Nach dem Lockdown im ersten Halbjahr ist der Neustart des Tourismus in den sächsischen Reisegebieten sehr unterschiedlich verlaufen. Das geht aus dem aktuellen Tourismusbarometer der Sparkasse hervor, das am Mittwoch in Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) vorgestellt wurde. Danach ergibt sich eine augenscheinliche Abhängigkeit von den Corona-Inzidenzen in den jeweiligen Landkreisen. Am deutlichsten stiegen die Übernachtungen im Juni 2021 gegenüber Juni 2020 im Vogtland (plus 12,4 Prozent), in Leipzig (plus 11,2 Prozent), im sächsischen Burgen- und Heideland (plus 9,1 Prozent) und in Chemnitz (plus 4,5 Prozent).

Sächsische Schweiz büßt erheblich ein

Dagegen gingen sie im Sächsischen Elbland (minus 9,2 Prozent), in Oberlausitz-Niederschlesien (minus 20 Prozent), im Erzgebirge (minus 21,2 Prozent), in Dresden (minus 25,8 Prozent) und in der Sächsischen Schweiz (minus 45,7 Prozent) zum Teil deutlich zurück. Im Vergleich Juni 2021 zum Normaljahr-Monat Juni 2019 gab es allerdings überall ein Minus. Der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV), Michael Ermrich, sagte, die Pandemie habe die Tourismusbranche erheblich durchgeschüttelt und Verbesserungspotential aufgezeigt. „Wir lernen aus der Krise und werden noch besser.“

Im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fuhren Sächsischen Burgen- und Heideland (minus 11,5 Prozent), in Chemnitz (minus 32,4 Prozent), im Vogtland (minus 34,7 Prozent) und im Sächsischen Elbland (minus 38,1 Prozent) noch die geringsten Verluste ein. Etwa auf Landesniveau bewegten sie sich in Leipzig (minus 41,1 Prozent) und in der Oberlausitz-Niederschlesien (minus 41,4 Prozent). Und ganz besonders schwer traf es die Sächsische Schweiz (minus 49,4 Prozent), das Erzgebirge (minus 54,2 Prozent) und Dresden (minus 59,2 Prozent).

Museen und Ausstellungen fehlen die Besucher

Auch die Freizeitwirtschaft erholt sich nur langsam. So ging die Zahl der Besucher in Kultur- und Freizeiteinrichtungen Sachsens von Januar bis Juli um über die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr zurück. Verhältnismäßig hoch waren der Besucherrückgänge bei Museen und Ausstellungen (minus 75 Prozent) und in Bädern und Thermen (minus 67 Prozent). In Zoos und Tiergärten lagen sie dagegen bei nur 37 Prozent.

Gleichzeitig sank die Zufriedenheit der Gäste mit der Qualität ihrer Übernachtungsquartiere leicht. Am beliebtesten waren in diesem Jahr laut Landestourismusverband das Landhotel „Zum Erbgericht“ in Stolpen, die Pension „Goldstück“ in Bad Schandau (beide Landkreis Sächsische Schweiz) sowie die Ferienwohnung „Doberschützer Hof“ in Malschwitz (Landkreis Bautzen). Einen Sonderpreis erhielt die Jugendherberge Johanngeorgenstadt (Erzgebirgskreis).

Fachkräfte händeringend gesucht

Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) sagte, der Tourismus erfülle nicht nur Reiseträume, sondern sei auch ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor und für über 194.000 Menschen wichtiger Arbeitgeber im Freistaat. „Die Pandemie hat viele Betriebe vor große Herausforderungen gestellt, denen sie mit viel Engagement und Mut begegnet sind“, so Klepsch.

Gleichzeitig wird die Branche stark vom Fachkräftemangel geplagt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gastgewerbe hat im Mai 2021 gegenüber dem Vorjahr um 10,1 Prozent abgenommen. Zudem ist die Zahl gemeldeter Ausbildungsstellen im Jahr 2020 um drei Prozent zurückgegangen und im Juli 2020 waren 15,3 Prozent der Ausbildungsstellen im Gastgewerbe unbesetzt. Um den Fachkräftemangel der Branche zu bewältigen, müssten Arbeitgeber mehr denn je Arbeitskräfte mit flexiblen Konzepten binden und Anreize setzen, raten die Macher des Tourismusbarometers. Dazu zähle auch, Mitarbeiter bei Entscheidungsfindungen, beispielsweise beim Umgang mit der Pandemie, einzubeziehen.

Von Roland Herold