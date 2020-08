Klosterbuch

In Sachsen wird es wohl im dritten Jahr in Folge eine unterdurchschnittliche Ernte geben. Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) spricht im Interview über die neue Normalität in Sachsen, über Wasserversorgung und Waldumbau.

Herr Günther, wie wird denn die Ernte in diesem Jahr?

Anzeige

Als Folge des Klimawandels und im dritten Jahr mit Dürre wird es unterdurchschnittliche Ernteerträge geben. Auch wenn das – je nach Region und je nach Anbaufrucht – schwankt. Immerhin: So schwierig wie 2019 wird es wohl nicht.

Weitere LVZ+ Artikel

Wird es auch künftig vermehrt Ernte-Einbußen geben?

Das kann man jetzt noch nicht sagen. Fest steht aber: Dürren werden künftig nicht mehr selten sein. Das wird Teil der neuen Normalität in Sachsen.

„Betriebe müssen sich Klimawandel anpassen“

Was muss geschehen, um Landwirtschaft langfristig betreiben zu können?

Die Betriebe müssen sich an den Klimawandel anpassen und sich zum Beispiel überlegen, welche Früchte oder Sorten sie künftig anbauen. Also, ob man nicht lieber Früchte anbaut, die deutlich weniger Wasser benötigen, aber vielleicht nicht so ertragreich sind. Weil bei den bisherigen Sorten die Ausfälle höher wären. Das sind langfristige betriebswirtschaftliche Entscheidungen, mit denen sich immer mehr Unternehmen auseinandersetzen müssen.

Einige versuchen das durch Bewässerung aufzufangen.

Allein Bewässerung ist nicht die Antwort auf die Trockenheit. Das Wasser wird überall knapp. Nach drei Jahren Trockenheit fehlt in Sachsen rund zwei Drittel Jahresniederschlag. Hinzu kommt, dass steigende Temperaturen auch zu höherer Verdunstung führen.

Hat das langfristig Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel?

Genau, die Niederschläge im Winter haben zwar oberflächlich geholfen, aber der Grundwasserspiegel wurde nicht aufgefüllt. Das führt zum Beispiel zu Problemen bei den sogenannten Tiefwurzlern, den Bäumen in Parks. Jeder Niederschlag ist gut – aber er löst nicht jedes Problem.

„Weitsichtiges Wasserversorgungssystem“

Müssen wir uns Sorgen um die Trinkwasserversorgung machen?

Rund 40 Prozent des Trinkwassers in Sachsen kommt aus Talsperren. Die übrigen 60 Prozent werden dem Grundwasser entnommen oder sind Uferfiltrat. Wir haben ein Wasserversorgungssystem in Sachsen, das vor über 100 Jahren entstanden und sehr weitsichtig ausgebaut worden ist. Die meisten Talsperren haben ein Verbundsystem. Dadurch kann man Verluste ausgleichen. Das System ist auch so ausgelegt, dass es mal zwei Jahre Trockenheit übersteht.

Die wären jetzt aber rum.

Natürlich kommt auch dieses System irgendwann an seine Grenzen. Wir werden investieren müssen, um die Einzugsgebiete der Talsperren zu erweitern. Es gibt zum Beispiel Überlegungen, dem Raum Dresden Wasser aus dem Erzgebirge zuzuleiten. Das untersucht mein Ministerium gerade. Außerdem arbeiten wir an einer Trinkwasserstrategie 2030. Auf jeden Fall bedeutet es einen immensen Investitionsbedarf. Die Trinkwasserversorgung ist nicht gefährdet, aber sie wird aufwendiger. Gleichzeitig müssen wir das Thema Wasserhaushalt weiter fassen und Moore wieder vernässen oder dafür sorgen, dass zum Beispiel der Wald besser Wasser speichern kann.

„Auch dieses Jahr wird Lage zunehmend kritisch“

Welche Rolle spielen denn die Bergbaufolgelandschaften?

In der Lausitz südöstlich von Berlin hatten wir im vergangenen Jahr an der Spree einmal sogar den Pegel Null. Das Wasser kommt aber aus Sachsen. Auch dieses Jahr wird die Lage zunehmend kritisch. Im Moment leben diese Flüsse noch durch sogenanntes Sumpfungswasser, das aus den Tagebauen abgepumpt wird. Wenn das aber auch nicht mehr stattfindet, wird das Wasserdefizit noch größer. Tatsächlich ist alles, was gerade in der Lausitz nach dem Braunkohlebergbau entsteht, abhängig von einem stabilen Wasserregime. Um das in den Griff zu bekommen, werden zweistellige Milliardenbeträge nötig sein.

War die Schaffung der Seen ein ökologischer Fehler, weil dort Wasser verdunstet?

So schön wie die Seen auch aus Sicht der Naherholung sind, ihre Schaffung hat natürlich Folgen. Sowohl was Verdunstung als auch was die Veränderung des kleinräumigen Klimas betrifft – manche Orte bekommen jetzt einfach weniger Niederschläge ab. So etwas kann man nicht vorausberechnen. Wenn man großflächig in die Natur als komplexes System eingreift, dann gibt es eben auch komplexe Folgewirkungen.

