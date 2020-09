Allein in Leipzig gibt es schon sieben Erkrankungen mit dem West-Nil-Virus. Die LVZ fragte beim Sozialministerium in Sachsen nach, warum sich die Fälle in Leipzig häufen und wie gefährlich das Virus für den Menschen ist. Das Ministerium rechnet mit einer weiteren Ausbreitung der Erkrankung, die auch tödlich enden kann.