich um einen Impftermin. Haben Sie einen Trick, wie es klappen könnte?

Manche sagen, sie hätten es nachts versucht und da hätte es geklappt. Das soll aber keine Aufforderung sein, nachts nicht mehr zu schlafen. Ich kann aber sagen: Die Impftermine werden zunehmen. Vor zwei Wochen hatten wir 100.000 Impfungen in den Arztpraxen und 100.000 Impfungen in den Impfzentren. Diese Zahlen verdoppeln sich jetzt fast von Woche zu Woche. Mittlerweile kennt wohl jeder auch Menschen, die sagen: Ich habe schon meine Erstimpfung erhalten.

Jutta Pester und Frank Bayer haben beide ihren zweiten Impftermin mit Astrazeneca erst in zwölf Wochen. Gibt es eine Chance, weiter nach vorn zu rücken?

Das geht in Arztpraxen. Im Gegensatz zu den Impfzentren gibt es dort die Möglichkeit, jeweils den Zeitpunkt zwischen Minimal- und Maximalzeit für die Zweitimpfung zu verändern. Das muss der Arzt besprechen und festlegen.

Ab Herbst sollen die ersten Impfaufrischungen möglich werden. Uwe Behrends fragt sich, wie das in Sachsen funktionieren wird? In Impfzentren?

Wir lassen uns bei der Entscheidung zu Impfzentren Zeit, werden im Juni die nächsten Schritte beraten. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die mobilen Teams dann auch immer noch da sind. Es ist aber generell wichtig, auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu schauen, da kommen immer neue hinzu. Bisher habe ich noch keine verbindliche Information, dass schon im Herbst die dritte Impfung zur Verfügung stehen muss. Erst, wenn die Ständige Impfkommission (STIKO) dazu Aussagen trifft, werden wir auch handeln können.

Grundrechte bei Herdenimmunität

Frau Grocke möchte wissen, was mit den Bürgern passiert, die sich bewusst gegen das Impfen entscheiden oder es nicht können? Wann bekommen diese ihre Grundrechte zurück?

Die Zahl der Herdenimmunität wurde zuletzt auch 80 Prozent hinauf korrigiert. Diese Menge brauchen wir, damit auch alle, die sich nicht impfen lassen wollen oder können, eine gewisse Immunität haben. Wenn wir das nicht erreichen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit der Testungen wie bisher auch schon. Das ist zwar eine lästige Angelegenheit, wird aber dazu beitragen, dass Bürger wieder gleich Rechte haben. Mir ist wichtig, dass wir niemanden ausgrenzen und sagen: Pech gehabt, nicht geimpft. Deshalb gibt es ja auch jetzt schon die drei Gruppen für Erleichterungen: Genesene, Geimpfte und die, die sich testen lassen haben.

H.-J. Haubold möchte wissen, welche Impfmöglichkeiten Pflegebedürftige haben, die ihre Wohnung nicht verlassen können?

Dort können Hausärzte helfen. Es gibt ja inzwischen mehrere Impfstoffe, die man auch mitnehmen kann – zum Beispiel Astrazeneca geht da ganz gut. Nun kommt ja aber auch noch Johnson & Johnson dazu. Deshalb bitte einfach mit dem Hausarzt sprechen.

Testlauf mit Impfungen ohne Terminvergabe

Falk Musiat fragt sich, warum Sachsen nicht jedem Bürger schriftlich ein Impfangebot macht?

In Sachsen gibt es alles. So hat beispielsweise in einer Außenstelle des Impfzentrums in Grimma der Bürgermeister alle Bürger über 80 Jahren angeschrieben und mit ihnen Termine vereinbart. Das Portal hat allerdings den großen Vorteil, dass es keine Doppelbuchungen gibt – wie es in anderen Bundesländern passiert ist. Wir werden jetzt im Erzgebirge bei den mobilen Teams aber auch nochmal testen, ob es generell ohne Terminvergabe geht. Wir versuchen immer neue Wege zu gehen. Ich will den Bürgern sagen: Haben sie noch ein bisschen Geduld.

Gabriele Schneider ist unsicher: Welchen konkreten Nachweis benötigt sie, um sich als Genesene auszuweisen?

Zunächst mal, dass man infiziert war – auch wenn vielleicht gar keine Erkrankung vorlag. Dazu ist das positive Testergebnis notwendig, welches aber nicht älter als ein halbes Jahr alt sein darf. Wer das nicht mehr hat, kann sich das Ergebnis auch bei den Ärzten oder Gesundheitsämtern noch einmal ausstellen lassen. Bei Testergebnissen, die älter als ein halbes Jahr sind, reicht eine Impfung aus, um die Möglichkeiten als Geimpfte zu genießen.