„Monokulturen sind anfälliger“

Wie wollen Sie denn weitere Schäden in den sächsischen Wäldern aufhalten?

Bisher wurde auf Baumarten gesetzt, die möglichst viel Ertrag in kurzer Zeit brachten. Deshalb haben wir in Sachsen auf rund 70 Prozent der Fläche weitestgehend homogene Kulturen. Zumeist sind es Fichten und auf den sandigeren Böden im Norden Kiefern. Nur sind solche Monokulturen eben auch anfälliger bei Stürmen, Waldbränden oder auch Schädlingen. Widerstehen kann nur ein System, das auf Vielfalt setzt. Das ist seit langer Zeit bekannt. Bisher ging es ja auch immer noch gut. Aber mit dem Klimawandel ist das endgültig vorbei. Nun müssen wir den Waldumbau angehen.

Was wäre denn da die richtige Strategie?

Wir müssen zunächst mit viel Geduld den bestehenden Wald retten, auch wenn es Monokulturen sind. Das erscheint zunächst widersinnig. Allerdings erhalten wir so zunächst auch die wichtige Wasserspeicherfunktion der Wälder. Es geht dabei darum, Zeit zu gewinnen, eine Vielfalt und einen Unterbau in den Wald reinzubringen. Dazu gehören zudem gesunde und strukturierte Waldränder.

Vielen Anwohnern geht das nicht schnell genug.

Die erste Funktion des Waldes muss sein, dass wir ihn überhaupt haben. Damit geht einher, dass wir die grundlegenden Funktionen des Waldes aufrechterhalten.

„Die Preise sind im Keller“

Der Sachsenforst hat gerade eine große Summe erhalten, um seine Verluste auszugleichen. Wird das jetzt ein Dauerzustand?

Der Sachsenforst hat bis vor kurzem einen Beitrag zum Landeshaushalt geleistet. Viele Maßnahmen für Naturschutz oder Tourismus hat er selbst erwirtschaftet. Angesichts zahlreicher Stürme und des Borkenkäfers kommen nun aber Unmengen von Holz auf den Markt. Die Preise sind im Keller. Gleichzeitig werden mehr Waldarbeiter benötigt und die Beräumung des Waldes wird aufwendiger und teurer. Beides zusammen führt zu einem Finanzierungsproblem. Deswegen mussten wir reagieren.

Das beantwortet meine Frage aber nur zum Teil. Werden die höheren Kosten zur Regel?

Davon müssen wir ausgehen. Wir können die Aufgaben von Sachsenforst über die Holzpreise jetzt nicht mehr refinanzieren. Das muss künftig regulär in den Haushalt eingepreist werden. Auch der Altersdurchschnitt der Waldarbeiter macht uns Sorgen – der liegt bei über 55 Jahren. Und wir reden von einem Knochenjob.

„Eine Milliarde steht im Wald“

Warum ist dieser Betrieb so essenziell?

Der Sachsenforst muss das Volksvermögen erhalten. Da steht schon gut eine Milliarde Euro an Wert im sächsischen Wald. Er ist aber auch für die privaten Waldeigentümer da, deren Förderung über ihn läuft. Er macht Schulungen, Beratung und unterstützt bei der Schadensbeseitigung.

Wo soll das Geld herkommen?

Allgemein gilt: Durch die Corona-Programme von Land, Bund und EU ist im Augenblick viel Geld vorhanden. Mit unserem Nachtragshaushalt und der möglichen Kreditaufnahme können wir die Mindereinnahmen wegen Corona derzeit ausgleichen. Ein stabiler Haushalt ist möglich, Zuwächse sind es nicht.

„Die Mechanismen der Koalition funktionieren“

Große Zuwächse wären aber eigentlich nötig.

Richtig, die Kosten allein durch Corona steigen, die Aufgaben werden größer. Beispielsweise im Gesundheitsbereich. Oder auch durch die Klimakrise. Die Frage ist: Führe ich eine solche Diskussion kameralistisch, nach Einnahmen und Ausgaben, oder führe ich sie volkswirtschaftlich? Wir sollten sehen, dass wir mit jedem ausgegebenen Euro einen Mehrfachnutzen erzielen und versuchen, künftige Schäden abzuwenden. Damit bin ich auch beim Gedanken der Nachhaltigkeit.

Vom allgemeinen Klima zum Klima in der Koalition. Man hatte in den vergangenen Wochen das Gefühl, dass sich das auch weiter aufheizt. Stimmt das?

Wir sind am 20. Dezember 2019 gestartet und haben schon Ende Januar ein Sofort-Programm auf den Weg gebracht. Dann wurden wir in die Corona-Krise hineingeworfen und haben uns da als sehr handlungsfähig gezeigt. Es ist keine Selbstverständlichkeit, in so kurzer Zeit so gravierende Entscheidungen zu treffen. Dass eine Koalition aus unterschiedlichen politischen Partnern mit unterschiedlichem Blick besteht, ist klar. Aber die Mechanismen, Dinge auszudiskutieren, bevor sie zur Krise werden, die funktionieren.

Von Roland Herold