Nochmal konkret: Theodor Sage hat sich im März 2020 in Ischgl infiziert und wurde am 13. April 2021 das erste Mal geimpft. Gilt er als Genesener oder Geimpfter?

Als Geimpfter. Bei Genesenen gilt die Karenzzeit von einem halben Jahr, weil wir noch nicht genau wissen, wann sich Antikörper wieder zurückbilden. Danach kann man sich aber impfen lassen und wird dann nach der ersten Impfung schon als Geimpfter behandelt.

Impfangebot für Kinder bis zum Spätsommer

Maria Zeike möchte wissen, was mit genesenen Kindern ist, bei denen die Infektion länger als ein halbes Jahr zurückliegt? Die können ja noch nicht geimpft werden.

Wir haben bisher Kinder bis sieben Jahren generell nicht getestet und konnten so nicht feststellen, ob sie infiziert waren. Das soll auch so bleiben. Älteren ab 12 Jahren wollen wir bis zum Schuljahresbeginn im September ein Impfangebot machen können. Über die Gruppe dazwischen müssen wir noch reden – darüber, wie mit Kindern umgegangen wird, die schon einmal positiv getestet wurden.

Frau oder Herr Meier möchte wissen, ob es im Sinne der Gleichberechtigung nicht sinnvoller wäre, die Priorisierung jetzt schnell aufzuheben?

Ich verstehe das Gefühl von Ungerechtigkeit bei allen, die in keine der bisherigen Gruppen hineingepasst haben. Aber wir haben auch schon bei der Freigabe der Gruppe drei – in Sachsen sind das mehr als 1,5 Millionen Menschen – gesehen, wie schwierig es geworden ist, einen Termin zu bekommen und wie die Unzufriedenheit wuchs. Nun sollen ab Juni die Priorisierungen generell aufgehoben werden. Das heißt aber nicht, dass jeder sofort einen Termin erhalten wird. Denn auch dann sind wir noch von den Liefermengen abhängig.

Auslandsreisen mit gelbem Impfpass möglich

Chr. Bettzüge ist bereits vollständig geimpft und will im Sommer ins Ausland reisen. Woher gibt es die erforderliche Impfbestätigung in englischer Sprache inklusive QR-Code?

Ab Ende Juni soll es den digitalen Impfausweis für die Corona-Warnapp auf dem Handy geben. Bis dahin und darüber hinaus gelten die gelben Impfausweise – die ja schon mehrsprachig ausgestellt sind.

K. Weise fragt, weshalb Beschäftigte aus Gastronomie und Tourismus, die ja wie im Lebensmitteladen auch Kundenkontakt haben, nicht auch schon geimpft werden?

Ganz einfach, weil wir noch nicht genug Impfstoff haben. Es wird immer jemand fragen: Warum bin ich noch nicht dran? Viele Bevölkerungsgruppen sind noch ausgeschlossen. Deshalb: Impfstoff her und wir können alle impfen.

Chöre müssen sich noch gedulden

Uns haben auch viele Fragen zum Thema Chöre erreicht. Können Sie den Sängerinnen und Sängern Hoffnung machen, dass es bald Verbesserungen gibt?

Meine Hoffnungen liegen in den sinkenden Inzidenzen, denn bestimmte Aktivitäten hängen damit zusammen. Erst ab einem Wert unter 100 wird es Möglichkeiten für Lockerungen geben. Das betrifft auch die Chöre. Bei all unseren Bemühungen beim Impfen und beim Testen bleibt immer weiter wichtig: Die Inzidenzen müssen sinken.

Petra Schröder hätte gerne eine logische und sinnvolle Erklärung, warum der Gartenmarkt geöffnet ist, es im Baumarkt aber ein negatives Testergebnis oder einen Impfpass benötigt.

Die hier genannte Regel ist eine Vorgabe nach Bundesinfektionsschutzgesetz. Baumärkte sind nicht als Ausnahmen genannt, Gartencenter schon. Wir haben selbst nachgefragt: Was soll das? Es war aber keine Frage der Auslegung, also mussten wir uns daran halten. Jetzt funktioniert aber das System: Einige Bundesländer haben inzwischen gesagt, wir legen das anders aus und deshalb sind wir in Zugzwang geraten und haben nachgedacht. Was ist pragmatisch? Wenn ein Baumarkt ein Gartencenter hat, der separat betrieben werden kann, dann macht es doch gar keinen Sinn, den nicht auch offen zu halten. Deshalb haben wir die Regeln angepasst.

Von Matthias Puppe